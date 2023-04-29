К памятнику Лесе Украинке в Москве несут цветы в память о жертвах в Умани

В Москве у памятника писательнице Лесе Украинке полиция в субботу задержала девушку, которая пришла возложить цветы в память о жертвах российского ракетного удара по жилому дому в Умани. Об этом сообщает ОВД.Инфо. Издание публикует видео задержания, снятое очевидицей.

Стихийный мемориал у памятника Лесе Украинке в Москве возник накануне вечером. Люди приносили цветы. Их не задерживали, однако поздно вечером, как сообщалось, мемориал разорили и цветы убрали. В субботу цветы вновь начали приносить. По данным ОВД.Инфо, задержанная, кроме цветов, принесла и табличку с текстом, что на ней было написано - неизвестно.

Ранее жители Москвы приносили цветы к памятнику Лесе Украинке после российского ракетного удара по городу Днепр в январе, тогда погибли 46 человек.

В результате ракетного удара по Умани в Черкасской области Украины утром в пятницу был полностью разрушен подъезд многоэтажного жилого дома. Спасательные работы завершились в субботу. Погибли 23 человека, в том числе шестеро детей. Два человека считаются пропавшими без вести. Из-под завалов спасли 17 человек.

Минобороны России не комментировало попадание в жилой дом, заявив, что в результате ракетного удара были поражены районы сосредоточения резервов в тылу ВСУ, и удар достиг цели. Власти Украины обвиняют Россию в терроре против мирного населения.