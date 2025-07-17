Старая вражда, общие враги. Израиль и Сирия оценивают друг друга

Сирия и Израиль десятилетиями были непримиримыми врагами. Однако новые власти в Дамаске в отношении своего южного соседа занимают иную позицию. Временный глава Сирии Ахмед аш-Шараа начал непрямые переговоры с Израилем – даже несмотря на продолжающееся вторжение израильских войск в некоторые районы сирийского юга и последние удары израильских ВВС по Дамаску. Эти контакты во многом отражают масштаб последних радикальных изменений всей обстановки на Ближнем Востоке – где Израиль и Сирия теперь находят точки соприкосновения. Главная из этих точек – их общая вражда с Ираном, который многие годы был ближайшим союзником сирийского диктатора Башара Асада, свергнутого в прошлом декабре повстанцами во главе с аш-Шараа.

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа вечером 17 июля в телеобращении с сожалением обвинил Израиль в стремлении "посеять межконфессиональный хаос" в его стране, после того, как израильские ВВС нанесли авиаудары по Дамаску и некоторым районам сирийского юго-запада. Это заявление стало первым осуждением Израиля, прозвучавшим из его уст с момента прихода к власти. Однако по сути ничего действительно агрессивного в адрес Израиля аш-Шараа не сказал и тем более ничем не пригрозил. Его выступление было явно скорее направлено на внутреннюю аудиторию и выглядело как неприятная, но необходимая мера, которой аш-Шараа никак не мог избежать.

ВВС Израиля 16 июля нанесли несколько воздушных ударов по Дамаску, в результате которых были повреждены комплекс зданий министерства обороны, в том числе вход в здание Генштаба, и район вблизи президентского дворца. Израильская атака, как заявляет ЦАХАЛ, стала ответом на длящиеся уже несколько дней кровопролитные столкновения, с участием сирийских правительственных войск, в юго-западной провинции (мухафазе) Эс-Сувайда – населенной в основном друзским меньшинством страны.

Днем ранее, 15 июля, сирийские военные вошли в город Эс-Сувайда расположенный вблизи границы с Иорданией, где с воскресенья начались бои между друзским вооруженным ополчением и местными бедуинскими племенами. Поводом стало нападение с целью ограбления на друзского торговца, устроенное бедуинами из засады на главной дороге, ведущей в город.

По данным сирийского министерства внутренних дел, эти боестолкновения привели к гибели более 40 человек с обеих сторон. Однако после ввода войск число погибших превысило 300. Один из лидеров друзского меньшинства шейх Хикмат аль-Хаджри обвинил правительство в Дамаске в нарушении согласованного несколько месяцев назад перемирия и бомбардировке города. Сирийские военные, однако, заявляют, что открывают только ответный огонь.

Армия обороны Израиля 15 июля также нанесла авиаудары и по колонне сирийских военных на подступах к Эс-Сувайде – после чего большая часть отрядов армии Ахмеда аш-Шараа, которой командовали некоторые известные джихадисты, развернулась и отправилась назад. В заявлении ЦАХАЛ было сказано, что Израиль "привержен делу предотвращения насилия в отношении друзов" в Сирии в силу "их глубокого братского союза с нашими друзскими согражданами в Израиле".

При этом сотни друзов из Сирии уже несколько дней пытаются прорваться на контролируемую Израилем территорию – в то время как одновременно сотни друзов, живущих на аннексированных Голанских высотах, пытаются попасть в обратном направлении, протестуя против действий сирийских властей. Как сообщает Times of Israel, израильские военные даже использовали слезоточивый газ, чтобы разогнать живущих на территории аннексированного региона друзов и не дать им прорваться в Сирию.

Эта внезапная эскалация напряженности между Израилем и сирийским правительством грозит теперь сорвать все их пока робкие шаги по налаживанию отношений, после десятилетий правления в Дамаске династии Асадов (Башара, а до этого его отца Хафеза), когда два государства официально находились в состоянии войны.

