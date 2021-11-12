Правовое безумие. Блогеры о задержании Лилии Чанышевой

В Сети разворачивается кампания в поддержку Лилии Чанышевой, задержанной по обвинению в "организации экстремистского сообщества". Чанышева возглавляла штаб Алексея Навального в Уфе, который был расформирован еще весной, сразу после того, как ФБК признали экстремистской организацией. Несмотря на то, что с тех пор Чанышева не занималась оппозиционной деятельностью, к ней пришли с обыском, а затем задержали и поместили под стражу.

С призывом поддержать Чанышеву выступил соратник Алексея Навального Леонид Волков:

Когда в 2017 году мы создавали штаб Навального в Уфе, у нас не было сомнений, кому предложить его возглавить — а вот Лиле надо было сделать непростой выбор: она работала аудитором в Deloitte, отличная зарплата, квартира, машина, все дела. Лилия ушла с работы, согласилась на зарплату в три раза меньше (мы больше просто не могли платить). Согласилась на спецприемники и нападения, на тяжелую работу регионального политического активиста в очень сложном регионе.

Штаб в Уфе всегда был одним из самых сильных; Лилия Чанышева была грозой местных жуликов

И у нее получилось, черт возьми. Штаб в Уфе всегда был одним из самых сильных; Лилия Чанышева была грозой местных жуликов. Ее расследование "цацек" жены губернатора Хабирова собрало почти 300 тысяч просмотров — очень много для регионального видео; она защищала шихан Куштау и организовывала многотысячные митинги.

А теперь ублюдки решили ей отомстить.

Сегодня Лилию Чанышеву после многочасового обыска и допроса задержали как "подозреваемую" по уголовному делу об "организации экстремистского сообщества". Нашли главного экстремиста в России.

Там санкция от 6 до 10 лет.

Пока что ее задержали на 48 часов, и нам надо поднять максимум шума пока будет решаться вопрос по мере пресечения. Лилию нужно спасать.

"Идеальным политиком" назвал Лилию Чанышеву Алексей Навальный:

Мне часто задают вопрос об образе “идеального политика”. И, наверное, ждут ответа в духе “Черчилль”, “Линкольн”. А у меня всегда одна из первых мыслей - Лилия Чанышева.

Ну вот потому что она потрясающе крутая, умная, смелая, из реальной жизни. Нам всем очень нужны такие, как она.

Лилия Чанышева работала аудитором в компании “большой четверки”. Перспективы прекрасной корпоративной карьеры, а она пошла к нам и возглавила штаб в Уфе с зарплатой в 3 раза ниже, чем у нее была. Штаб под ее руководством был всегда одним из самых передовых.

Лилия все может - поэтому она и идеальный политик

Губернатор Хабиров и вся его банда ее страшно ненавидят и боятся. Потому что Лилия все может - поэтому она и идеальный политик. И бесстрашно - в регионе, где все задавлено много лет - митинг проведет. Не побоится сесть на 30 суток. И расследование проведет. И ролик на 300 тысяч просмотров выпустит. И бюджет республики дотошно разберет (аудитор же). И в конкурсе на сити-менеджера Уфы поучаствует. И на защите шихана Куштау она первая.

У нее и позитивная повестка, и программа, которой позавидует любой “системный политик”.

Когда нам пришлось несколько месяцев назад распустить штабы, мы, конечно, обо всех горевали - мы собрали команду потрясающих людей - но о Чанышевой, конечно, горевали отдельно.

Ну а вот теперь Лилию посадили в СИЗО, и по обвинению ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Нашли “экстремиста”. Обыск - допрос - задержание на 48 часов - СИЗО. По делу “об организации экстремистского сообщества”.

Почти уверен, что власть Башкирии и их обслуга в погонах решили совместить приятное с полезным и используют сфабрикованное в Москве дело, чтобы отомстить Лилии, хоть она уже не работает у нас с апреля.

Ну что ж, в ее стойкости у меня сомнений нет. А мы давайте просто начнем с того, что на примере Чанышевой покажем всем, как выглядят те самые “экстремисты”, которых так боятся Путин и Хабиров.

Не люди в масках и со взрывчаткой, а молодые женщины, которые лучше, умнее и честнее тех, кто в Кремле.

После того, как ФБК записали в "экстремисты", уголовные дела по соответствующей статье грозят всем, кто так или иначе был связан со штабами Навального.

