К убийству президента Гаити могут быть причастны 28 человек

Полиция Гаити заявила, что группа иностранных наемников, убивших президента Жовенеля Моиза, состояла по меньшей мере из 28 человек. По словам главы полиции Леона Шарля, задержаны 15 граждан Колумбии и двое граждан США. Трое колумбийцев были убиты в ходе полицейской операции, поиски ещё восьмерых продолжаются.

Глава полиции Гаити провел пресс-конференцию, на которую привели задержанных: их показали журналистам сидящими на полу в наручниках, у многих руки были скованны за спиной, сообщает "Би-би-си". Власти также продемонстрировали изъятое у них оружие, колумбийские паспорта, рации и различные инструменты, в том числе молотки и ножницы для резки арматуры. Леон Шарль также добавил, что полиция ищет организаторов преступления.

Власти Колумбии уже пообещали помогать в расследовании убийства президента Гаити. В Вашингтоне пока не подтвердили информацию о том, что в числе нападавших были граждане США.

Нападение на резиденцию президента Гаити в столице страны Порт-о-Пренсе произошло в ночь на 7 июля. На опубликованном видео с камер наблюдения вооруженные люди в черном представляются сотрудниками агентства США по борьбе с оборотом наркотиков и велят всем лечь на пол. Президент Жовенель Моиз умер на месте. В его теле обнаружено 12 пулевых ранений. Его жена, Мартин Моиз, также была ранена. Позже её доставили на лечение в США.

Руководство службы безопасности президента подозревается в бездействии во время покушения. Сотрудников службы вызвали на допрос.

Гаити является одной из беднейших стран в мире. Массовые протесты против Жовенеля Моиза в последние годы проходят чуть ли не ежедневно и часто сопровождаются беспорядками и погромами. Противники президента обвиняли его в коррупции и связи с вооружёнными бандами.