Житель Темрюка получил пять лет колонии за перевод средств ФБК

Суд в Краснодарском крае приговорил к пяти годам колонии жителя Темрюка Андрея Коваленко. Его признали виновным в финансировании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, создании вредоносных компьютерных программ и незаконном обороте платежей по банковским картам. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба краевых судов.

Расследование в отношении Коваленко вели сотрудники ФСБ. По их данным, осуждённый участвовал в схеме незаконного списания денег с банковских карт жителей Европы, США и Южной Америки.

Следователи утверждают, что Коваленко находил в интернете сообщников и пересылал им вредоносные файлы. Их злоумышленники за вознаграждение распространяли на компьютеры иностранцев под видом рассылок по электронной почте.

После запуска вредоносной программы на компьютере жертвы Коваленко получал доступ к информации, которую он использовал для покупок в интернет-магазинах.

Кроме того, в приговоре говорится, что житель Темрюка жертвовал средства ФБК. Фонд и другие структуры Навального признаны в России экстремистскими, их деятельность запрещена.

О том, признал ли Коваленко вину, не сообщается.

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