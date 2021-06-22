К санкциям против авиакомпаний Беларуси присоединись ещё 7 стран

Семь европейских государств, не входящих в ЕС, запретили самолётам авиакомпаний Беларуси приземляться и взлетать в их аэропортах, а также пролетать над их территориями. Речь идёт об Албании, Черногории, Северной Македонии и Сербии, а также Исландии, Лихтенштейне и Норвегии. Они присоединились к санкциям, принятым 4 июня против режима Лукашенко всеми 27 государствами ЕС.

Такая мера принята в ответ незаконные действия властей Беларуси, захвативших и принудивших к посадке пассажирский самолёт ирландской компании Rianair для ареста своего политического оппонента.

Речь идёт об Албании, Черногории, Северной Македонии и Сербии, а также Исландии, Лихтенштейне и Норвегии, которые просоединились к санкциям, принятым 4 июня 27 членами ЕС против Беларуси.



Представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что семь стран обеспечат соблюдение ими санкций, принятых Советом ЕС и приветствовал это решение.

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