Конфликт главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с окружением главы Чечни Рамзана Кадырова обсуждался на созванном президентом России заседании Совета Безопасности. Такое утверждение прозвучало в комментарии Пригожина о решении конфликта. Запись выложена 3 июгя в телеграм-канале его пресс-службы.

Речь идёт о высказываниях родственника Кадырова, депутата Госдумы Адама Делимханова, председателя чеченского парламента Магомеда Даудова и командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, сделанных 1 июня.

Они критиковали Пригожина за высокие потери и критику чиновников, Делимханов предложил главе ЧВК назначить "время и место", где тому "объяснят, что ему непонятно", Даудов предложил главе ЧВК "встретиться лично" и "поговорить, как мужчина с мужчиной".

В тот же день с заявлением выступил командир ЧВК Вагнера, Дмитрий Уткин (его позывной Вагнер дал название организации). Он сказал, что наёмники готовы "поговорить как мужчина с мужчиной", потому что знакомы с окружением Кадырова "ещё с 1-й и 2-й войны в Чечне" (вероятно, это намёк на то, что Уткин и другие участники ЧВК-ветераны чеченских войн воевали против Делимханова и Даудова, пока те занимали сторону сепаратистов).

Пригожин вечером 1 июня выступил с умиротворяющими заявлениями. Сейчас он говорил, что ему позвонил Кадыров и они "договорились спустить эту историю на тормозах". Подробности вмешательства Путина он не раскрыл, отметив лишь, что не комментировал слова Делимханова и Даудова, потому что "любой мой ответ мог трактоваться как разжигание межнациональной розни".

По словам главы ЧВК, конфликт с кадыровцамиразжигался "одной из башен Кремля", которая "не понимает, что творит", "разрушая российское государство" своими "опасными играми". По его словам, разборки между кадыровцами и вагнеровцами могли бы привести к масштабному кровопролитию, хотя "победитель был бы совершенно очевиден".

Пригожин заявил, что окружение Кадырова выступило против него и ЧВК сразу после того, как он рассказал, что направил заявление о преступлении в правоохранительные органы на военное руководство.

Он пообещал продолжить критиковать министра обороны Сергея Шойгу и главу Генерального штаба Валерия Герасимова, обвинив их в сдаче "нашей российской земли". Он заявил, что будет разбираться с ними, пока "этих персонажей не настигнет возмездие".

Кремль ситуацию не комментировал. Путин проводил совещание с членами Совета безопасности 2 июня, ничто из официального анонса не свидетельствует, что там обсуждался конфликт ЧВК и Грозного. Согласно стенограмме вступительного слова на сайте Кремля, Путин предложил обсудить "вопросы межнациональных отношений", с учётом того что они могут быть использованы, чтобы "раскачать ситуацию внутри Российской Федерации".