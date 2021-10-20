Четверо россиян арестованы в Турции по обвинению в шпионаже

В Стамбуле шестеро иностранцев арестованы по обвинению в политическом и военном шпионаже. Среди них — четверо граждан России, гражданин Узбекистана и Украины. Следствие считает, что они готовили нападение на живущих в Турции чеченских оппозиционеров и покупали для этого оружие.
Об аресте сообщает газета Hürriyet со ссылкой на сообщение прокуратуры. Издание называет имена арестованных. Ими, по данным газеты, стали россияне Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, а также граждане Украины и Узбекистана Игорь Ефрим и Амир Юсупов.
Согласно сообщению газеты Sabah, следствие считает, что арестованные работали на Россию. По предъявленной статье им грозит от 15 до 20 лет тюрьмы. Российское посольство и МИД ситуацию пока что не комментировали.
Ранее редакция Кавказ.Реалии со ссылкой на местную чеченскую диаспору сообщала, что подозреваемых связывают с покушением на двух человек: блогера Хасана Халитова и командира одного из отрядов чеченских джихадистов в Сирии — Рустама Ажиева. В начале сентября их связывали с нападением на сторонника главы Чечни Рамзана Кадырова в Стамбуле.
Родные избитого сторонника Кадырова позднее объявили Халитову кровную месть, при вероятной поддержке чеченских чиновников.
- О задержании иностранцев в Турции стало известно в начале октября. Спецоперацию против них проводили Национальная разведывательная организация и Управление по борьбе с терроризмом полиции Стамбула. Сообщалось, что у подозреваемых были изъяты три пистолета и патроны к ним и другому оружию.
- В 2016 году в Турции по подозрению в убийстве были задержаны, а позднее осуждены россияне Юрий Анисимов и Александр Смирнов. Согласно приговору местного суда, они причастны к убийству на территории страны семерых чеченцев – сторонников независимости республики.
- Турецкая полиция считала, что обвиняемые являлись сотрудниками российских спецслужб. Их, предположительно, обменяли на арестованных в аннексированном Крыму сопредседателей признанного в России экстремистской организацией Меджлиса крымско-татарского народа.
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