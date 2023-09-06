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К двум нижегородцам пришли с обыском из-за пожертвований ФБК

Иллюстративное фото

В Нижнем Новгороде сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к местному жителю Глебу Калинычеву. Его подозревают по статье о финансировании экстремистской организации из-за пожертвований Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. Обыск также проходит у брата Калинычева Дмитрия. Об сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Кристину Тюрину.

Она рассказала, что шесть сотрудников силовых ведомств в масках выломали дверь в квартиру Глеба Калинычева. В ходе обыска они изъяли всю технику. По словам адвоката, после обыска Калинычева повезут на допрос в региональное управление ФСБ. Завтра суд может избрать ему меру пресечения. Наказание по статье о финансировании экстремистской организации предусматривает от трёх до восьми лет лишения свободы.

В конце прошлого года у братьев Калинычевых также проходили обыски. Один из них был связан с уголовным делом о так нзываемой дискредитации армии против блогера Андрея Рудого, пишет "ОВД-Инфо".

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) был признан российскими судами экстремистской организацией и запрещён в 2021 году.

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