Станислав Рудковский

Лилия Чанышева, экс-координатор штаба Алексея Навального из Уфы, насколько я понимаю, стала первым человеком, задержанным по статье "о создании экстремистского сообщества" (ст. 282.1).

Взаимодействовал с Лилией в прошлом году, во время новосибирской муниципальной кампании, она координировала наблюдение за выборами в центральном штабе "Коалиции Новосибирск 2020". Сейчас Лилии грозит реальный срок от 6 до 10 лет.

решили "прошерстить" по регионам, на предмет поиска подходящей жертвы

Что сказать? Не смогли, видимо, дотянуться до "первых лиц" навальновского движения, исключая его самого, решили "прошерстить" по регионам, на предмет поиска подходящей жертвы (к тому же Лилия — один из немногих координаторов, кто бессменно возглавлял штаб Навального в своем регионе, от открытия до закрытия). Абсолютно подлая и циничная власть, ломающая судьбы невиновных людей, единственное "преступление" которых состоит (или даже уже "состояло") в желании сменяемости власти в нашей стране.

P.S. Писали еще про обыски, помимо Уфы, в Кемерово и Новокузнецке.

Александр Плющев

Вся вина её состоит в том, что она из команды Навального из тех, кто не уехал. И теперь на её примере очень удобно показать остальным, что будет, если они решат вернуться. А тем, кто ещё остался - сигнал бежать прямо сейчас.

Лавров сотрудничает и обнимается с отморозками из «Талибана», но в этом почему-то нет оправдания терроризма

На днях РИА-Новости и Russia Today перестали снабжать упоминания "Талибана" пометкой "террористическая организация, запрещенная в РФ" - вместо этого будет использоваться формулировка "организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность". Это стало поводом для грустных сопоставлений в оппозиционных блогах.

Илья Яшин

Лавров сотрудничает и обнимается с отморозками из «Талибана», но в этом почему-то нет оправдания терроризма. А Лилию Чанышеву сажают за то, что работала с Навальным, и это страшный экстремизм.

Михаил Ходорковский

«Экс-глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева отправлена в СИЗО по делу о создании «экстремистского сообщества».

А если бы вступила вместо ФБК в «Талибан», сейчас бы вела переговоры с Лавровым в Radisson.

На суде, где Чанышевой определяли меру пресечения, выяснилось, что она находится на раннем сроке беременности, однако судью это не остановило.

Катерина Гордеева

А теперь простыми словами: женщину, вину которой пытаются признать задним числом, женщину, не причинившую физического вреда ни одному человеку и не укравшую у страны ни копейки, женщину беременную первенцем помещают на два месяца в СИЗО и еще будут перевозить из одного СИЗО в другое.

Если коротко, это пытки.

Если сделать вид, что так и надо и промолчать — придётся стать соучастником. Я не хочу.

Кирилл Шулика

будут беременную этапировать во время очередной и сильной вспышки коронавируса

Она на раннем сроке беременности. Ее будут этапировать в Москву, где расследуется это дело. Причем, беременную этапировать во время очередной и сильной вспышки коронавируса. В других странах наоборот отпускали даже бандитов, чтобы они не заражались, а у нас...

"Трагедией России на примере одной судьбы" назвал на Deutsche Welle историю Лилии Чанышевой Федор Крашенинников:

В России Путина Лилия Чанышева не может быть ни депутатом, ни главой республики, ни даже просто заниматься политической деятельностью. В России Путина она сидит в СИЗО и ее ждут месяцы издевательских допросов, а в худшем случае - годы заключения в тюрьме. Этим путем уже прошел Алексей Навальный и многие другие люди, вся вина которых состоит в желании жить в цивилизованном, правовом, демократическом обществе. К сожалению, этот путь ждет еще многих: тем же утром, когда пришли к Лилии Чанышевой, в Башкортостане и Кемеровской области пришли еще к 11 активистам!

Нет сомнений, что рано или поздно закончится и путинское безвременье. Но то, что столько судеб талантливых, честных, искренних людей уже сломано, столько времени, энергии и ресурсов потрачено властями России на подавление всего молодого, искреннего и прогрессивного - этого не исправить. И это - трагедия для России, последствия которой будут сказываться многие годы.

О трагедии поколения пишет и Алексей Малаховский:

История этой девушки – такая Russian dream для поколения нынешних 30-летних.

