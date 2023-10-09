При атаке ХАМАС погиб россиянин, ещё четверо - в списках пропавших

В результате нападения ХАМАС на Израиль погиб один гражданин России, ещё четверо россиян числятся в списках пропавших без вести, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посольство России в Израиле. О личности погибшего пока ничего не сообщается.

Ранее представительница российского посольства Марина Рязанова заявила, что от родственников граждан России, проживающих в Израиле, поступили заявления о розыске девяти человек, с которыми с субботы не удается установить связь.

7 октября палестинская группировка ХАМАС, признанная в десятках стран мира террористической организацией, напала на Израиль с территории сектора Газа. По израильским городам, включая Тель-Авив и Иерусалим, были выпущены несколько тысяч ракет. Одновременно с этим вооружённые боевики прорвались в приграничные районы, убили, по последним данным, около 900 человек, и ещё сотни человек, среди которых старики, женщины и дети, взяли в заложники, вывезя их на территорию Газы.

В ответ армия обороны Израиля нанесла более 500 ракетных и авиаударов. Власти страны официально объявили о "состоянии войны" и подготовке крупнейшей операции возмездия против палестинских террористов, сосредоточив на границе с Газой около ста тысяч военных и ещё более двухсот тысяч призвав из резерва. Израильские военные приняли решение наносить удары по сектору Газа даже в случаях, когда это будет потенциально представлять угрозу для удерживаемых там заложников.

В понедельник представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда пригрозил, что в случае продолжения ударов по территории Газы боевики группировки будут без предупреждения казнить по одному пленному, транслируя это в прямом эфире.