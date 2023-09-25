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Кадыров опубликовал видео, на котором его сын бьёт заключённого

Адам Кадыров (в центре)

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал своего несовершеннолетнего сына Адама, избившего арестованного по обвинению в сожжении Корана Никиту Журавеля.

В телеграм-канале Кадырова опубликовано пятисекундное видео, на котором сын главы Чечни набрасывается на сидящего на стуле Журавеля и начинает его бить кулаками и ногой. Он роняет Журавеля на пол и готовится продолжать избиение, на этом видео кончается. Жертва не сопротивляется, лишь пытается защитить руками голову. Видео снято в помещении, где и когда, а также кто его снял - неизвестно.

Представители властей Чечни сообщили, что Адам Кадыров избил находящегося в СИЗО Грозного Никиту Журавеля, в середине августа. Многие лица из окружения Кадырова тогда поддержали сына главы Чечни. Представители правоохранительных органов никак не отреагировали на ситуацию, не объяснив, почему постороннее лицо смогло попасть в СИЗО и избить арестованного.

Рамзан Кадыров до сегодняшнего дня не комментировал ситуацию. "Не люблю недосказанность. Всегда лучше ставить окончательную точку - правдивую и честную", - говорится в телеграм-канале Кадырова. "Побил и правильно сделал", - написал глава Чечни о поступке своего сына, назвав Журавеля "пособником спецслужб Украины". Кадыров утверждает, что "гордится поступком Адама", а также пишет, что государство "растит общество" "в идеалах толерантности, терпимости и любви друг к другу", а этому мешают "провокаторы", такие как Журавель.

  • Видео сожжения Корана в Волгограде появилось в соцсетях 19 мая. Через два дня сотрудники силовых структур отчитались о задержании подозреваемого местного жителя, уроженца Украины Никиты Журавеля, работавшего доставщиком еды. Известно, что он переехал в Волгоград из аннексированного Крыма.
  • Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал передать дело Журавеля в Чечню. Вскоре 19-летнего подростка доставили в Грозный, где его встретили призывом к "народному суду". Представители российских властей заявили, что после вынесения приговора Журавель будет отбывать наказание в Чечне - хотя формально суд ещё не вынес обвинительный приговор в виде лишения свободы.
  • В прошлом октябре Рамзан Кадыров заявил, что трое его несовершеннолетних сыновей – Ахмат, Эли и Адам – приняли участие в боевых действиях в Украине. В доказательство своих слов он опубликовал видео, на котором они стреляют из пулемета и гранатомета. Чеченские оппозиционные телеграм-каналы обратили внимание: детали на видео указывают, что кадры сняты в тылу.
  • Адаму Кадырову 15 лет. Известно, что он занимался смешанными единоборствами. На опубликованном его отцом видео он бьёт Журавеля в том числе ногой.
  • 16 августа уполномоченный по правам человека в Чечне заявил, что Журавель рассказал ему, что был избит Адамом Кадыровым. Сообщение подтвердили представители руководства Чечни.

В Нагорном Карабахе прекращён огонь
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В Нагорном Карабахе прекращён огонь

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В Нагорном Карабахе прекращён огонь

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