Кадыров пригорозил забрать сёла в Ингушетии

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение, адресованное жителям и старейшинам соседней Ингушетии, в котором предложил в трехдневный срок сформулировать имеющиеся к нему претензии. Если же обвинения будут необоснованными и оскорбительными, сказал он, для него не существуют никаких законов и он пойдет на всё.
В опубликованном в инстаграме обращении Кадыров, говорит, что не оставит "тех людей, которые хотят запятнать честь и достоинство его народа, его рода, семьи и лично его". Он добавил, что будет ждать ответа трое суток. Гнев Кадырова вызвали извинения начальника управления по делам религии при главе Ингушетии Яхья Хадзиева. Вопреки традиции, он просил прощения не у Кадырова, а за объятия с ним.
Кроме того, в обращении Кадыров в очередной раз угрожает пересмотреть границы Чечни и Ингушетии. Кадыров заявил, что по соглашению об изменении границ между соседними регионами от 26 сентября 2018 года, у Ингушетии остались чеченские села: "Клянусь вам именем Всевышнего, будь проклят я и мой род, если я не говорю правду: я делал все так, как просило ваше руководство. Я пошел на уступки, оставил наши села. Обращаюсь сейчас к тем провокаторам. Я у вас забрал земли, потому что не считаю вас за людей и мужчин. И другие села оставшиеся заберу, потому что вы не успокоитесь, пока я это не сделаю", - заявил глава Чечни.
- 11 января на совещании в Грозном Кадыров уже выступал с жесткими высказываниями в адрес жителей Ингушетии. Причиной стал визит ингушской делегации в Чечню несколькими днями ранее и последовавшие за этим извинения ингушей перед земляками.
- Соглашение о границе Чечни и Ингушетии было подписано 26 сентября 2018 года главами регионов Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. Договор вызвал волну митингов в Ингушетии: они прошли осенью 2018 и весной 2019 года. По мнению демонстрантов, установление границ не было справедливым.
- 15 декабря суд в Ессентуках приговорил семерых лидеров ингушского протеста, включая двоих старейшин, к лишению свободы на сроки от семи с половиной до девяти лет. Их признали виновными в организации насилия на митинге в Магасе против изменения границ между Ингушетией и Чечней и в создании экстремистского сообщества. Лидеры ингушского протеста признаны Правозащитным центром "Мемориал" (организация внесена в список иноагентов) политзаключенными.
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