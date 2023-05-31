Известных режиссёров убрали из экспертов по господдержке кино

Министерство культуры России практически полностью обновило состав экспертных советов Фонда кино, которые занимаются отбором фильмов, претендующих на государственную поддержку. Приказ с новыми составами советов опубликован на сайте министерства.



Согласно документу, на который обратили внимание "Ведомости", четыре экспертных совета фонда для отбора игровых, неигровых, детских и анимационных фильмов кардинально изменились.

В обновленных составах советов больше нет известных режиссеров Алексея Учителя, Алексея Федорченко, Владимира Хотиненко, Алексея Аграновича, продюсеров Петра Анурова, Антона Златопольского, сценаристов Любови Мульменко, Романа Кантора, Константина Майера, кинокритика Андрея Апостолова. Также из состава выведены гендиректор Первого канала Константин Эрнст и председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, пишет "Интерфакс".



При этом в совет по отбору фильмов для детей и юношества вошли два представителя Русской православной церкви, а также актёр Дмитрий Певцов, состоящий в группе по расследованию антироссийских действий в Госдуме (ГРАД, например, требовала уволить режиссера Александра Молочникова и телеведущих Ивана Урганта и Александра Васильева). Кроме того, в обновлённых советах увеличилось число представителей самого министерства культуры.



В последний раз состав экспертных советов обновлялся в 2021 году. После последней ротации их состав значительно сократился. Даже самый крупный совет по отбору игрового кино, как отмечают «Ведомости», уменьшен в 2,7 раза до 23 экспертов.



В 2023 году на государственную поддержку фильмов, которые были отобраны экспертными советами в декабре 2022 года, планируется потратить более одиннадцати с половиной миллиардов рублей.