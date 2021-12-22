Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал руководство Турции и обвинил его в покрывательстве террористов после установки памятника лидеру чеченских сепаратистов Джохару Дудаеву в городе Кёрфез в 90 километрах от Стамбула. Он пригрозил установить в грозном памятник основателю рабочей партии Курдистана Абдулле Оджалану, отбывающему в Турции пожизненное заключение. На это обратила внимание редакция Кавказ.Реалии.

Памятник Дудаеву и парк его имени были открыты в Кёрфезе в декабре. В церемонии участвовал мэр Шенер Сёгют, избранный от правящей "Партии справедливости и развития", возглавляемой президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В ходе открытия он назвал Дудаева "отважным военачальником", в церемонии принимали участие участники боевых действий против федеральных сил на стороне сепаратистов.

В Кёрфезе проживает значительное количество чеченцев. В Турцию из России ещё в конце девяностых бежали более 100 тысяч жителей республики. Ранее в Турции действовал чеченский фонд Imkander, которые создал бывший полевой командир Имран Абдулазимов. Он собирал деньги на лечение сепаратистов и проводил политические акции, напоминает Кавказ.Реалии.

Кадыров во вторник написал в социальных сетях, что к нему обращаются представители чеченского парламента, силовых структур и духовенства с просьбой отреагировать на действия турецких властей, которые, по его оценке, покрывают террористов. Он пригрозил Эрдогану тем, что Турция получит в России статус страны, публично поддерживающей террористов, а Кадыров "оставляет за собой право на ответные действия".

В среду заявления Кадырова прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он назвал выступления главы республики "эмоциональным, но объяснимым", — передаёт Русская служба Би-би-си.

"Это весьма и весьма эмоциональная, но объяснимая реакция главы российского региона, который пережил несколько войн, несколько войн, которые были спровоцированы, начаты террористами, которые пытались взять под контроль этот регион России", - сказал Песков. По его выражению, "одним из террористов, который это делал, был в какой-то момент их предводитель Дудаев”. По его словам, "для всех чеченцев" болезненно, что один из парков в Турции был назван "именем террориста".