Кадыров и его родители объявлены "заслуженными правозащитниками"

Глава Чечни Рамзан Кадыров, его покойный отец Ахмат и мать Аймани объявлены в республике "заслуженными правозащитниками". Соответствующее распоряжение подписал уполномоченный по правам человека в регионе Нурди Нухажиев. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

В своей торжественной речи, на которой глава Чечни и его мать не присутствовали, омбудсмен отметил "огромный вклад" семьи Кадыровых "в обеспечение прав человека и в укрепление государственности". Видеосюжет об этом опубликовал республиканский телеканал ЧГТРК "Грозный".

Все трое удостоились не только званий, но медалей. Покойному Ахмату Кадырову присудили награду с формулировкой "за беспримерное мужество и стойкость в защите прав чеченского народа"; Аймани Кадырова награждена "за выдающиеся заслуги в защите прав граждан и за большой вклад за оказание помощи людям"; Рамзан Кадыров получил медаль "за исторический вклад в дело естественных и неотъемлемых прав чеченского народа" и за "высокую гражданственность".

Неделей ранее медалью "За защиту прав человека" была награждена старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат, которая занимает должность министра культуры Чечни. В этом же месяце Айшат Кадырова была удостоена награды "За заслуги перед Чеченской республикой" и звания "Заслуженный работник культуры Чеченской республики".

Кавказ.Реалии подробно писали о том, какими наградами и званиями ранее были удостоены члены семьи Кадырова.