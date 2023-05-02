"К этим могилам мало кто придет". Кладбище ЧВК "Вагнер" под Самарой

В середине апреля владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин открыл стелу на кладбище в поселке Николаевка под Самарой, где похоронены наемники частной военной компании. Позже стало известно, что там более 200 могил заключенных со всего Поволжья — Удмуртии, Пермского края, Башкортостана, Самарской области, Татарстана, Мордовии, Оренбуржья, Пензенской области и т.д. "Идель.Реалии" нашли родственников заключенных-наемников и выяснили, что их семьи не знали о гибели близких на войне и о месте их захоронения. Михаил Скрипкин, Самара 31.07.90 — 27.10.22

Могила Михаила Скрипкина, заключенного и наемника ЧВК "Вагнер", отличается от остальных на кладбище в поселке Николаевка под Самарой: на его кресте есть фотография. На ней молодой Михаил в военной форме – после школы он служил в Липецке, тогда и была сделана эта фотография. Аккаунты родственников Михаила Скрипкина журналисты "Идель.Реалий" нашли через его собственную страничку во "ВКонтакте". Корреспондент издания сообщил мужчине, которого зовут Дмитрий Скрипкин, что разыскивает родных Михаила и хочет поговорить с ними. На сообщение Дмитрий ответил: "Да, это мой родной брат. Я не знал, что он умер". Героин, сотовые телефоны и 10 лет В конце июля 2016 года 25-летний уроженец Самары Михаил Скрипкин забрал под деревом "закладку". Это был сверток, перемотанный синей изоляционной лентой. Позднее — уже на суде — Михаил утверждал: он думал, что в свертке только три сотовых телефона, а о 14 граммах героина, которые тоже были внутри, он не знал. В ту ночь, 27 июля, Скрипкин вызвал такси и поехал к зданию исправительной колонии №6. Его остановили сотрудники полиции, обыскали, обнаружили наркотики и задержали. По версии следствия, мужчина хотел перебросить сверток через забор колонии.

Скрипкин рассказал, что в конце июля ему позвонил старый знакомый, отбывающий наказание в ИК-6, и попросил перебросить через забор колонии три сотовых телефона. Взамен обещал заплатить. Знакомый сообщил Скрипкину, где забрать сверток. По словам Михаила, он был плотно упакован, а что находилось внутри — он не видел. Мужчина поехал к зданию колонии сильно выпившим. Скрипкин раскаялся в содеянном и пояснил, что никогда сбытом наркотических средств не занимался. Красноглинский районный суд Самары 31 октября 2016 года признал Скрипкина виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и приговорил его к 10 годам и 1 месяцу колонии строгого режима. Суд учел, что Скрипкин совершил преступление в период отбывания условного наказания. За пять дней до этого его приговорили к двум годам условно за кражу. Фотография на кресте Дмитрий Скрипкин, брат Михаила, оказался не готов говорить с журналистами. Зато согласилась на беседу его жена Екатерина Колтунова. – Мы знали, что 1 октября он ушел на войну. Михаил сидел в тюрьме, отсидел уже половину срока, – говорит женщина. – Но в тюрьме ему сказали, что если он пойдет на войну и будет там шесть месяцев, то с него все спишут. Екатерина и ее муж Дмитрий все это время пытались узнать о Михаиле, писали его тете. Она оказалась единственной, кто поддерживал с ним связь, пока он был в Украине. Как отмечают родственники, она могла писать какому-то полковнику, который курировал Михаила и других наемников ЧВК. – В марте в последний раз мы ей написали, и она сказала, что с Мишей все хорошо. Но отметила, что это "секретная информация", и она не может что-то передавать про него, – рассказывает Колтунова. По мнению членов семьи, тетя знала о смерти Михаила Скрипкина, но родному брату наемника ничего не сказала. При этом именно она, по словам Екатерины, вынудила Михаила подписать контракт с ЧВК. "Она сказала, что мальчишки все оттуда возвращаются, да еще и денег привозят, вот он и подписал", – отмечает девушка. – Миша очень хотел пойти в армию и доказать всем, что он сильный. Он до этого служил в армии, в Липецке. Он пришел нормально оттуда. Был очень добрый и не жадный. Семьи у него своей не было. Классный мальчишка был… У меня слов нет. Говорил, что сходит на войну, вернется, квартиру получит. Это в августе было. А тут… – говорит Колтунова. – Он по глупости в тюрьму попал, подставили его. Дали ему 10 лет и 1 месяц. Судили за воровство и за то, что он сбывал наркотики на зоне. Вот в этом его и подставили.

