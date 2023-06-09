Кадыров обрушился с критикой на Пригожина

Рамзан Кадыров раскритиковал основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за формулировки, в которых последний объявил об улаживании конфликта между окружением главы Чечни и командирами ЧВК. Он также намекнул на нечистоплотность Пригожина при снабжении армии и упрекнул его в нелояльности Владимиру Путину.
О своих взаимоотношениях с Пригожиным, которого он ранее называл "братом", Кадыров написал в телеграме. Главу Чечни возмутило, что Пригожин первым публично сообщил об урегулировании разногласий – по мнению чеченского политика, сделать это должен был он сам, так как именно он был инициатором телефонного разговора с Пригожиным.
Также Кадырову не понравились использованные в заявлении Пригожина формулировки, в особенности намек на судьбу "Ямадаева и еще кучи людей" (братья Ямадаевы были убиты при различных обстоятельствах. Власти ОАЭ подавали в розыск в том числе приближённого Кадырова Адама Делимханова по подозрению в причастности к убийству в стране Сулима Ямадаева. - РС) и то, что владелец ЧВК назвал чеченцев национальным меньшинством.
Кадыров упрекнул Пригожина, неоднократно обрушивавшегося на Министерство обороны с жесткой критикой из-за недостаточного, по его мнению, обеспечения ЧВК "Вагнер" припасами, и в том, что тот сам имеет отношение к этому обеспечению: "Кто поставляет различные продукты питания для нужд Министерства обороны РФ и имеет с этого неплохой стабильный доход? Мы в курсе всех тонких деталей этого процесса".
Кроме того, Кадыров утверждает, что чеченское подразделение "Ахмат" воюет эффективнее, чем ЧВК "Вагнер", в частности, потому что "Мариуполь, к которому было приковано внимание всего мира: взят в рекордный срок с гораздо меньшим количеством личного состава. Не за 10 месяцев, как Артёмовск (Бахмут), который по сравнению с Мариуполем меньше в три раза, а за два с лишним".
Наконец, глава Чечни осудил резкие высказывания в адрес военного руководства, которые позволяет себе Пригожин: "Да, я сам пару раз критиковал решения Минобороны, но потом все-таки понял одну простую вещь: с высоты поля зрения Верховного Главнокомандующего лучше видно", - отмечает Кавказ.Реалии.
Пригожин пока не комментировал утверждения Кадырова.
- Глава Чечни заявил о передислокации чеченских подразделений в сепаратистскую "ДНР" 31 мая. Ранее кадыровцы размещались преимущественно в так называемой "ЛНР". По словам помощника главы Чечни и командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, чеченские подразделения перевели в направлении украинского города Марьинка. Задачей тут якобы стоит захват "целого ряда" населенных пунктов – каких именно, неизвестно.
- Пригожин, отвечая на вопрос о новой задаче кадыровцев по наступлению в "ДНР", сказал, что он не знает, где будут находиться кадыровцы, так как это секретная информация во время войны: "У них же не стоит задача всю "ДНР" освободить. И Кадыров, насколько я понимаю, об этом не говорил. Они будут заниматься определенными направлениями, в которых будут действовать. Не вижу здесь никаких подколов".
- Эти слова вызвали возмущение Адама Делимханова. Он назвал Пригожина "блогером, который на весь мир кричит о проблемах", в то время как Минобороны России якобы постоянно помогало наемникам. "Мы все знаем, сколько положил людей в направлении Бахмута за 7-8 месяцев, ты был руководителем. Министерство обороны сколько поддерживало тебя за эти 7-8 месяцев, мы все знаем, кто здесь находится. Тебе давалось больше, чем кому-либо, и несмотря на это – столько жертв. Хватит болтать", – заявил Делимханов.
- Затем высказался и помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Он также заявил, что у Пригожина были якобы все средства, которых не было у спецназа "Ахмат". Кроме того, Алаудинов публично признал, что наемники ЧВК "Вагнер" переходили на службу в чеченское подразделение – ранее о сотрудничестве этих частей стало известно из СМИ. Командир заявил, что у чеченских подразделений достаточно сил, чтобы освободить всю территорию сепаратистской "ДНР".
- Пригожин ответил, что не видит ничего предосудительного в своих высказываниях о подразделении "Ахмат". По словам бизнесмена, "все участники этой дискуссии" знают его телефон и могут с ним связаться. Кроме того, Пригожин подтвердил свое мнение о "необходимости введения смертной казни и наказания высших руководящих чиновников Министерства обороны за ошибки, приведшие к гибели личного состава и другим проблемам СВО ("специальная военная операция" – так российские власти называют войну в Украине. – РС)".
- Сооснователь ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин также вступил в полемику, но обратился только к Даудову: "Поговорить как "мужчина с мужчиной" всегда готовы. Тем более, что друг друга знаем еще с 1-й и 2-й войны в Чечне". Эти слова могут быть завуалированной угрозой, так как намекают на то, что, по данным из открытых источников, Уткин участвовал в войнах в Чечне на стороне федеральной власти, в то время как Кадыров и многие его приближенные, включая Даудова, до их перехода на сторону России были на противоположной стороне.
- Вскоре после этого обмена претензиями Пригожин сообщил о встрече с Кадыровым и об улаживании противоречий.
- Аналитики американского "Института изучения войны" заявили, что российские власти могли заставить чеченские подразделения взять на себя наступательную роль на войне против Украины для того, чтобы разорвать отношения главы Чечни Рамзана Кадырова и владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
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