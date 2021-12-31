Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Кадыров и его родители объявлены "заслуженными правозащитниками"

Глава Чечни Рамзан Кадыров, его покойный отец Ахмат и мать Аймани объявлены в республике "заслуженными правозащитниками". Соответствующее распоряжение подписал уполномоченный по правам человека в регионе Нурди Нухажиев. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

В своей торжественной речи, на которой глава Чечни и его мать не присутствовали, омбудсмен отметил "огромный вклад" семьи Кадыровых "в обеспечение прав человека и в укрепление государственности". Видеосюжет об этом опубликовал республиканский телеканал ЧГТРК "Грозный".

Все трое удостоились не только званий, но медалей. Покойному Ахмату Кадырову присудили награду с формулировкой "за беспримерное мужество и стойкость в защите прав чеченского народа"; Аймани Кадырова награждена "за выдающиеся заслуги в защите прав граждан и за большой вклад за оказание помощи людям"; Рамзан Кадыров получил медаль "за исторический вклад в дело естественных и неотъемлемых прав чеченского народа" и за "высокую гражданственность".

Неделей ранее медалью "За защиту прав человека" была награждена старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат, которая занимает должность министра культуры Чечни. В этом же месяце Айшат Кадырова была удостоена награды "За заслуги перед Чеченской республикой" и звания "Заслуженный работник культуры Чеченской республики".

Кавказ.Реалии подробно писали о том, какими наградами и званиями ранее были удостоены члены семьи Кадырова.

  • Независимые правозащитники неоднократно критиковали власти Чечни и лично Кадырова, обвиняя их в нарушениях прав человека. Одна из наиболее резонансных историй в последние годы - преследования в республике гомосексуалов и других представителей ЛГБТ, вплоть до их похищений, пыток и убийств. Кадыров и многие люди из его окружения включены в санкционные списки США по так называемому закону Магнитского - за масштабные нарушения прав человека. Власти Чечни эти нарушения отрицают или же не считают их таковыми.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG