Известный журналист умер после покушения в Амстердаме

Известный журналист Питер де Врис, специализирующийся на теме организованной преступности, умер после покушения на него в Амстердаме 6 июля.

Нападение на журналиста произошло вскоре после его участия в телепередаче. Полиция задержала нескольких подозреваемых, в том числе предполагаемого стрелка.

Питер де Врису было 64 года. Он автор многочисленных публикаций о криминальных группировках. Журналиста выступал в качестве советника свидетелей в судах. Де Врис неоднократно получал угрозы в свой адрес, после которых правительство Нидерландов несколько раз выделяло ему охрану.