Тот факт, что ее родственник отправился на войну 1 октября, а уже 27-го погиб где-то в Украине, не говорит о том, что наемников-заключенных не готовили должным образом, считает Екатерина. Она уверена, что Михаил был готов к войне, так как служил в армии: – Я еще с января что-то подозревала, чувствовала, что с Мишей что-то не так. Спрашивала у тетки, как у него дела. А она: "Все хорошо, все хорошо". Еще сказала, что, если бы он хотел, то связался бы. Может, она уже знала, что он погиб – просто нам не говорила – и компенсацию за его смерть получила уже. Сейчас Екатерина и ее муж Дмитрий пытаются выяснить, как они могут подтвердить смерть Скрипкина и получить свидетельство о смерти. Николаевское кладбище и "Аллея славы"

Николаевка — небольшое село, расположенное в 22 километрах от Самары. По данным на 2010 год здесь проживало всего 522 человека. Из областной столицы транспорт сюда не ходит, поэтому желающим приехать в Николаевку придётся взять такси или добираться на личном автомобиле по федеральной трассе М-4. Дорога займёт от 30 минут до часа – в зависимости от того, из какой части Самары выезжать. Через Николаевку ходят большегрузы, их водители останавливаются здесь на короткий привал. В середине апреля Николаевское кладбище посетил владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он провёл своего рода официальное открытие "Аллеи славы" и снял с небольшой стелы ткань. На граните надпись: "Здесь захоронены бойцы ЧВК Вагнер, погибшие за родину. 2022-2023". В своей речи Пригожин сказал, что этот памятник нужен, чтобы "потомки столетиями помнили об их подвигах". Судя по видео, на открытии было не очень много людей. Местные СМИ писали о событии со ссылкой на видео в официальном канале ЧВК. Вероятно, журналистов на церемонию не приглашали. Николаевское кладбище расположено прямо в селе, оно поделено на две части: в одной – совсем старые могилки, в другой – захоронения 2019-2020-х годов. До 2022-го три квадрата земли здесь пустовало. Теперь ямы под новые могилы здесь роют, кажется, практически без остановки.

Внутри новой части и располагается "Аллея ЧВК "Вагнер". Она находится по правой стороне от входа, если идти по центральной дороге. Похоже, почти вся эта половина выделена под погребение наемников, и лишь небольшая часть в самом конце кладбища – это могилы гражданских. Именно они были видны на спутниковых снимках от августа 2022 года. Ранее "Idel.Реалии" предположили, что дальний участок был выделен именно под захоронения бойцов, однако "на месте" выяснилось, что "Аллее ЧВК" определено другое место, превышающее его по площади в несколько раз.

Могилы бойцов "Вагнера" очень выделяются, особенно на контрасте с заросшими могилками старых захоронений. Это ещё не просевшие однотипные холмики с деревянными крестами и надписями "Вечная память", едва ли не единственное отличие – таблички с именами и датами рождения и смерти. На православных крестах встречаются имена и фамилии тех, кто мог исповедовать ислам. Фамилии с традиционно татарскими и башкирскими именами написаны на досках, как этого требует религия. Среди захоронений ЧВК "Вагнер" нет ни обычных могил, ни могил служащих российской армии. Несколько погибших солдат погребены на Николаевском кладбище, но в других его частях, разрозненно, среди гражданских. На "Аллее славы ЧВК "Вагнер" не видно посетителей. Подходят к рядам крестов только любопытствующие, пришедшие помянуть усопших родственников в других частях кладбища. "Идель.Реалии" выяснили, что родственникам этих наемников просто не сообщили о смерти близких.

Департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области отказался сообщать данные о количестве новых могил на Николаевском кладбище, а также о возможном наличии захоронений бойцов ЧВК "Вагнер" на других кладбищах региона. Городская служба "Ритуал", которая работает в том числе и на Николаевском кладбище, отказалась комментировать вопросы, связанные с захоронениями вагнеровцев. "Мы этим не занимаемся, обращайтесь в администрацию кладбища," – сообщили представители "Ритуала", после чего перестали отвечать журналистам "Идель.Реалий". Самарский "хаб" для погибших Корреспонденты независимого издания "Протокол.Самара" ещё в начале апреля отправились в Николаевку и задокументировали данные о погребенных на "Аллее" вагнеровцах. Как полагает главный редактор "Протокола" Сергей Подсытник, вероятно, Самарская область согласилась стать "хабом" для погибших бойцов ЧВК, ведь на Николаевском кладбище похоронены в том числе и жители из других регионов. – Мы искали информацию по некоторым из похороненных и заметили, что там есть осужденные, например, в Татарстане и Оренбургской области. То есть, скорее всего, это происходило по территориальному принципу. Своего рода новые федеральные "похоронные округа". Кладбища "Вагнера" есть и в других регионах. Например, в Краснодарском крае в Горячем ключе, – поясняет собеседник.

Что касается выбора места, то по словам Сергея Подсытника, на Николаевском кладбище хоронят тех, за чьими телами не обратились родственники. – Это вагнеровцы, которые не оставили контактов для связи. Либо эти контакты были проигнорированы кураторами, которые отвечают за связь с родственниками. Такие кураторы – это, как правило, один человек на регион. Они должны сообщать о смертях, сопровождать документы и выплаты. Почему они иногда плюют на свои обязанности – непонятно, – рассказывает Подсытник. Сергей Подсытник полагает, что выбор места в отдалении от Самары, без транспортной доступности – это стратегия минимального внимания. Если бы в условную Николаевку ездил транспорт, невольные свидетели существования "Аллеи ЧВК "Вагнер" могли бы намного быстрее распространять информацию о могилах: – Это ведь для нас, противников войны, потери очевидны. Для сторонников так называемой "спецоперации" такое большое количество крестов может стать несколько новой информацией. Хотя многие из них, я думаю, и так всё понимают. Александр Скалеуш, Оренбург 02.06.80 —​ 19.11.22

40-летний житель Оренбурга Александр Скалеуш в июне 2020 года попросил прохожего дать ему позвонить, поскольку его телефон разрядился. Мужчина согласился, но и его телефон через пару минут сел. Тогда Скалеуш предложил зарядить его у себя дома. Александр сказал, что зарядит телефон в своей квартире, но запретил его владельцу идти с ним. Мужчина зашел в многоквартирный дом с одной стороны и вышел с другой. Впоследствии он продал телефон таксисту за 1200 рублей. Правоохранительные органы задержали Скалеуша лишь спустя больше года. На время предварительного следствия мужчину отправили в СИЗО. Ленинский районный суд Оренбурга приступил к рассмотрению уголовного дела в мае 2022 года. Скалеуш признал вину и раскаялся. 30 июня 2022 года суд признал мужчину виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба (часть 2 статьи 159 УК РФ) и приговорил его к одному году колонии строгого режима. Суд учел, что ранее Скалеуш был судим за грабеж и кражу.

Надежда Скалеуш — дочь Александра. Корреспонденту "Идель.Реалий" удалось поговорить с ней. – Я не знала, что он умер. Но дата рождения на могиле точно папина, – говорит она. Девушка не знала, что случилось с ее отцом. В том числе и то, что он снова оказался в колонии, а позднее решил отправиться воевать наемником ЧВК "Вагнер" в Украину. Но на вопрос, мог ли он из колонии уйти туда, ответила "скорее всего". – Из родственников он 100% ни с кем не общался, потому что они не хотели: он постоянно в отсидках был, выпивал. Мы общались одно время, когда он жил с нынешней женой, с Ксюшей (Надежда Скалеуш отметила, что ее страницы в соцсетях не активны; позже она сообщила, что Ксения умерла весной 2022 года, незадолго до того, как посадили Александра, – прим. РС). Я к ним ездила, детей привозила, а родственники вообще с ним никак не контактировали. Я не знаю, что о нем рассказать. Он как пропал с 2020 года – и все. Общение у нас полностью прекратилось. Больше я вообще даже не слышала ничего. И Ксюша, если бы она знала, может быть, позвонила бы, – рассказала дочь Александра Скалеуша. Интересно проследить, как Александр Скалеуш прожил свой последний год. Редакция нашла его страницы в "Одноклассниках" и "ВКонтакте". В отличие от десятков других аккаунтов погибших наемников, Александр вполне активно вел их и последний раз заходил в сеть в марте 2022 года. 22 апреля 2022 года его дело уже поступило в суд. 30 июня того же года его осудили на один год заключения. 25 августа была апелляция – ему отказали. 19 ноября 2022 года он погиб в Украине. Надежда обратилась в ЧВК "Вагнер", но там ей рекомендовали "идти за свидетельством о смерти отца к журналисту", который сообщил ей о смерти близкого. Позже ей удалось найти куратора ЧВК из Оренбурга. Он сообщил ей, что отец оставил завещание на ее имя. Юрий Жарцев, Уфа, Башкортостан 04.03.78 —​ 18.01.23

