Израильские военные сообщили о ещё шести освобождённых заложниках

Ещё шестеро заложников группировки ХАМАС в секторе Газа переданы Красному Кресту и находятся на пути в Израиль, сообщило в четверг вечером агентство Reuters со ссылкой на израильских военных. Палестинская группировка ХАМАС признана террористической в США и ЕС.

Ранее 30 ноября армия Израиля проинформировала о двух переданных Красному Кресту израильтянках, которые находились в руках ХАМАС. Тогда отмечалось, что ещё несколько захваченных в октябре в заложники израильтян будут переданы гуманитарным сотрудникам "в последующие несколько часов".

По данным офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, первыми освобождёнными в четверг стали 21-летняя Миа Шем, имеющая также гражданство Франции, и 40-летняя Амит Суссана. Они уже находятся на территории Израиля, на пути на базу Хацерим .

В среду вечером ХАМАС освободила по условиям сделки с Израилем о временной приостановке боевых действий в секторе Газа 16 заложников, в том числе двух россиянок и четверых граждан Таиланда. Израиль в ответ освободил из тюрем ещё 30 палестинских заключенных – женщин и несовершеннолетних.