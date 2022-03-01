К Киеву выдвинулась 65-километровая колонна российских военных

Колонна российской техники, выдвинувшейся к Киеву со стороны белорусской границы, растянулась в понедельник почти на 65 километров, свидетельствуют спутниковые снимки частной компании Maxar. Вашингтон предупредил о подготовке второй волны атаки на украинскую столицу.

В составе колонны были замечены бронетехника, танки, буксируемая артиллерия и грузовики, предположительно, с военными или топливом. Местонахождение военных из неё по состоянию на утро вторника неизвестно.

Американский сенатор Крис Мёрфи после закрытого брифинга для членов Конгресса написал в твиттере, что российские войска попытаются в ближайшие недели окружить и отрезать Киев. "Битва за город будет долгой и кровавой, украинцы быстро готовятся к уличным боям", — написал он.