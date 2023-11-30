Израильские военные сообщили о ещё шести освобождённых заложниках

Ещё шестеро заложников группировки ХАМАС в секторе Газа переданы Красному Кресту и находятся на пути в Израиль, сообщило в четверг вечером агентство Reuters со ссылкой на израильских военных. Палестинская группировка ХАМАС признана террористической в США и ЕС.
Ранее 30 ноября армия Израиля проинформировала о двух переданных Красному Кресту израильтянках, которые находились в руках ХАМАС. Тогда отмечалось, что ещё несколько захваченных в октябре в заложники израильтян будут переданы гуманитарным сотрудникам "в последующие несколько часов".
По данным офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, первыми освобождёнными в четверг стали 21-летняя Миа Шем, имеющая также гражданство Франции, и 40-летняя Амит Суссана. Они уже находятся на территории Израиля, на пути на базу Хацерим .
В среду вечером ХАМАС освободила по условиям сделки с Израилем о временной приостановке боевых действий в секторе Газа 16 заложников, в том числе двух россиянок и четверых граждан Таиланда. Израиль в ответ освободил из тюрем ещё 30 палестинских заключенных – женщин и несовершеннолетних.
- Режим прекращения огня действует в секторе Газа с 24 ноября. Ранним утром в четверг стороны в последний момент – до истечения срока соглашения - смогли договориться о продлении сделки ещё на одни сутки. Это уже второе её продление. Изначально сделка была рассчитана на 4 дня.
- Перерыв в боевых действиях используется для освобождения израильских заложников из Газы в Израиль в обмен на освобождение палестинских заключённых из израильских тюрем, а также доставку гуманитарной помощи палестинцам.
- За время гуманитарной паузы ХАМАС освободил ранее 70 израильских женщин и детей, а также более 20 иностранцев: большинство из них – сезонные рабочие из стран Юго-Восточной Азии. Освобождение иностранцев проходило в рамках отдельных соглашений.
- Боевую операцию в секторе Газа силы ЦАХАЛ начали в ответ на нападение джихадистов на юг Израиля 7 октября. Жертвами теракта в Израиле стали 1200 человек, свыше 240 - взяты в заложники. По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов по этой палестинской территории погибли более 14800 человек, из которых около 6000 дети. Независимого подтверждения этой информации нет.