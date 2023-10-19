Разведка США: при взрыве в больнице в Газе - от 100 до 300 погибших

Разведсообщество США на основании имеющихся у него данных полагает, что Израиль не несёт ответственности за взрыв на территории больницы "Аль-Ахли" в секторе Газа вечером во вторник. Об этом сообщает CNN со ссылкой на незасекреченные документы разведки, оказавшиеся в распоряжении телеканала.

На основе своего анализа случившегося разведсообщество США оценивает число жертв взрыва в диапазоне от 100 до 300 человек. Агентство France Presse со ссылкой на высокопоставленный источник в разведке одной из стран ЕС называло другую оценку - не более 50 погибших. Министерство здравоохранения Газы, подконтрольное радикальной группировке ХАМАС, заявляло о гибели более 450 человек.

По данным разведки США, зданиям больницы был нанесён лишь незначительный ущерб, также не были обнаружены кратеры, характерные для ракетного удара. При этом разведка США заявила, что исследует версию, высказанную Израилем, о том, что причиной взрыва стало отклонение от курса ракеты, запущенной по Израилю палестинской группировкой "Исламский джихад". Ранее Израиль опубликовал ряд доказательств в поддержку этой версии.

ХАМАС, власти Палестинской автономии и ряд стран Ближнего Востока и арабского мира обвинили Израиль в ударе по больнице. В ряде стран прошли антиизраильские демонстрации. Некоторые страны, в частности Россия, прямо не обвиняя Израиль, не согласились и с израильской версией случившегося и потребовали международного расследования.

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что данные, которые были ему представлены на брифинге "высокого уровня", свидетельствуют о том, что причиной взрыва был не израильский удар, а ракета "Исламского джихада". О том же заявил представитель Госдепартамента. Накануне о вероятной непричастности Израиля к взрыву заявил в ходе визита в страну президент США Джо Байден.