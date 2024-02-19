Израиль впервые назвал дату возможного штурма Рафаха

Соединенные Штаты предложили альтернативный проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий к временному прекращению огня в войне между Израилем и ХАМАС (эта радикальная палестинская группировка признана террористической в США, Великобритании и ЕС). Как следует из сообщения Reuters опубликованного вечером в понедельник, США выступают против готовящегося крупного наземного наступления Израиля в районе города Рафах на юге сектора Газа.

Министр израильского военного кабинета Бенни Ганц предупредил, что если ХАМАС не освободит всех заложников, удерживаемых в Газе, Израиль 10 марта начнёт штурм Рафаха.

Впервые Израиль назвал конкретную дату операции в Рафахе, обращает внимание Би-би-си. В настоящее время в этом городе нашли временное прибежище полтора миллиона палестинцев.

Египетские власти в экстренном порядке возводят дополнительные усиленные заграждения на границе с палестинским анклавом, опасаясь попыток местных жителей прорваться в Египет.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник вечером, что Израиль сохранит полный контроль в сфере безопасности над всей территорией к западу от Иордании, включая Западный берег и сектор Газа. По словам Нетаньяху, на эту позицию не повлияет исход нынешней войны между Израилем и ХАМАС.