42-летний житель Уфы Юрий Жарцев вечером 23 февраля 2021 года, будучи пьяным, схватил нож и стал угрожать знакомому. Позднее он нанес ему удар ножом по лицу. Через неделю – первого марта 2021 года – Жарцев несколько раз ударил кулаками и тупым предметом другого своего знакомого. Последний скончался в больнице. Уже четвертого марта суд отправил Жарцева в СИЗО. 13 июля 2021 года началось рассмотрение его уголовного дела. Жарцев признал вину, но уточнил, что нанес скончавшемуся позднее знакомому только два удара ладонью и один раз — кулаком. Что касается угрозы убийством, мужчина рассказал, что за нож не хватался и угроз не высказывал. Один из свидетелей на суде рассказал, что знает Жарцева со школьных лет, и охарактеризовал его как агрессивного, злого и конфликтного человека. Еще один свидетель отметил, что знает подсудимого больше 30 лет: характеризует его как агрессивного человека, "которого боится весь район". 29 июля 2021 года суд приговорил Юрия Жарцева в общей сложности к 12 с половиной годам колонии. Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего, умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, и угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Суд учел, что в 2014 году Жарцева приговорили к двум годам колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (вышел по УДО на четыре с половиной месяца раньше срока), а в 2017 году – к пяти годам колонии за то же деяние, но с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (вышел по УДО на 1 год и 10 месяцев раньше).

"Идель.Реалии" поговорили с бывшей женой Юрия Оксаной Землянской: – У моего Юрки очень скудная биография. Рос он в большой семье, был седьмым ребёнком. Его сестра – моя подруга, правда, бывшая. Я с ним с детства дружила. С пелёнок вместе были. В 15 лет он связался с плохими ребятами, и пошла его жизнь по наклонной – тюрьма. От него даже все родственники открестились. Сказать, за что именно сидел Юрий, Оксана сначала не смогла, но потом вспомнила: – Много статей было: кражи, грабёж. Знаю, что последний раз была часть 2 статьи 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия"). Потерпевший выжил, слава богу. Я его оттуда по УДО вытащила в 2020 году. И снова он сел. На этот раз за убийство. Юрий не рассказывал Оксане, что собирается на войну. Но это нормально, уверена она – тогда они уже развелись: – Я все про него знаю – мне люди рассказывали все, каждый его шаг. Ребята мне сказали, что когда он уходил, сказал: "Я никому не нужен, а вот там, на поле боя, пригожусь". А ещё Юра очень любил свою родину. Я даже не сомневалась, что он ринется туда. На вопрос, мог ли Юрий добровольно попросить похоронить его не дома, в Уфе, а под Самарой, Оксана ответила: мог. "Потому что знал, что его никто забирать оттуда не будет", – уверена женщина. Она сказала, что постарается съездить на могилу бывшего мужа. Илья Ананьин, Саранск, Мордовия 13.02.92 —​ 16.11.22