Хорошо закончить школу в провинции, потом поступить в известный московский вуз (Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации), будучи студенткой пробиться на стажировку в фирму «большой четверки», а потом и закрепиться в столичном офисе PwC.

Жизнь на до и после у многих разделилась зимой 2011/2012 годов. Вот и у неё тоже. Затем было волонтерство в штабе Алексей Навальный, который пытался избраться мэром Москвы.

Мало, кто сейчас помнит, но тогда в его поддержку выступило несколько десятков крупных современных бизнесменов: от главы HeadHunter до основателя КиноПоиск.

Так вот, один из тех предпринимателей в какой-то момент разоткровенничался и объяснил своё желание помогать оппозиции проникновенным рассуждением, вот его примерная суть:

«Ещё недавно мы сидели над презентациями по учебе до глубокой ночи, готовились к сложным экзаменам, тусили на одних вечеринках. Мы – выпускники МГУ, Вышки, МГИМО, мечтали тут построить что-то свое, другое. А теперь стали просто винтиками этой системы – на высоких постах в госкорпорациях, консалтинговых компаниях и других крупных производствах».

Потом героиня нашей истории вернулась в свой родной город – Уфу. Устроилась в местный офис Deloitte. С учетом ее опыта получила небольшую руководящую должность.

Все шикарно: машина, квартира, семья, высокая зарплата. Чего ещё надо?

Такая вот Russian dream. Другой сегодня нет для пассионарной молодёжи тут

Наверное, не предать мечту и свои принципы. Лилия Чанышева с нуля выстроила Штаб в Уфе. Разоблачала коррупцию на местном уровне, помогала землякам защищать Куштау. Да просто была ярким лидером. Региональный публичный политик нового поколения с прицелом на федеральный уровень.

Что у нас делают с такими? Вы отлично знаете.

Сегодня беременную (!!!) Лилию отправили в московское СИЗО. За решетку. Обвиняют в создании экстремистской организации. Ей грозит до 10 (!!!) лет лишения свободы.

Такая вот Russian dream. Другой сегодня нет для пассионарной молодёжи тут.

Как и в случае с Сергеем Зуевым, звучат предположения, что Лилию Чанышеву арестовали ради того, чтобы добиться показаний на Алексея Навального.

Дмитрий Колезев

Возможно, в деле Лилии Чанышевой главной причиной ареста стало то, что у следствия банально не хватает материалов для завершения большого дела в отношении запрещенного ФБК. По этому делу Навального можно закатать еще лет на десять. Но дело надо дорасследовать, чтобы успеть провести суд до окончания нынешнего срока Навального. Однако совсем из ничего дело не лепится, даже в сталинские времена не лепилось: нужны в нем какие-то показания. Вот, видимо, решили, что Чанышева (экс-руководитель штаба, оставшаяся с России) — тот менеджер команды Навального, до которого еще можно дотянуться. Но понятно, что нужных показаний просто так она не даст, а в СИЗО, может, из нее что-нибудь и получится вытянуть.

даже по нынешним меркам это какая-то запредельная жестокость

Но я повторюсь, что даже по нынешним меркам это какая-то запредельная жестокость. Женщина (возможно, беременная), которая уже не занимается политикой, раньше возглавляла легальную организацию, вела разрешенную деятельность, а теперь ее задним числом признали экстремистской и упрятали в СИЗО. Это полное правовое безумие, я думаю, и многие люди во власти это понимают. В публичном поле заметно некоторое недоумение даже со стороны людей, лояльных Кремлю. Случившееся выглядит переходом некой границы. Впрочем, эта граница время куда-то сдвигается и сегодня становится возможным то, что нельзя было и представить вчера.

Но главная общая черта у дел Чанышевой и Зуева - это то, что обоих случаях речь идет о людях, которым не место в СИЗО.

Антон Орех

Срок беременности у Чанышевой не три с половиной месяца, а начальный. Но что делать беременной женщине в СИЗО, если она не совершала преступлений, связанных с насилием над личностью? Впрочем, подобный вопрос задавали и когда в СИЗО отправили Сергея Зуева чуть ли не из больничной палаты после сердечного приступа.

