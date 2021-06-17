К медучреждениям в 2020 году подали иски на триллион рублей

Сумма исковых требований к клиникам по делам, связанным с нарушением прав потребителей, достигла 1 триллиона рублей в 2020 году, подсчитал "Медвестник" на основе статистики Судебного департамента при Верховном суде. Суды удовлетворили таких исков на 186,3 млн рублей.

Суды первой инстанции рассмотрели 2,5 тысячи исков о защите прав потребителей медицинских услуг. Всего с 2016 года истцы смогли отсудить у клиник чуть больше 1 млрд рублей. Большая часть этой суммы приходится на 2018 год, тогда пациенты взыскали с медучреждений 288,6 млн рублей.

Большую часть суммы исковых требований составляют моральные страдания заявителя, объяснила руководитель юридической службы Национальной медицинской палаты Лилия Айдарова. "Любое лицо, которое считает, что его право нарушено и он получил нравственные и физические страдания, имеет полное право самостоятельно оценить их стоимость. При установлении компенсации морального вреда суд руководствуется внутренним убеждением, принимая во внимание все доказательства, и с их учетом определяет степень нравственных страданий", – отметил доцент кафедры судебной медицины и медицинского права МГМСУ им. А. Евдокимова Иван Печерей.