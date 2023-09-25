Кадыров опубликовал видео, на котором его сын бьёт заключённого

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал своего несовершеннолетнего сына Адама, избившего арестованного по обвинению в сожжении Корана Никиту Журавеля.

В телеграм-канале Кадырова опубликовано пятисекундное видео, на котором сын главы Чечни набрасывается на сидящего на стуле Журавеля и начинает его бить кулаками и ногой. Он роняет Журавеля на пол и готовится продолжать избиение, на этом видео кончается. Жертва не сопротивляется, лишь пытается защитить руками голову. Видео снято в помещении, где и когда, а также кто его снял - неизвестно.

Представители властей Чечни сообщили, что Адам Кадыров избил находящегося в СИЗО Грозного Никиту Журавеля, в середине августа. Многие лица из окружения Кадырова тогда поддержали сына главы Чечни. Представители правоохранительных органов никак не отреагировали на ситуацию, не объяснив, почему постороннее лицо смогло попасть в СИЗО и избить арестованного.

Рамзан Кадыров до сегодняшнего дня не комментировал ситуацию. "Не люблю недосказанность. Всегда лучше ставить окончательную точку - правдивую и честную", - говорится в телеграм-канале Кадырова. "Побил и правильно сделал", - написал глава Чечни о поступке своего сына, назвав Журавеля "пособником спецслужб Украины". Кадыров утверждает, что "гордится поступком Адама", а также пишет, что государство "растит общество" "в идеалах толерантности, терпимости и любви друг к другу", а этому мешают "провокаторы", такие как Журавель.