Дина Абд

Сегодня в СИЗО отправлена беременная Чанышева. Наше сильное государство стало бояться всех: беременных, больных профессоров, комиков, девушек с пониженной социальной ответственностью - они все, видимо, подрывают и подрывают, не останавливаясь, устои

С обращением к главе комитета ГД по делам женщин и детей Нине Останиной, экс-уполномоченной по правам детей Анне Кузнецовой и уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой выступила Татьяна Фельгенгауэр:

Лилия Чанышева стала заложницей личной борьбы Владимира Путина с Алексеем Навальным

Лилия Чанышева находится на начальном сроке беременности. Лилия Чанышева не причинила вреда ни одному человеку: всю её деятельность хотят признать экстремистской задним числом. Лилия Чанышева стала заложницей страшных обстоятельств и личной борьбы Владимира Путина с Алексеем Навальным.

Молодая беременная женщина помещена в СИЗО и её ждет этап в Москву. Что такое этап, вам расскажет любой правозащитник. Если коротко — это пытки

Выступила в поддержку Лилии Чанышевой и сотрудница RT Екатерина Винокурова:

Что касается Лилии Чанышевой, то скажу так.

Огромная доля моих друзей-государственников проходила период навальнизма.

Но у наших ангелов-хранителей, кажется, натренированные крылья. Мы успели выскочить, каждый в свое время и в силу разных обстоятельств.

Я убеждена, что нельзя судить людей за то, что они делали в организации до ее признания экстремистской, тем более, речь о более чем рядовом участнике.

Проявите милосердие к Лилии Чанышевой и ее будущему ребенку, пожалуйста.

Но большинство провластных комментаторов ни о каком милосердии знать не желают.

Андрей Вышинский

Компания из Волкова, Соболь, Жданова продемонстрировала своё истинное лицо и устроила пьяную истерику в «твиттере». В своих гневных постах оппозиционеры жаждали крови и смерти врагам. Формальным поводом для таких эмоций стало заявление Чанышевой о том, что она якобы беременна 14 дней.

Заявление подозреваемой в экстремизме активистки не подтверждается документально, поэтому стоит ли доверять таким сомнительным лицам – большой вопрос. Голословно Чанышева могла сказать, что беременна 14 минут. Кто это может проверить и доказать? А вот с доказательной базой по уголовным делам всё намного нагляднее. Чанышева неоднократно выступала организатором несанкционированных митингов и шествий, за что неоднократно подвергалась штрафам, задержаниям и арестам.

Дмитрий Гололобов

Полсмотрите на фонд "Протяни руку", который помогает женщинам с детьми, которые сидят, - ясно видно, что садятся десятки беременных и сидят с детьми. Никому до них особо дела нет (не видел широкой поддекржки у крайне уважаемого мной фонда). А тут, разумеется, руководитель филиала Фонда Навального - за одно это к ней необходимо самое особое отношение! Может больше надо о всех беременных женщинах на зоне думать?

На комментарий выше отвечает ​Алексей Малаховский:

В

не нужно отправлять за решетку пассионарную образованную женщину за то, что она активно занимается публичной политикой

ы говорите про две разных проблемы. Точнее за одну пытаетесь спрятать другую. Помощь всем женщинам за решёткой – вообще важнейшая тема. По статистике, с ними мужья в разы быстрее рвут связи, чем жены, отправившихся за решетку мужиков.

А мой пост о другом — может, не нужно отправлять за решетку пассионарную образованную женщину за то, что она активно занимается публичной политикой МИРНЫМИ МЕТОДАМИ, которая просто НЕ НРАВИТСЯ действующей власти?

О том, что единственное преступление Чанышевой заключается в оппозиционной деятельности, искусственно вытесненной властями в неправовое поле, напоминают и другие комментаторы.

Илья Вайцман

Бывшего координатора штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву отправили в СИЗО на два месяца, для начала. Вменяют статьи УК, позволяющие отправить в концлагерь на 10 и более лет, просто в порядке того, что политкорректно называется "репрессиями", а фактически - является не стесненным никаким законом террором. Государство развернуло политический террор против населения.

Арест Лилии Чанышевой - это акт устрашения общества и ничего кроме этого.

Александр Красоткин

А кто-то может на пальцах пояснить, какое конкретно преступление совершила Лилия Чанышева. А то друзья постоянно пишут, а я туплю и никак суть уловить не могу. Чего на её примере нельзя делать, чтобы на десяточку не нарваться?

Андрей Фоменко

На пальцах.

— 1) Лилия Чанышева поддерживала работу ФБК.

