Суд в Иране приговорил кинорежиссёра Джафара Панахи к шести годам тюрьмы

В Иране суд приговорил известного кинорежиссера Джафара Панахи к шести годам тюрьмы. Его признали виновным в поддержке антиправительственных протестов в 2010 году и в "пропаганде против системы". Об этом сообщает Иранская служба Радио Свобода.

На прошлой неделе Панахи был арестован в Тегеране; во вторник суд постановил, что он должен отбыть назначенный ему еще 12 лет назад тюремный срок. Он стал третьим иранским кинорежиссером, арестованным в этом месяце.

Зимой 2009-2010 года после объявления результатов выборов в Иране прошли массовые протесты. Сторонники оппозиционного кандидата, экс-премьера Ирана Мир-Хосейна Мусави протестовали против объявленной победы действующего президента Махмуда Ахмадинеджада и обвиняли ЦИК в фальсификациях. Протесты были подавлены, имели место человеческие жертвы. Выступившего тогда в поддержку протестующих Джафара Панахи арестовали, суд приговорил его к шести годам лишения свободы, однако после двух месяцев в тюрьме он был освобожден условно-досрочно; ему было запрещено покидать страну, снимать фильмы или писать сценарии к ним.

В этом июле в Иране были арестованы ещё двое коллег Панахи: режиссёры Мохаммад Расулоф (лауреат гран-при Берлинского кинофестиваля 2020 года) и его ассистент Мостафа Алеахмад. 11 июля Панахи обратился в прокуратуру, чтобы узнать о положении Расулофа. Там режиссеру сообщили, что его тюремный срок по приговору от 2010 года считается неотбытым. Он был арестован; во вторник суд постановил, что Панахи должен отбыть шестилетний срок заново.