Израильские источники: лидер Ирана Хаменеи, вероятно, мёртв

Вечером 28 февраля ряд СМИ, включая Reuters, сообщили о том, что их источники в израильском руководстве убеждены в том, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит в результате израильских ударов, нанесённых ранее в субботу.

Reuters пишет об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя израильского руководства.

Официальный Тегеран не подтверждает гибель Хаменеи.

Журналист Axios Барак Равид пишет, что, по его данным, о том, что тело Хаменеи нашли под завалами, сообщил посол Израиля в США.

О вероятной гибели иранского лидера со ссылкой на высокопоставленного чиновника пишут и израильские медиа. Они утверждают, что премьеру Нетаньяху показали полученную разведкой фотографию с телом Хаменеи.

В интервью NBC News президент США Дональд Трамп сказал, что считает сообщения о гибели Хаменеи соответствующими действительности, хотя и не подтвердил их прямо. Трамп отметил, что в результате ударов было убито большое число иранских руководителей.

Иранские агентства Tasnim и Mehr вечером в субботу сообщили, что Хаменеи жив и руководит боевыми действиями.

Израиль нанёс в субботу удар по резиденции Хаменеи в Иране, здание было уничтожено - опубликованы спутниковые снимки. По ряду сообщений, однако, его не было в здании.

Власти Ирана не подтверждали смерть Хаменеи, однако на прямой вопрос о том, жив ли он, глава МИД Ирана Аббас Арагчи не дал прямой ответ, сказав, что аятолла жив, "насколько ему известно".

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил Би-би-си, что он "не в состоянии подтвердить", остались ли невредимыми высокопоставленные руководители, ставшие объектами недавних американо-израильских ударов.

Власти Ирана заявили об отмене намеченного на вечер субботы выступления аятоллы. После начала операции США и Ирана он не появлялся на публике.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что всё больше указаний на то, что Хаменеи мёртв, однако официально Израиль о его гибели не сообщал.

Верховный лидер - высший руководитель Ирана, определяющий его политику и руководящий вооружёнными силами. Аятолла Хаменеи во главе Ирана с 1989 года.

Израильские источники сообщали также о гибели других высокопоставленных деятелей иранского режима, официально Тегеран это не подтверждал.

Армия обороны Израиля вечером в субботу, уже после сообщений о смерти Хаменеи, официально подтвердила гибель нескольких высокопоставленных иранских чиновников, в том числе советника Хаменеи Или Шамхани, командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммеда Пакпура, синистра обороны Азиза Насирзаде. О Хаменеи в сообщении не говорится.