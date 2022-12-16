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К концу XXI века в мире может исчезнуть минимум 10% флоры и фауны

К концу нынешнего века на Земле может исчезнуть каждый десятый вид животных и растений. Об этом говорится в исследовании, в котором приняли участие более трёх тысяч учёных, пишет The Guardian. Причины сокращения биологического разнообразия на планете – климатический кризис и человеческий фактор. Биологи обратились к мировым правительствам с требованием принять меры по защите экосистемы.

Как говорится в докладе, опубликованном в научном журнале Science, к 2100 году Земля может потерять более 17% всех позвоночных, что на 184% превышает обычные сценарии изменений фауны.

Учёные утверждают, что планета вошла в шестую эпоху массового вымирания. Предыдущие случаи массовой потери биологических видов – как, например, вымирание динозавров, – были обусловлены природными факторами, однако нынешний случай, по мнению биологов, зависит от деятельности человека. Главные факторы, которые вредят природе – это выбросы парниковых газов, из-за которых возникает глобальное потепление, и освоение людьми всё больших территорий: вырубка лесов и освоение степей и лугов под пашни, пастбища и промышленность.

Из-за человеческой деятельности, подчёркивают учёные, вымирание животных и растений выстраивается во взаимосвязанные цепочки: у хищников становится меньше добычи, у паразитирующих видов – меньше животных-хозяев, а глобальное повышение температуры угрожает всем живым организмам. Сейчас во всемирную Красную книгу внесены более 150 тысяч видов растений и животных, из них 42 тысячи находятся под угрозой исчезновения.

По расчётам биологов, при лучшем сценарии – если человечество будет успешно контролировать выбросы газов – к 2100 году на Земле исчезнут около 13% видов животных и растений. В худшем случае безответственного человеческого поведения – до 27%.

Более 2700 исследователей подписали открытое письмо, обращённое к правительствам всех стран мира. В нём они требуют уже к 2030 году принять меры по сокращению загрязнения окружающей среды и сохранению биологического разнообразия Земли.

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