Очевидно, что временный сирийский руководитель Ахмед аш-Шараа сейчас всячески пытается стабилизировать ситуацию в своей стране – и никакая война, ни внутренняя, ни с соседями, ему не нужна. По сообщениям из нескольких источников, нынешнее кровопролитие в Эс-Сувайде и было специально инициировано некоторыми фракциями непримиримых исламистов в его разношерстном правительстве, чтобы не позволить ему добиться успехов – и в первую очередь добиться потепления в отношениях с Израилем.

Вскоре после израильских авиаударов по Дамаску сирийские власти объявили, что сумели договориться с друзскими лидерами в Эс-Сувайде о перемирии. Позднее госсекретарь США Марко Рубио написал в сети Х, что Соединенные Штаты "поработали со всеми сторонами, вовлеченными в столкновения, и согласовали конкретные шаги, которые быстро положат конец этой тревожной и ужасающей ситуации". Затем сирийское государственное информационное агентство САНА сообщило, что правительственные войска уходят из Эс-Сувайды.

Безусловно, сдерживание вспышек межконфессионального и межэтнического насилия, любая из которых может легко перерасти в масштабный конфликт, – одна из самых сложных задач для правительства Ахмеда аш-Шараа. Нынешние столкновения в Эс-Сувайде стали уже третьим таким случаем с момента свержения Башара Асада. В марте вооруженные группировки алавитов, служивших в армии и силах безопасности прежнего режима, совершили несколько нападений на силы нового правительства на сирийском побережье, в провинции Латакия – что привело к кровавой бойне, в которой погибли более 1600 человек, в основном из алавитского же меньшинства. А в мае в результате двухдневных столкновений вблизи Дамаска были убиты около 40 человек, в основном из друзского меньшинства.

При этом в Баку 12 июля во время визита туда Ахмеда аш-Шараа состоялась прямая встреча представителей Израиля и Сирии. Глава Сирии сам не участвовал в этих переговорах, которые были посвящены в основном военному присутствию Израиля на крайнем юге его страны. После падения Асада Израиль нанес сотни авиаударов по сирийским военным объектам и направил свои войска в контролируемую ООН буферную зону, которая ранее разделяла противоборствующие силы на стратегически важных Голанских высотах – именно туда, где сконцентрировано друзское сирийское меньшинство.

Несмотря на то, что Израиль относится к новому сирийскому правительству с недоверием, из-за его связей в прошлом с радикальными джихадистами, и долго целенаправленно разрушал сирийские военные объекты, Ахмед аш-Шараа продолжает повторять, что Дамаск не стремится к конфликту. Сирийский руководитель лишь призывает международное сообщество оказать давление на Израиль с целью возвращения двух стран к Соглашению 1974 года о разъединении сирийских и израильских сил, которое положило конец войне Судного дня. Это соглашение является исторически последним территориальным договором, подписанным Израилем и Сирией, поэтому оно определяет нынешнюю границу двух стран и сопутствующие военные договоренности.

В конце июня министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что Израиль заинтересован в заключении соглашения о мире и нормализации отношений с Сирией. Правда, источник в правительстве Сирии, который процитировали сирийские государственные СМИ, в ответ назвал разговоры о мирном соглашении с Израилем "преждевременными". Однако во время визита в Ливан на прошлой неделе специальный посланник США по Сирии Том Барак заявил: "Диалог между Сирией и Израилем начался". В мае президент США Дональд Трамп, после личной встречи с Ахмедом аш-Шараа в Эр-Рияде, также выразил надежду на то, что Сирия присоединится к другим арабским государствам, нормализовавшим отношения с Израилем.

Израиль и новое сирийское руководство разделяют общую обеспокоенность по поводу некоторых поддерживаемых Ираном вооруженных группировок, остающихся на территории Сирии, и стремятся их оттуда выдавить. Кроме того, и Израиль, и Дамаск теперь имеют общего врага в соседнем Ливане – также спонсируемую Ираном шиитскую радикальную группировку "Хезболла".

