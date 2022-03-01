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К Киеву выдвинулась 65-километровая колонна российских военных

Колонна российской техники, выдвинувшейся к Киеву со стороны белорусской границы, растянулась в понедельник почти на 65 километров, свидетельствуют спутниковые снимки частной компании Maxar. Вашингтон предупредил о подготовке второй волны атаки на украинскую столицу.

В составе колонны были замечены бронетехника, танки, буксируемая артиллерия и грузовики, предположительно, с военными или топливом. Местонахождение военных из неё по состоянию на утро вторника неизвестно.

Американский сенатор Крис Мёрфи после закрытого брифинга для членов Конгресса написал в твиттере, что российские войска попытаются в ближайшие недели окружить и отрезать Киев. "Битва за город будет долгой и кровавой, украинцы быстро готовятся к уличным боям", — написал он.

  • В ночь на 1 марта российские военные блокировали Херсон на юге Украины, сообщалось о масштабной артподготовке и закреплении россиян на северо-западе города. Утром приходят сообщения о входе россиян с востока, однако город пока что находится под контролем украинских военных и гражданской администрации.

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