К соратнице Навального Лилии Чанышевой не допустили трех адвокатов

К бывшему координатору штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Уфе (Штабы Навального признаны в России экстремистской организацией, их деятельность запрещена) Лилии Чанышевой в СИЗО не допустили уже третьего адвоката. Об этом сообщает "Новая газета".

Об этом изданию рассказал защитник Владимир Воронин, которого отстранили от дела 10 декабря. 13 декабря Чанышеву пытался навестить адвокат Андрей Сергеев. 16 декабря это попытался сделать защитник Никос Параскевов.

Чанышеваа находится в СИЗО №6 в Москве по делу о создании "экстремистского сообщества". Отказ в допуске к ней адвоката защитникам объясняют тем, что нет разрешения от следователя, который ведёт дело. Адвокаты считают, что это делается намеренно, в том числе и для того, чтобы "полностью отрезать Чанышеву от внешнего мира".

10 ноября суд арестовал Чанышеву на два месяца. Кроме экстремизма, соратницу Навального будут судить как бывшего директора некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан "Штаб", которую в июле признали иностранным агентом.

"Учитывая, что я не знаю ни одного оправдательного приговора [в России] по политическому делу, готовлюсь к худшему, но надеюсь на лучшее", – говорила она в интервью Idel.Реалии.

Расследование дела по обвинению Лилии Чанышевой в "создании и руководстве экстремистским сообществом" ведет Главное Следственное управление СК России. Это "объединенное уголовное дело" в отношении Навального и его ближайших соратников.

Оно включает в себя статьи Уголовного кодекса о легализации денежных средств, полученных преступным путем, а также о финансировании экстремистской деятельности; руководстве и участии в экстремистском сообществе; о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан; о вовлечении несовершеннолетних в опасную деятельность.

Обвиняемыми в деле значатся Алексей Навальный, Леонид Волков, Иван Жданов, Любовь Соболь и другие соратники оппозиционера. Чанышева стала первой арестованной по этому делу, своей вины она не признает.