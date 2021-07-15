Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Известный журналист умер после покушения в Амстердаме

На месте покушения на Питера де Вриса в Амстердаме

Известный журналист Питер де Врис, специализирующийся на теме организованной преступности, умер после покушения на него в Амстердаме 6 июля.

Нападение на журналиста произошло вскоре после его участия в телепередаче. Полиция задержала нескольких подозреваемых, в том числе предполагаемого стрелка.

Питер де Врису было 64 года. Он автор многочисленных публикаций о криминальных группировках. Журналиста выступал в качестве советника свидетелей в судах. Де Врис неоднократно получал угрозы в свой адрес, после которых правительство Нидерландов несколько раз выделяло ему охрану.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG