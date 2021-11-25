"Реформа не удалась". Почему Россия по-прежнему задыхается от мусора

В Нижнем Новгороде арестованы сразу несколько чиновников и бизнесменов, связанных с местным отделением Росприроднадзора. Их подозревают в коррупционных преступлениях при утилизации твердых бытовых отходов (ТБО). Нижегородские экологи, общественные активисты и журналисты уже много лет обращают внимание на многочисленные нарушения в этой сфере и на провал всей работы с вывозом отходов в регионе.

Тем не менее, долгое время со стороны силовых и контролирующих органов не было никакой реакции – напротив, прокуратура регулярно отказывалась возбуждать дела по жалобам активистов. Эксперты отмечают, что подобная ситуация характерна для многих российских регионов, где объявленная несколько лет назад мусорная реформа фактически провалена.

16 ноября Следственный комитет Нижегородской области сообщил о задержании руководителя Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по Приволжскому округу Андрея Чернышева и адвоката Рафаила Гулиева, владельца консалтинговой фирмы. Следствие считает, что весной 2020 года задержанные получили с владельца коммерческой фирмы 1,5 миллиона рублей в обмен на лицензию на обращение с ТБО. В ЦЛАТИ и фирме Гулиева прошли обыски. Чуть позже в тот же день стало известно, что в Самаре задержан и.о. начальника управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олег Кручинин. При нем были обнаружены меченые пятитысячные купюры.

"С февраля 2019 года по ноябрь 2021 года обвиняемый, занимая последовательно руководящие должности Росприроднадзора, находясь на территории Нижегородской области, лично и при посредничестве других фигурантов по уголовному делу получал взятки за общее покровительство при осуществлении надзорных функций за деятельностью фирмы, осуществляющей деятельность с твердыми бытовыми отходами. Всего за указанный период обвиняемый незаконно получил 6 миллионов 800 тысяч рублей", –​ сообщается на сайте СКР.

17 ноября стало известно, что силовики пришли за руководителем компании "ЛУК Регионы" и его замом, которые, как считает следствие, ежемесячно платили сотруднику полигона ТБО в Балахнинском районе Нижегородской области за право складировать отходы более высокого класса опасности.

Официально Следственный комитет не заявлял о взаимосвязи всех этих задержаний, а затем и арестов. Однако всем, кто занимался темой глубоко, такая связь очевидна.

Эти товарищи создали натуральную ОПГ в Нижегородской области

– Эти товарищи создали натуральную ОПГ в Нижегородской области, – говорит эколог из Нижнего Новгорода Дмитрий Левашов. – Ими же не только вымогались средства у тех или иных предпринимателей – фактически, они наносили ущерб государству. Будем надеяться, что органам следствия удастся доказать эти эпизоды.

Левашов вместе с покончившей с собой год назад из-за давления властей нижегородской журналисткой Ириной Славиной неоднократно фиксировал нарушения со стороны компании "ЛУК Регионы" еще в 2018 году.

Один из грузовиков ООО "ЛУК регионы" был остановлен активистами на въезде на Балахнинский полигон. Согласно документам, в его кузове были бочки с лаурилсульфатом натрия, относительно безопасной бесцветной жидкостью. На самом деле внутри оказалась густая черная субстанция. По результатам исследования ей был присвоен 1 класс опасности.

Однако ни полиция, ни органы прокуратуры не стали давать этой истории ход, сославшись на мнение сотрудника Росприроднадзора, который сообщил, что "отходы 1 класса при перевозке в бочках опасности не представляют".

Дмитрий Левашов демонстрирует целую пачку отказных материалов в качестве иллюстрации круговой поруки. По мнению эколога, схема шантажа крупных предприятий была поставлена у сотрудников Росприроднадзора на поток:

Мы найдем у вас нарушений еще на 10 миллионов

– Как обычно эта схема работает? Приходят сотрудники Росприроднадзора на тот же ВМЗ или на НМЖК. Находят массу нарушений. Потом говорят: слушайте, вот у нас есть хорошая фирма – вы должны везти отходы к ним. Тогда НМЖК говорит: "У нас есть договор с коммерческой компанией, которой мы отдаем отходы за 3,5 – 4 тысячи рублей за "куб", а вы нас заставляете за 8 – 9! Нам это невыгодно!" Они отвечают: "Хорошо! Через полчаса мы найдем еще нарушений на 10 миллионов!" Кого они только не кошмарили! Градообразующим предприятиям руки выламывали! – возмущается Левашов.

Если жители Балахнинского района выходили на митинги в связи с работой опасного полигона, то нижегородцам деятельность Олега Кручинина запомнилась в связи с историей садового товарищества "Родник". Садовый участок в самом центре Нижнего Новгорода был выкуплен неким предпринимателем, который устроил на территории "Родника" свалку мусора. Горы отходов в десятки метров высотой копились годами, переваливались на соседние участки, садоводы возмущались, но Росприроднадзор игнорировал жалобы.

И вот летом 2019 года это ведомство вдруг распорядилось оштрафовать за незаконную свалку именно владельцев соседних участков, которые сами считают себя пострадавшими. Штрафы исчислялись десятками миллионов рублей для каждого участка.

– Мы этим вопросом занимаемся уже два года, – рассказывал журналистам Олег Кручинин, возглавлявший тогда департамент Росприроднадзора по ПФО в Нижнем Новгороде. – Вы что хотите от меня услышать? Почему люди это получили? Вы читайте законодательство действующее. Я его не выдумываю, мы им лишь только руководствуемся.

Непотопляемость Кручинина эксперты связывали с высокими покровителями

Однако после вмешательства СКР издевательские штрафы отменили, а сам Кручинин вскоре был переведен в самарско-ульяновский Росприроднадзор. Непотопляемость Кручинина эксперты связывали с высокими покровителями – но сейчас не спасли и они.

Впрочем, все следственные действия еще впереди. Накануне в Instagram появился аккаунт "Свободу Олегу Кручинину", который якобы основали коллеги арестованного. Страница будет посвящена рассказу о ходе следствия. Вот что написано в посте № 1 (орфография и пунктуация сохранены):

"Мы, коллектив Самарского управления, Нижегородского, где раньше работал Олег Викторович, а так же неравнодушные граждане уверены, что в отношении чиновника была совершена провокация, посколько Олег Викторович зарекомендовал себя как отличного руководителя".

Каких-то внешних факторов, способных объяснить, почему сотрудники силовых ведомств вскрыли папки 2019 года именно сейчас, нет. Кроме, пожалуй, одного: в окружной департамент Росприроднадзора пришел новый начальник, армейский генерал Сергей Соломатин.

Силовики, включая ФСБ, достаточно давно копали

– Соломатин, конечно, не из правоохранительных органов, но, как говорят некоторые осведомленные источники, командирован сюда лично федеральным министром [природных ресурсов Александром] Козловым. Понятно, что военный человек привык к порядку – а тут, в подведомственном ему учреждении, такой коррупционный клубок. Не знаю, насколько роль Соломатина активна, но ведь и силовики, включая ФСБ, достаточно давно копали, – комментирует эколог Дмитрий Левашов.

Тем не менее, по словам активиста, следствие еще в самом начале, и не стоит сбрасывать со счетов возможное противодействие со стороны тех самых покровителей Кручинина и Ко, которые по-прежнему при своих должностях.

По мнению исполнительного директора ЭПЦ "Беллона" из Санкт-Петербурга Артема Алексеева, объявленная более двух лет назад в России "мусорная реформа" так и не состоялась. Свалки, которые собирались ликвидировать, продолжают расти, система раздельного сбора отходов на государственном уровне так и не создана. Вместо этого появилась перспектива сжигания отходов, что угрожает здоровью людей, которые живут поблизости от МСЗ. Так что ситуация в Нижнем Новгороде лишь отражает все, что характерно почти для всех российских регионов:

Они занижают класс опасности отходов, чтобы меньше платить и отчитываться

– К сожалению, в России история занижения класса опасности бытовых отходов очень распространена. Это делают не только чиновники, как это случилось в Нижнем Новгороде. Часто это происходит на предприятиях, которые производят эти отходы. Они занижают свой класс опасности, чтобы меньше за это платить и меньше отчитываться. Это действительно распространенная практика. Но поскольку сейчас в России уже действует оператор по обращению с опасными отходами, в данном случае – это госкорпорация Росатом и его структурное подразделение Федеральный экологический оператор, то все опасные отходы, образующиеся у предприятия, должны будут проходить через контроль этой организации, передаваться на утилизацию и так далее.

–​ Чем опасны такие захоронения с экологической точки зрения?

Люди могут получить отравления и ожоги, могут пострадать животные и водоносные горизонты

– Они опасны тем, что их могут просто найти люди и, не зная об этом, могут получить отравления, ожоги и так далее. Могут пострадать животные. Под действием дождей эти отходы проникают вглубь почвы, если они закопаны, и попадают в водоносный горизонт, в колодцы или скважины людей, которые рядом живут. Это тоже серьезная угроза. Вообще, несанкционированные захоронения отходов ведет к тому, что земли, которые под это используются, потом не пригодны для других целей. Частый случай, когда отходы захораниваются на не принадлежащие к данной категории землям, то есть категориям деловой застройки, земли поселений, сельскохозяйственные территории. Эти территории потом не могут быть вовлечены в какой-то хозяйственный оборот. Это опять же дальнейшие убытки для бюджета – рекультивировать их и выводить из эксплуатации. И, конечно, это наносит вред здоровью людей.



–​ По вашим наблюдениям, что происходит с мусорной реформой, объявленной в России несколько лет назад? Есть ли какие-то реальные успехи? Или реформа провалилась?

Реформа, к сожалению, не удалась

– Сейчас об этом говорят буквально из каждого утюга: реформа, к сожалению, не удалась. Я не буду говорить о том, что она провалилась. Да, она идет с очень большим скрипом, есть сложности. Некоторые институты, которые предусмотрены в рамках этой реформы, плохо работают. У нас есть большие проблемы с раздельным сбором. У нас ужасные проблемы с утилизацией отходов и предприятиями, которые должны, по сути, перерабатывать и обрабатывать эти отходы. Эта инфраструктура в должной мере, как предусматривалось проектом, не создана. Недаром многие города просто начинают искать территории под полигоны, то есть вместо того, чтобы наладить нормальную систему и сортировки, и переработки, многие регионы просто вынуждены снова закапывать это все в землю. Это вызывает серьезное недовольство людей.

–​ В каких регионах ситуация с реформой может быть получше, в каких – похуже?

– Москва, Московская область и Петербург пока не вкусили прелестей этой реформы, потому что она здесь пока не заработала. Региональные операторы начнут работать с 1 января 2022 года, и эти субъекты пока еще не сталкивались со всеми сложностями мусорной реформы и бессилием региональных операторов. А, например, Владимирская область, где была создана прекрасная система раздельного сбора, с такими сложностями столкнулась: с приходом мусорной реформы и региональных операторов все это просто было уничтожено.

–​ Что, по вашим наблюдениям, происходит с протестами, связанными с появлением новых свалок?

Люди не хотят, чтобы это было за счет их здоровья

– Люди, конечно, протестуют, но люди протестуют, в первую очередь, против свалок и против размещения каких-либо предприятий по обращению и переработке отходов рядом с их домами. К счастью, инфраструктура все-таки создается, но она создается без должного согласования с людьми, и без учета их мнения. Совсем недавно появилось видео, как в Ломоносовском районе в Петербурге планируют строить предприятие по обращению с отходами прямо рядом с жилой застройкой. Люди выходят на несанкционированные митинги, потому что они, с одной стороны, понимают, что проблему с мусором нужно решать. С другой стороны, они не хотят, чтобы это было за счет их здоровья, - говорит эколог, исполнительный директор ЭПЦ "Беллона" Артем Алексеев.

Ранее об опасности строительства в России в рамках реформы 30 мусоросжигательных заводов предупреждали экологи "Гринпис". Эксперты считают, что эти заводы смогут сжигать лишь 20 процентов отходов (18 миллионов тонн). При этом от сжигания будет образовываться токсичная зола, имеющая более высокий класс опасности. По подсчетам "Гринпис", после сжигания образуется 30 процентов золы (от массы отходов). Получается, от 30 заводов ежегодно будет образовывать 5 миллионов тонн токсичных отходов", – заявляли в "Гринпис".