Уже две недели ЦАХАЛ проводит вооруженные ночные рейды в ряд районов южного Ливана. Израильские военные говорят, что в результате этих "точечных операций" была обнаружена и уничтожена очередная инфраструктура "Хезболлы".

Крайне потрепанная в прошлогодней войне с Израилем и с трудом восстанавливающаяся "Хезболла" не ответила ни на одно из израильских нападений. При этом Соединенные Штаты и Израиль требуют от группировки полностью ликвидировать арсенал своих ракет и прочих дальнобойных вооружений – это остается ключевым условием для соблюдения перемирия.

Третья ливанская война, самая смертоносная за несколько десятилетий, началась 23 сентября 2024 года после того, как "Хезболла" ранее напала на Израиль в знак солидарности с группировкой ХАМАС, своим палестинским союзником в секторе Газа, которая также поддерживается Ираном, и которая атаковала Израиль 7 октября 2023 года. К моменту заключения перемирия 27 ноября 2024 года в Ливане погибли более 4 тысяч человек, а целые районы страны лежали в руинах. При этом с 22 марта 2025 года Израиль по сути возобновил боевые действия против "Хезболлы", хоть и в ограниченных масштабах.

В это время израильские военные основные усилия сосредоточили уже на подготовке к воздушной войне с Ираном, продлившейся 12 дней, с 13 по 25 июня этого года. Упреждающие действия Израиля нанесли иранской военной инфраструктуре серьезный ущерб, а ядерная программа Тегерана была отброшена назад – по разным оценкам, от нескольких месяцев до нескольких лет. Также израильско-иранская война крайне ослабила влияние Ирана на союзные ему исламистские группировки на Ближнем Востоке – в Сирии и Ливане в первую очередь.

Многие израильские официальные лица когда-то называли нового главу Сирии Ахмеда аш-Шараа не иначе как "радикальным террористом", намекая на его прежние связи с "Аль-Каидой". Однако 7 июля администрация Трампа официально сняла статус "зарубежной террористической организации" с сирийской исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (в январе 2012 года появившейся на территории Сирии и Ливана и долго известной под именем "Джебхат ан-Нусра"). С лета 2016 года эта группировка полностью дистанцировалась от "Аль-Каиды" и позиционировала себя как ведущая сила, оппозиционная режиму Башара Асада. В декабре прошлого года именно ее отряды сыграли главную роль в свержении Асада, а ее лидер Ахмед аш-Шараа (до этого долго носивший боевой псевдоним Абу Мухаммад аль-Джолани, то есть "аль-Голани" – так как вся его семья родом с Голанских высот) и стал временным руководителем Сирии, заявив о намерении сохранить светский характер государства и развивать отношения с Западом.

Интересно и то, что визит аш-Шараа в Баку, тот самый, во время которого состоялись первые известные контакты сирийских и израильских представителей, продемонстрировал, насколько резкие перемены происходят сейчас на Большом Ближнем Востоке. В Иране поездка сирийского лидера в Азербайджан вызвала большую обеспокоенность и всплеск подозрений.

Например, иранская газета "Арман-э Мелли", считающаяся реформистской и либеральной по местным меркам, утверждает, что одним из аспектов зарождающейся дружбы между Дамаском и Баку может стать переброска не нужных аш-Шараа боевиков из Сирии через покровительствующую ему Турцию на новые базы в Азербайджане. Издание предполагает, что их целью может стать дестабилизация районов Ирана и России, граничащих с Азербайджаном, и проведение разных операций, направленных против Москвы и Тегерана – при поддержке Турции, на самом деле считающей и РФ, и Иран своими идейными и геополитическими соперниками.

