К владельцу "антивоенного" магазина снова пришли с обыском

К предпринимателю и оппозиционному активисту Дмитрию Скурихину, проживающему в селе Русско-Высоцкое Ленинградской области, снова пришли с обыском, сообщает издание "Вот так". По его итогам сотрудники правоохранительных органов, среди которых были четверо бойцов СОБРа и сотрудница Следственного комитета, изъяли 130 тысяч рублей, находившиеся в доме, технику, а также сломали одну из стен.

Как рассказал Скурихин, в момент обыска вместе с ним находились жена и четыре дочери, у них также изъяли телефоны.

Осенью против Дмитрия Скурихина возбудили сразу два уголовных дела о дискредитации российской армии. Тогда к нему тоже приходили с обыском, в результате которого были изъяты 3 500 евро, 2 500 долларов, 150 фунтов и 100 тысяч рублей - почти все его накопления.

Поводом для преследования предпринимателя стало то, что он записал видеоролик с призывом остановить войну в Украине, вывел на фасаде принадлежащего ему магазина лозунг "Мир Украине, свободу России", расписал стены названиями оккупированных украинских городов, а также наклеил на товары антивоенные ценники. Также Скурихин, после объявления Владимиром Путиным "частичной мобилизации", вывесил на магазине плакат "Идите вы к чёрту с вашей могилизацией. За такое управление страной как раз туда дорога".

Позже суд назначил Скурихину меру пресечения в виде запрета определённых действий: ему нельзя общаться со свидетелями по уголовному делу и пользоваться средствами связи.