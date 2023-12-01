Израиль возобновил военную операцию в Газе против ХАМАС

Армия обороны Израиля официально объявила о возобновлении боевых действий в секторе Газа, обвинив признанную террористической в США и ЕС палестинскую группировку ХАМАС в нарушении режима прекращения огня и обстреле израильской территории.

В заявлении израильской армии говорится, что утром 1 декабря ХАМАС нарушил условия "оперативной паузы" в боях и открыл огонь в сторону Израиля. По утверждению ЦАХАЛ, джихадисты выпустили ракету по израильским поселениям, расположенным недалеко от границы с сектором Газа. Снаряд был сбит средствами израильской ПВО. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Согласно более позднему сообщению израильских военных, по территории Израиля из Газы были запущены несколько ракет.

Израильская армия объявила в соцсетях, что её самолеты и артиллерия снова наносят удары по объектам ХАМАС в Газе.

Режим прекращения огня действовал в секторе Газа с 24 ноября. Накануне стороны в последний момент – до истечения срока соглашения - смогли договориться о продлении сделки ещё на одни сутки. Это произошло после того, как ХАМАС передала Израилю новый список заложников, которых она готова освободить.

В канцелярии премьер-министра Израиля сегодня заявили, что ХАМАС не выполнил своих обещаний по освобождению всех женщин-заложниц и запустил ракеты по гражданам Израиля. В четверг ХАМАС освободил восемь заложников, вместо согласованных десяти. При этом ЦАХАЛ подтвердил передачу Красному Кресту только шести человек.

Министерство иностранных дел Катара - посредника в переговорах - объяснило это тем, что две россиянки -Ирина Татти и Елена Труфанова, которых джихадисты освободили 29 ноября, были включены в список обмена за 30 ноября. Ранее сообщалось, что россиянки были освобождены вне рамок соглашения с Израилем, а в ответ на просьбу руководства России.