Точно такого же мнение придерживается и консервативная иранская газета "Фархинтеган", утверждающая, что аш-Шараа рассматривает возможную передислокацию ряда частей бывших сирийских повстанцев на Южный Кавказ как хороший способ удовлетворить требования США о высылке из Сирии всех иностранных боевиков. Согласно этому плану, утверждает издание, Азербайджан готов стать их новым плацдармом для дальнейшего проникновения на Кавказ и в Россию. При этом расселить их отчасти президент Азербайджана Ильхмам Алиев готовится в Нагорном Карабахе.

Израильская телекомпания i24NEWS, ссылаясь на неназванный сирийский источник, заявила, что США решили провести в Баку встречу израильских и сирийских переговорщиков, чтобы послать еще одно "понятное" сообщение Ирану.

О том, как могут дальше развиваться события, в интервью Радио Свобода рассуждает израильский военно-политический аналитик, блогер и публицист Эмиль Шлеймович:

– Как израильское общество сегодня оценивает события последних полутора лет и особенно последних месяцев? Как одну, по сути, великую новую войну против всех врагов, окружающих страну, или все же как несколько разных войн, не очень связанных друг с другом?

– В Израиле разные мнения на этот счет. Правительство, например, постоянно подчеркивает, что "страна защищается на семи фронтах от врагов цивилизации". То есть фронт в секторе Газа, фронт на Западном берегу реки Иордан, а также фронты в Сирии, Ливане, Иране, Йемене и Ираке. Это рассматривается как единая война, тем более, что в ней везде участвуют всевозможные иранские прокси. Одни израильтяне смотрят на это как на вечное продолжение какого-то непрекращающегося кошмара. Другие, сторонники правительства, часто воспринимают происходящее как некий подарок небес, который позволяет, пусть даже ценой большой крови, "вернуть земли обетованные" и так далее.

Пока что каждый раз, когда затихает что-то на одном фронте, начинается что-то на другом. Сейчас Израиль ударил по колонне сирийских правительственных войск, которая направлялась вроде бы на помощь тем, кто громил друзов в Эс-Сувайде. Судя по тому, что я видел в прямой телетрансляции, с нашей стороны тысячи друзских мужчин хотели прорваться на ту сторону, чтобы взять в руки оружие. Важно, что это израильские граждане – и тогда ЦАХАЛ, в случае дальнейшей эскалации, получает оправдание для своих действий в Сирии. Потому что теперь они смогут защищать уже граждан своей страны, которые как-то прорвались туда.

– То есть на северных границах Израиля, с Ливаном и Сирией, снова неспокойно. Ведь ЦАХАЛ опять периодически наносит удары и по объектам, которые называет целями "Хезболлы" в Ливане?

– Да, но вообще "Хезболла" теперь там сидит очень тихо и практически не участвует во всем этом. Она деморализована и ослаблена до такого состояния, что, как мне известно, иранские спецслужбы уже зондировали возможность – правда, в Сирии, а не в Ливане, – вместо нее привлечь для операций против Израиля другие группировки. В Сирии "Хезболлы" уже нет, а Тегерану там нужны хоть какие-то союзники. Военные возможности у "Хезболлы" по-прежнему сохраняются, но она лишена былых источников финансирования. Во-первых, у Ирана сейчас нет возможности ее поддержать, а во-вторых, нашими усилиями ликвидированы люди, которые занимались переводами ей денег. "Хезболла" потеряла Сирию, которую использовала как собственный логистический хаб и через которую, прямо через аэропорт Дамаска, шла из Ирана переброска людей и вооружений для нее. Она потеряла сирийские базы, где ее боевики тренировались и готовились к внезапным атакам на те же Голанские высоты.

"Хезболла" потеряла Сирию

И в самом Ливане его правительство, представляющее совершенно разные этнические, конфессиональные, вооруженные и другие силы, в один голос сейчас просит "Хезболлу", чтобы ни происходило, не вмешиваться и не отвечать. Так что пока "Хезболла" сидит тише воды, ниже травы, зализывает раны и пытается восстановить свою структуру, чтобы не развалиться окончательно. Потому что, если "Хезболлу" израильтяне ослабят еще больше, то против нее могут с оружием в руках выйти уже другие вооруженные группировки, присоединенные к тем или иным ливанским политическим партиям, и обыкновенные крупные криминальные банды. Они попробуют отнять у "Хезболлы" ее остающиеся источники доходов, такие, например, как наркоторговля.