24-летний безработный Илья Ананьин вечером 23 мая 2016 года выпивал с компанией во дворе одного из домов Саранска. После девяти вечера одна из девушек – 34-летняя Ирина Кобелькова, с которой Ананьин встречался, – сказала, что ей нужно отойти. Ананьин пошел за ней. Как выяснилось, девушка его приревновала. Между ними началась ссора. Молодой человек, будучи пьяным, схватил ее левой рукой и начал избивать: по голове, телу и лицу. Ананьин нанес Кобельковой не менее 12 ударов. Девушка упала и начала хрипеть. Немного успокоившись, Ананьин вернулся к знакомым, сообщил им, что избил Кобелькову, и попросил одного из них помочь ему донести девушку до квартиры. Они взяли ее за руки и за ноги и потащили в дом. Молодые люди донесли ее в квартиру и положили в проходе между прихожей и спальней. Они вызвали скорую – приехавшие медработники констатировали смерть Кобельковой в результате тупой закрытой травмы головы, осложнившейся отеком головного мозга. У девушки было двое малолетних детей. 24 мая Ананьина задержали, 26-го суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Третьего августа 2016 года Ленинский районный суд Саранска приступил к рассмотрению уголовного дела по части 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Илья Ананьин в судебном заседании признал вину и отказался от дачи показаний. Однако во время суда он успел поделиться с журналистами своим видением ситуации. Он заявил, что "если бы не её поведение, ничего бы не произошло", а также что у них с Ириной были довольно "свободные интимные отношения". 17 октября суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима. До этого Ананьин уже был дважды судим, в том числе за покушение на убийство.

С "Идель.Реалиями" поговорил друг Ильи Ананьина Евгений Лесин. Мужчина, как и многие другие собеседники журналистов, не знал о его смерти и был очень удивлен местом его захоронения: – Никто мне не говорил, что он погиб, но слухи об этом ходили. Илья был веселый парнишка, а сел в тюрьму по неосторожности. На войну он отправился, я думаю, так как хотел побыстрее освободиться. Илья сидел в Мордовии, ему оставалось всего три года. Евгений рассказал, что у погибшего было два родных брата, но связи с ними у него нет. – Я знал, что Илья был на войне. Мне однажды какой-то парнишка во "ВКонтакте" прислал его фотографию с войны и спросил, Илья это или нет, – отметил Лесин.

Еще могилы и приговоры Амир-Саят Керимов, Самара

В июне 2011 года 23-летний уроженец Узбекистана Амир-Саят Керимов был дома у своей тети, Натальи Шибаровой, матери покойного криминального авторитета Дмитрия Фирсова (Беляш), и ее сожителя Александра Посконова. Члены семьи жили вместе и постоянно спорили из-за того, кому достанется трехэтажный коттедж Фирсова в поселке Запанской (расположен в Железнодорожном районе Самары). В тот июньский день вновь разгорелся конфликт. Керимов ударил Посконова, а чуть позже выстрелил в него из ружья. Мужчина скончался на месте. После этого Керимов запер Шибарову в комнате на третьем этаже. Через несколько дней Керимов, чтобы скрыть убийство Посконова, зашел в комнату к тете и задушил ее. Амир-Саят Керимов, угрожая находящимся в доме знакомым, потребовал от них вырыть на улицу яму, положить в нее убитых и залить их раствором бетона. Спустя какое-то время Шибарову и Посконова объявили в розыск по заявлению родственников. Обнаружили их тела лишь спустя год — началось расследование. В мае 2012 года Керимова задержали и отправили в СИЗО. В суде Керимов признал вину лишь в убийстве Посконова, пояснив, что оборонялся. Что касается Шибаровой, мужчина заявил, что ее задушил его знакомый – Степанов (который вырыл яму и залил ее бетоном). 30 января 2013 года Самарский областной суд приговорил Керимова к 19 годам в колонии строгого режима, признав его виновным в убийстве двух и более лиц. Керимов – единственный из всех, на чьей могиле корреспонденты издания "Протокол.Самара" не смогли установить дату смерти из-за технических проблем. Интересно, что Керимов пытался выйти на свободу раньше срока – третьего ноября 2022 года ему отказали в апелляции на решение Волжского районного суда с просьбой об освобождении. Он просил выпустить его из тюрьмы по состоянию здоровья. "Идель.Реалии" не смогли найти страницу Амир-Саята Керимова в соцсетях и его родственников или близких. Константин Стелмока, Оренбургская область

23-летний житель Орска Константин Стелмока в ночь с 23 на 24 января 2010 года выпивал со своим знакомым и его девушкой. В какой-то момент молодой человек решил ограбить приятелей. Он взял в ванной бельевую веревку, накинул ее петлей на шею приятеля и попытался его задушить. Последний потерял сознание, после чего Стелмока накинул веревку на шею девушке, стал ее душить, переломив щитовидный хрящ – та скончалась на месте. После этого Стелмока похитил деньги, дубленку, ботинки, продукты и ушел. Позже выяснилось, что приятель Стелмока остался жив. Он смог вызвать сотрудников полиции, которые помогли ему и сняли с шеи затянутую петлю. Позднее он рассказал, что Стелмока требовал от него деньги.

