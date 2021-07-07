В Амстердаме совершено покушение на известного журналиста

В Амстердаме произошло покушение на известного журналиста Питера де Вриса, специализирующего на теме организованной преступности. Он был доставлен в больницу с тяжелыми огнестрельными ранениями. Об этом сообщает телекомпания NOS.

Свидетели слышали пять выстрелов, один из которых, как утверждается, был сделан в голову. Инцидент произошел вскоре после участия де Вриса в телепередаче. Полиция задержала троих подозреваемых, в том числе предполагаемого стрелка.

Глава правительства Марк Рютте провёл специальную пресс-конференцию по этому поводу. Он назвал свободную журналистику жизненно важной для страны и высказал сочувствие близким раненного. Министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус заявил, что де Врис – "достойный восхищения борец с несправедливостью". Король Виллем-Александр выступил с редким публичным комментарием, охарактеризовав произошедшее как "атаку на основы государства".

64-летний Питер де Врис — автор многочисленных публикаций о криминальных группировках. Он выступал в качестве советника свидетелей в судах. Журналисту неоднократно поступали угрозы, из-за которых правительство ранее выделяло ему охрану.

В 2013 году гражданин нидерландов Виллем Холлеедер был осуждён за угрозы в адрес де Вриса. В 2019 году его приговорили к пожизненному лишению свободы за соучастие в пяти убийствах.