– На всем Ближнем Востоке в последнее время каждый день происходят какие-то радикальные военно-политические изменения. И вот теперь Израиль и Сирия, по крайней мере, до сегодняшнего дня, после десятилетий вражды, после падения Асада и прихода в Дамаск к власти принципиально новых сил, имеют общего врага – это Иран. И давние враги начали общение, при посредничестве США – и для урегулирования проблем на общей границе, и для координации усилий в борьбе с шиитским Ираном, бывшим союзником Асада, и с "Хезболлой". Удивлены ли вы тем, что теперь у Израиля и Сирии есть точки соприкосновения?

– Нет, вовсе не удивлен. Общих интересов с Сирией у нас теперь больше, чем общих разногласий. Поэтому, возможно, мы в какой-то момент сможем прийти и к пониманию того, как и где будет проходить линия разграничения между нами. Сейчас все голоса, которые звучат из Дамаска, призывают вернуться к условиям 1974 года. То есть вопрос о возврате Сирии той части Голанских высот, которые нами аннексированы и даже Дональдом Трампом признаны неотъемлемой частью Израиля, вообще не задают. Речь идет только об отводе частей ЦАХАЛ с сирийских территорий, которые были заняты уже после свержения прежнего режима.

Перед Ахмедом аш-Шараа ведь стоят три ключевые задачи

Перед Ахмедом аш-Шараа ведь стоят три ключевые задачи. Начнем с того, что он стал первым после очень долгого времени сирийским лидером, который не находится в международной изоляции. Ему хочется открыть Сирию миру. Его принимают на самых разных международных форумах, он встречается с европейскими и арабскими лидерами, несколько дней назад посетил Азербайджан, который давно является посредником между Израилем и Турцией. И в Баку израильские переговорные группы делают попытки обратно сблизить позиции Иерусалима и Анкары.

Во-вторых, ему нужно удержать Сирию от распада и немножко хотя бы ее восстановить до довоенного уровня. Сирия сегодня крайне бедна, основным продуктом питания для многих там стал только хлеб, цена на который в последнее время выросла в 10 раз. И из-за последствий российского вторжения в Украину, и потому, что в самой Сирии в ходе гражданской войны были уничтожены многие сельскохозяйственные угодья.

А в-третьих, каким бы "западно-ориентированным" ни оказался вдруг аш-Шараа, в нынешних условиях это не значит, что его мнение разделяют все люди из его окружения и все боевики из вчерашней "Хайят Тахрир-аш-Шам" и других группировок, которые пока присягнули ему на верность. Там есть настоящие радикальные активные исламисты, от которых относительно тех же друзов звучали обещания "вернуть этих раскольников к чистому исламу силой".

Поэтому на этом фоне аш-Шараа будет делать все от него зависящее, чтобы задавить конфликты, в том числе с другими странами, и попытаться получить финансовую или иную поддержку от больших игроков. От Европы, от Саудовской Аравии, от Соединенных Штатов. Сам он абсолютно не заинтересован во вражде ни с Израилем, ни с другими странами – кроме, возможно, Ирана. Поэтому эта колонна непонятных сирийских войск под Эс-Сувайдой, как только по ней были нанесены первые удары, и развернулась и отошла обратно в Дамаск.

Там настолько слабое правительство и слабая страна сейчас, что речь идет просто о выживании. Какая война, с каким Израилем? Это как больного, подключенного ко всем возможным трубкам, еле дышащего в больнице, вдруг заставить подняться на костылях и потребовать от него пойти и попытаться какому-нибудь здоровому бугаю на соседней границе накостылять.

