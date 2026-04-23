Израиль закупит авиационные боеприпасы на 200 миллионов долларов

Минобороны Израиля заключило с компанией Elbit Systems серию контрактов на поставку авиационных боеприпасов на сумму около 200 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении компании.

На фоне конфликта на Ближнем Востоке расходы боеприпасов израильской армии существенно выросли. По данным ЦАХАЛ, в рамках недавней операции против Ирана "Львиный рык" израильская авиация совершила более 800 боевых вылетов и использовала около 16 тысяч боеприпасов. В общей сложности к началу апреля были нанесены более четырёх тысяч ударов по целям.

Ранее американские чиновники сообщили о дефиците перехватчиков баллистических ракет у Израиля. В итоге страна вступила в новый этап конфликта с ограниченными запасами таких систем после предыдущего противостояния с Ираном летом 2025 года.

Elbit Systems занимается разработкой и производством различных видов вооружений, включая беспилотники, артиллерию и аэронавигационные системы. Разработанный компанией дрон Hermes 900 использовался Армией обороны Израиля в ходе военной операции против Ирана.