17 марта 2011 года коллегия присяжных заседателей признала Константина Стелмока виновным. Сам молодой человек признал вину. 29 марта 2011 года Оренбургский областной суд приговорил Стелмока к 14 годам в колонии строгого режима. Суд признал его виновным в разбое, в покушении на убийство и убийстве. В мае 2021 года стало известно, что Стелмока сбежал из колонии. В январе 2022 года Новотроицкий городского суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 313 УК РФ ("Побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание") и приговорил его к двум с половиной годам заключения. "Idel.Реалии" не смогли найти его страницу в соцсетях и его родственников или близких. Алексей Спирин, Самара

31-летний житель Самары Алексей Спирин днем 27 июля 2020 года встречался у себя дома с приятелем. Они выпивали. В какой-то момент между ними произошла ссора, началась драка. Спирин не менее 18 раз ударил собутыльника руками и ногами, а позднее подобрал нож и вонзил его в тело знакомого. На этом он не остановился: мужчина взял молоток и не менее пяти раз ударил им приятеля по голове. Тот от полученных травм скончался. Спирин попытался скрыть следы преступления. Он взял полуметровую пилу, отпилил сначала левую руку убитого, потом – правую и сложил их в белый пакет с надписью "Русь". Далее мужчина отпилил ноги и голову – их он убрал в разные пакеты. Туловище приятеля Спирин завернул в синий надувной матрац. За процессом расчленения наблюдала жена Спирина; дочь самарчанина в это время гуляла на улице. Спирин велел супруге молчать и пригрозил ей расправой, если она расскажет кому-то о произошедшем. Мужчина начал вытирать кровь с пола, жена подносила ведра с водой. Через некоторое время Спирин с женой пошел гулять на улицу с дочерью. К этому времени часть останков товарища мужчина уже выбросил в мусорный контейнер у дома, часть — осталась дома. Семья гуляла до позднего вечера. Ближе к 12 ночи они вернулись домой и уложили ребенка спать. Ранним утром, когда уже начало светать, Спирин отнес останки убитого в мусорку, сложив их в сумку на колесиках. Женщина после убийства постоянно плакала и просила мужа сдаться полиции. Спирин отказывался, он стал контролировать жену, следить за ее звонками и сообщениями и угрожал. Через два месяца мужчину задержали. Судебный процесс над Спириным начался спустя практически год после убийства – в июне 2021 года. Мужчину обвинили в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Выступая в Советском районном суде Самары, Спирин признался в содеянном и отказался от дачи показаний. Мужчина был судим и ранее. В июне 2020 года его приговорили к полутора годам условно – Спирина признали виновным в краже и неправомерном завладением автомобилем. 12 августа 2021 года Советский районный суд Самары признал Спирина виновным в убийстве и приговорил его в общей сложности к 13 годам колонии строгого режима. "Идель.Реалии" нашли его страницу в соцсетях. Корреспондент написал его родственникам и близким, но никто из них не ответил на сообщения. Спартак Хасанов, Стерлитамак, Башкортостан

43-летний житель Стерлитамака Спартак Хасанов вечером 28 мая 2019 года проходил мило магазина "Каблучок" и решил присоединиться к компании неизвестных ему людей, распивающих спиртное. Примерно через полчаса к ним подошла женщина, которая представилась Розой. Через какое-то время женщина стала засыпать. В этот момент Спартак Хасанов достал из ее сумки мобильный телефон, деньги, золотое кольцо, золотые сережки и скрылся. Городской суд Стерлитамака начал рассматривать уголовное дело Хасанова в конце сентября 2019 года. Свою вину он полностью признал. Мужчину 17 октября приговорили к двум годам условно, признав его виновным в краже. Суд учел, что в 2001 году Хасанова приговорили к 12 годам колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчина вышел на свободу 24 ноября 2011 года.

Один из родственников Спартака подтвердил, что именно он похоронен на том кладбище: "Это его вторая война – до этого была Чечня, штурм, 1995 год. Они [c братом] были близнецы. К сожалению, второго тоже уже нет как три года". "А мы еще повоюем"