Кадыров назвал задержание главы МЧС Чечни на трассе "провокацией"

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал инцидент с задержанием полицейскими из Дагестана начальника главного управления МЧС России по Чечне Алихана Цакаева "постыдной провокацией" и "спектаклем", призвав наказать "виновных" сотрудников полиции.

Накануне стало известно, что генерал Цакаев был задержан - как пишет Кавказ.Реалии, предположительно за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения - на дагестанском контрольно-пропускном пункте "Герзельский мост" на административной границе с Чечней.

В своём телеграм-канале Рамзан Кадыров заявил, что Цакаев, которого он назвал "дорогим братом", "не совершал грубого нарушения", и обратился к руководству Дагестана с призывом "принять соответствующие меры в отношении виновных". Он также предположил, что, если бы Цакаев был в генеральской форме, его вряд ли стали бы задерживать.

Таким образом, Кадыров признал инцидент с задержанием Цакаева, о котором власти ранее официально не сообщали. Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать этот случай, сказав, что "это не наш вопрос, это нужно в упомянутые ведомства звонить, там справляться".

О задержании Цакаева в среду сообщили оппозиционные чеченские, а также новостные телеграм-каналы. По их данным, 14 апреля Цакаев не остановился по требованию сотрудника ДПС, развернулся на перекрёстке и попытался совершить наезд на полицейских. Полицейским удалось остановить машину, водителя задержали, документов у него не было. Чеченские оппозиционеры без указания источника информации заявили, что Цакаев предположительно был пьян. Подтверждения этих сведений нет. Видео задержания опубликовал в частности телеграм-канал "База". На нём видно, что чиновника с использованием силы вытащили из машины и положили лицом вниз.

Вскоре после этого, как утверждалось, за Цакаевым приехали сотрудники силовых структур из Чечни; в их числе был Абузайд Висмурадов - зампредседателя правительства Чечни, чей сын женат на дочери Кадырова. Эти люди, как утверждается, сначала забрали самого Цакаева, а затем и его автомобиль.

Издание "Агентство" установило, что на автомобиле, которым Цакаев управлял в момент задержания, были номера от другой машины. На видеоролике задержания видны марка машины Цакаева - GMC Yukon XL – и номерной знак А899МР 95. По данным сервиса проверки автомобилей, пишет "Агентство", этот номер зарегистрирован на другой автомобиль – "Богдан" 2110 (модель создана на базе ВАЗ-2110). В апреле 2023 года его владельцем стал житель Чечни Арби Зархаматов. В мае 2023 в Ингушетии Зархаматову выписали штраф за езду без номеров, этот штраф не оплачен.