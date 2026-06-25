Израильский авиаперевозчик El Al приостановил рейсы в Москву

Израильский национальный авиаперевозчик El Al приостановил рейсы из Тель-Авива в Москву. Об этом сообщают "Голос Израиля" и российский телеграм-канал Baza.

Решение, как сообщается, принято на фоне "нестабильной обстановки в воздушном пространстве из-за постоянных угроз атак беспилотников на Москву и Московскую область".

Первым отменили рейс LY611 из Тель-Авива в российскую столицу 25 июня. Авиакомпания направила пассажирам соответствующее уведомление.

В El Al каналу Baza сообщили, что предварительно рейсы отменены до конца июня, а забронировать билеты на новые можно будет начиная с июля. При этом о точных сроках восстановления авиасообщения сказано не было.

El Al – крупнейшая израильская авиакомпания. В декабре 2024 года, после крушения самолета Azerbaijan Airlines под Актау, компания приостановила полеты в Москву на четыре месяца. Причиной авиакатастрофы тогда стала ракета, выпущенная российской системой ПВО. Самолет смог пролететь над Каспийским морем и долететь до Актау, где разбился при заходе на посадку. В результате погибли 38 человек, выжили – 29. Москва после давления Баку взяла на себя ответственность за авиаинцидент.

Последние месяцы Украина активизировала атаки на Москву, Московскую область, южные и другие регионы России, а также аннексированный Крым. Из-за атак беспилотников нередко закрывают аэропорты, в том числе в Москве. При этом непосредственно об атаках на аэропорты не сообщалось.