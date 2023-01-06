К 2100 году из-за потепления могут исчезнуть до 83% ледников Земли

При нынешних темпах глобального потепления к 2100 году исчезнут 68% ледников Земли, при наихудшем сценарии – 83%, при наилучшем – чуть меньше половины. Об этом говорится в новом исследовании гляциологов, опубликованном в журнале Science.

Учёные изучили все 215 тысяч ледников Земли, за исключением щитов Гренландии и Антарктиды. Затем при помощи компьютерного моделирования они рассчитали, сколько ледников исчезнет и насколько это повысит уровень мирового океана при различных темпах глобального потепления.

Выяснилось, что при прогнозируемом сейчас повышении температуры на 2,7°C растает 48,5 триллионов тонн льда, что соответствует 68% всех ледников. Это повысит уровень моря на 11,5 сантиметров. Он уже увеличивается из-за таяния ледяных щитов и общего потепления воды.

Такое повышение уровня моря приведёт к тому, что более десяти миллионов человек по всему миру будут жить ниже линии прилива – это грозит им затоплениями.

Также масштабное таяние ледников означает сокращение запасов воды для значительной части населения планеты, увеличение риска наводнений и потерю исторических мест, сейчас покрытых льдом, – от Аляски до Альп.