– Как я понимаю, вы верите в то, что Ахмед Аш-Шараа искренен, что он не просто так, условно говоря, сменил чалму и "Калашников" на европейский костюм и галстук, начал пожимать руки западным лидерам, просить об инвестициях? В то, что он готов строить "новую Сирию"? Что это все у него не временная маска, и что маску скорее он носил в предыдущие годы?

– Да, верю, потому что у него нет другого выбора. Если представить, что сейчас он скажет: "Нет, мы джихадисты, мы будем на наших территориях строить исламское государство", то любопытно – а на какую помощь он сможет рассчитывать? В этом случае он просто будет сидеть на постоянной подпитке из Турции, которая теоретически может такую помощь ему предложить. Но, во-первых, Турция в таком случае будет сама подвергаться нарастающему давлению со всех сторон, – а оно уже сейчас велико, и сама Турция давно оказалась в очень паршивом экономическом положении.

Во-вторых, в этом случае новое правительство в Дамаске лишится всех территорий, которые заняты сирийскими курдами под патронажем Соединенных Штатов – а это основные, и немногочисленные, нефтеносные районы Сирии. Вспомним показательный случай, когда в феврале 2018 года боевики ЧВК "Вагнер" в Сирии попытались там один заводик у них отжать – и американцы тут же высыпали на них с неба все, что можно. 200 человек покромсали сразу, остальные сбежали. Тут повторится то же самое. А сирийские курды и их независимость в любой форме для Турции – это страшный сон президента Реджепа Эрдогана.

Анкара заинтересована в том, чтобы в той или иной мере, хотя бы в форме национально-культурной автономии, сирийские курды все-таки остались под контролем Ахмеда аш-Шараа – который сам частично, как минимум, подконтролен непосредственно Эрдогану. Кто конкретно будет помогать там новому условному "Исламскому государству", если Ахмед аш-Шараа возьмет такой курс, за счет чего они смогут существовать? Это объективно путь в никуда, на котором через два, три даже не года, а месяца начнутся конфликты между самими джихадистами. Поэтому я думаю, что аш-Шараа умен и искренен – ведь ситуация не оставляет ему других вариантов.

Если немножко уйти в теорию заговора, подчеркну еще и то, что это человек, который сидел в печально знаменитых американских тюрьмах, бывший джихадист, который вдруг вышел на свободу в 2011 году, именно тогда, когда, собственно, и началась гражданская война в Сирии. Он выходец из известной семьи, кстати, у него и дедушка воевал за независимость Сирии с французскими колонизаторами, и папа был противником баасистского режима, в тюрьмах все они насиделись. И вдруг в 2011 году ему удается быстро сколотить мощную группировку "Джебхат ан-Нусра", получить для нее хорошие вооружения и финансирование и потом вести бесконечную войну на территории Сирии, пока Башар Асад при поддержке России и Ирана там все еще держался. И в конце концов быстрым броском захватить это все.

И что, все время ему так везло, за счет личных талантов и удачи? Я уверен, что его связи с иностранными правительствами возникли и окрепли задолго до того, как он в прошлом декабре пришел к власти. Что абсолютно естественно. Это не делает его правителем-марионеткой, безусловно. Но это показывает, что его линия поведения и цели выстроились давно и не меняются.

Большую тревогу вызывает сейчас ситуация именно с сирийскими друзами, которых Израиль не может бросить. Потому что у нас своя огромная друзская община на севере плачет и умоляет о помощи – а когда считает, что ее оказывается недостаточно, то сама прорывается на ту сторону. Это угроза нового большого военного конфликта с участием Израиля на территории Сирии. Каким образом Израиль решит из этого конфликта выйти? Чтобы и друзов оставить под своим крылом и военной защитой, и Ахмеда аш-Шараа не обидеть, не очень откровенно всем показать, что суверенитет его страны еще раз нарушен и его полномочия как верховного правителя в Израиле в грош не ставят? Если этот узелок удастся разрубить или развязать, то, я думаю, что про этот сегодняшний конфликт и в Иерусалиме, и в Дамаске все очень скоро предпочтут забыть.