Израиль вывел часть войск из сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 7 апреля заявила о выводе из южной сектора Газа всех сухопутных войск. В частности, после 4-х месяцев боёв за город Хан-Юнис сектор покинула 98-я израильская дивизия. В секторе Газа остаётся только одна бригада

Радиостанция Kan со ссылкой на военных сообщает, что вывод войск не связан с политическим давлением, в том числе со стороны США. Haaretz цитирует слова представителя армии о том, что 98-я дивизия в ходе боёв разгромила отряды группировки ХАМАС в Хан-Юнисе, и в дальнейшем её пребывании в Газе нет оперативного смысла.

Ровно шесть месяцев назад, 7 октября 2023 года, палестинская группировка ХАМАС, признанная террористической в США и ЕС, с территории сектора Газа напала на приграничные районы Израиля. В ходе нападения были убиты около 1200 человек, были захвачены около 250 заложников.

Израиль в ответ на нападение начал бомбардировки сектора Газа, а затем и наземную операцию. Её целью был провозглашён разгром ХАМАС и лишение группировки контроля над Газой, а также освобождение заложников. Спустя шесть месяцев боёв ХАМАС сохраняет контроль над частью территории сектора, в частности над городом Рафах в его южной части. Там же находится большая часть мирных жителей - палестинцев, вынужденных эвакуироваться из других районов. Власти Израиля сообщали о подготовке операции против ХАМАС в Рафахе, однако многие страны мира, включая США, выступают в данный момент против такой операции, указывая на необходимость обеспечить безопасность мирных жителей.

Израильские военные указывают на то, что с выводом войск из Хан-Юниса палестинцы могут вернуться в этот город из Рафаха.

По данным палестинской стороны, за шесть месяцев боёв в секторе Газа погибли более 33 тысяч жителей. Израильская сторона утверждает, что были убиты не менее 12 тысяч боевиков ХАМАС. Независимого подтверждения сообщений о жертвах нет.

Потери израильской армии за полгода составили около 600 человек, из них около 260 погибли в секторе Газа после начала наземной операции. Также израильские военные подтверждают гибель 34 заложников. По их подсчётам, в живых в заложниках остаются 95 человек. Более 100 были освобождены в ходе перемирия в ноябре. Последние раунды переговоров о прекращении огня и освобождении заложников результатов пока не принесли.

Ранее в субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что военные вернули тело заложника Элада Кацира, который находился в плену у радикальной палестинской группировки "Исламский джихад". В ЦАХАЛ предполагают, что его убили в середине января.