— 2) Она собиралась вместе с коллегами, тем самым создавала из них сообщество.

— 3) Суд признал ФБК экстремистским и запретил его деятельность.

— 4) Все, кто поддерживал работу ФБК, поддерживал работу экстремистов.

— 5) Сообщество, которое поддерживало работу экстремистов, было экстремистским сообществом.

Чего нельзя делать?

— 1) Нельзя создавать сообщество.

— 2) Нельзя поддерживать работу.

— 3) Нельзя быть запрещённым.

Петр Кузьмин

У власти в России находятся террористы, в прямом смысле слова, и вот очередное тому подтверждение. Цель террористов - запугать как можно больше людей, воздействовав на очень небольшое количество жертв. Российские власти занимаются тем же самым - очень точечно прессуют относительно небольшое количество людей (по сравнению с репрессиями в Беларуси или тем более в СССР 1930х годов), чтобы запугать всех остальных.

Есть три категории жертв:

1. Совершенно простые люди, которых никто не знает. Они получают сумасшедшие тюремные сроки за лайки, репосты, брошенные в омоновцев стаканчики. Цель таких преследований - показать наибольшему количеству людей, что каждый из них может стать точно такой же жертвой, а потому лучше ничего не лайкать, не писать, в уличных акциях не участвовать и вообще "прикинуться ветошью и не отсвечивать". Естественно, у государства нет ресурсов всех посадить за лайки, репосты и комменты, а потому они рассчитывают на страх самих людей.

2. Известные люди, "инфлюенсеры", к которым прислушиваются люди. Таких практически не сажают, но им срывают концерты, выдавливают с ТВ, в общем, ломают карьеру и лишают заработка. Опять же, цель - не только и не столько наказать конкретного человека, сколько отвадить всех остальных от высказывания своих оппозиционных настроений.

3. Оппозиционные политики. Тут, опять же, преследуют только небольшой процент оппозиционных политиков, чтобы запугать всех остальных и заставить их работать внутри системы, подчиниться. Ну а самых неподкупных и идейных прессуют очень жестко, чтоб просто выдавить таких людей из политики вовсе.

это попытка запугать всех сильных, способных и идейных людей оппозиционных взглядов

Лилия Чанышева - одна из таких жертв среди самых идейных и бескомпромиссных политиков. Арестовав и отправив в СИЗО ее, беременную женщину, которая еще в апреле перестала руководить штабом Навального в Уфе - это попытка запугать всех сильных, способных и идейных людей оппозиционных взглядов. Власти могли выбрать кого угодно из десятков бывших руководителей штабов Навального, но они выбрали именно ее, беременную женщину, чтобы показать, что в борьбе с классовыми врагами они будут беспощадны и никакие морально-этические соображения их не остановят (про право тут уже речь давно не идет - закон, на основе которого Лилию могут посадить на срок до 10 лет, является неконституционным).

В общем, с российскими властями нужно обращаться, как с террористами. Они хотят запугать и заткнуть нас - так надо наоборот, все чаше высказывать наше несогласие с их политикой и решениями.

Я не призываю никого к распространению потенциально опасных материалов или к слишком критическим высказываниям относительно властей. Каждый должен сам оценивать риски и свою готовность ощутить на себе последствия. Но свое несогласие с политикой властей и порицание конкретных решений можно выражать и в менее опасной форме, чтобы избежать риска уголовного преследования.

молчание будет интерпретировано властями как согласие с происходящим

Самое главное - не молчать. Потому что молчание будет интерпретировано властями как согласие с происходящим. Если вы не согласны - не молчите, пожалуйста.

Николай Охотин

Ещё один эпизод в планомерной маргинализации всего инициативного и свободного: вон из страны или на зону. И это никакие не эксцессы на местах.

Помещение Чанышевой в СИЗО "удачно" совпало с 200-летием со дня рождения Федора Достоевского, отмечает ​Анна Наринская.

1) Президент благоговейно посещает новый музей писателя, одни из главнейших слов которого – о том насколько недопустима слезинка ребенка и как она перевешивает все остальное. Никакого "величия" и "добра" нет и быть не может, если она. проливается

2) Женщину, беременную, то есть с ребенком тем самым внутри, никого не ранившую и не обокравшую, отправляют в тюрьму, чтоб неповадно было этого президента обвинять хоть в чем то.

Единство места (страна), времени (календарного)

Ну и действия.