Египет пригрозил приостановить мирный договор с Израилем

Каир пригрозил приостановить действие мирного договора с Израилем, если израильские войска войдут в приграничный с Египтом город Рафах в секторе Газа, сообщает Associated Press.

Угроза приостановки Кэмп-Дэвидских соглашений прозвучала после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что введение войск в Рафах необходимо для победы в четырехмесячной войне против палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе.

В Рафах после начавшейся наземной операции израильской армии бежала почти половина населения сектора. Большинство палестинцев сейчас проживают там в палаточных лагерях и убежищах ООН вблизи границы с Египтом.

Гуманитарные организации предупреждают, что наступление Израиля на Рафах может ухудшить и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию в Газе, отмечает Associated Press.

Представители ХАМАС заявили, что вторжение в Рафах подорвёт переговоры при посредничестве США, Египта и Катара о прекращении огня и освобождение израильских заложников в обмен на палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля.

В свою очередь премьер-министр Израиля в разговоре с ABC News предположил, что мирные жители Рафаха могут переместиться на север, поскольку там есть районы, которые уже зачищены от ХАМАС. При этом на севере Газы после боёв имеются значительные разрушения, а в центральной части сектора до сих пор продолжаются ожесточенные бои, отмечает телеканал.

Издание Israel Hayom отмечает, что Израиль поддерживает интенсивные контакты с Египтом для урегулирования напряженности между странами и разрешения спора по вопросу операции в Рафахе.

Евросоюз и США предостерегли Израиль от наземной операции на границе с Египтом. Брюссель и Вашингтон считают, что боевые действия там могут обернуться серьёзной гуманитарной катастрофой.

Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что война против ХАМАС в Газе будет продолжаться до полного уничтожения группировки и возвращения всех израильских заложников, захваченных джихадистами 7 октября. Тогда в сектор были вывезены не менее 250 человек.

По последним данным, более 130 человек до сих пор удерживаются в Газе. Более 30 из них считаются погибшими.

В воскресенье джихадисты заявили, что за последние четыре дня во время израильских обстрелов погибли двое заложников, восемь получили серьёзные ранения.

До начала войны в секторе Газа проживали больше двух миллионов человек. По данным палестинской стороны, в результате израильского наступления 80% жителей были вынуждены покинуть свои дома, погибли больше 30 тысяч жителей сектора.