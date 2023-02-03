Известный иранский режиссёр Джафар Панахи объявил голодовку в тюрьме

В Иране режиссёр Джафар Панахи, осуждённый в прошлом году на шесть лет лишения свободы, объявил голодовку. Он протестует против своего содержания в тюрьме уже после того, как адвокат успешно оспорил задержание.

Панахи - один из самых известных иранских кинорежиссёров. Его фильмы удостоены наград Берлинского и Каннского кинофестивалей, премий "Золотой леопард" фестиваля в Локарно и "Золотой лев" Венецианского фестиваля.

В мае прошлого года и Панахи в числе более чем 300 иранских интеллектуалов и деятелей культуры подписали открытое письмо с осуждением усиливающихся репрессий против свободы слова и творчества в стране.

В июле 2022 года Панахи задержали в Тегеране. Суд приговорил режиссёра к шести годам тюрьмы по обвинению в поддержке антиправительственных протестов в 2010 году и в "пропаганде против системы".

Иранские власти заявили, что решили возобновить действие приговора, вынесенного в 2010 году из-за того, что Панахи присутствовал на похоронах студента, застреленного во время антиправительственных протестов в Тегеране в 2009 году, и попытался снять фильм о тех событиях.