Израиль заявил об ударах по более чем 100 объектам ХАМАС в Газе

Израильские военные в ночь на пятницу нанесли удары более чем по ста целям в секторе Газа, связанным с радикальной группировкой ХАМАС. Об этом сообщила в утреннем пресс-релизе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В числе объектов, по которым наносили удары истребители израильских ВВС подземный туннель, склады оружия и "десятки оперативных командных центров" ХАМАС.

ЦАХАЛ также сообщил об убийстве Амджада Маджеда Мухаммада Абу Оде - одного из членов военного руководства ХАМАС, которого израильские власти обвиняют в участии в нападении на Израиль 7 октября и убийствах мирных израильтян.

В заявлении израильских военных также говорится о "нейтрализации" террористического отряда и уничтожении оружия, находившегося в мечети в районе Джабалии.

При этом в отчёте ничего не сказано об ударе по зданию, находящемуся рядом с церковью святого Порфирия в Газе. По словам очевидцев, взрыв повредил фасад церкви ХII века и полностью разрушил здание рядом с ней.

Подконтрольное ХАМАС министерство внутренних дел сектора Газа утверждает, что погибло и было ранено "большое число" прятавшихся там людей. Телеканал Al Jazeera, который ссылается на палестинских чиновников, пишет, что погибли не менее восьми человек.

Позже в ЦАХАЛ подтвердили, что нанесли удар по центру управления ХАМАС, причастному к запуску ракет в сторону Израиля. По словам представителя израильской армии, в результате была повреждена стена церкви, которая находится в этом районе.

Церковь святого Порфирия расположена в историческом квартале Газы, недалеко от больницы Аль-Ахли, на территорию которой два дня назад упала ракета.

Здание церкви принадлежит Православному патриархату Иерусалима, который расценивает обстрел как военное преступление, пишет Reuters. В заявлении патриархата говорится, что он по-прежнему "привержен выполнению своего религиозного и морального долга — предоставлять помощь, поддержку и убежище тем, кто в этом нуждается".

Израильские военные также атаковали объекты инфраструктуры ещё одной радикальной антиизраильской группировки – "Хезболла" в ответ на обстрелы территории Израиля. Удары в частности были нанесены по позициям наблюдения и оповещения.

Израильские власти объявили о начале эвакуации жителей города Кирьят-Шмона, находящегося на севере страны. Эвакуация проводится на фоне обстрелов со стороны "Хезболлы" и других группировок, сообщает The Times of Israel. 19 октября, по данным издания, в результате ракетного обстрела были ранены три человека. Всего в городе проживает около 22 тысяч человек, но многие уже покинули его.

Министр обороны Израиля Йоав Галант сказал военнослужащим Армии обороны "быть наготове" перед ожидаемой наземной операцией в секторе Газа против боевиков ХАМАС.