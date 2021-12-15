Лидерам протестов в Ингушетии назначили сроки от 7,5 до 9 лет колонии

Кисловодский городской суд приговорил к срокам от 7,5 до 9 лет колонии лидеров ингушских протестов против изменения границы между республиками Чечня и Ингушетия. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Суд приговорил обвиняемых к срокам, которые ранее запрашивала прокуратура. Малсагу Ужахову, Мусе Мальсагову и Ахмеду Барахоеву назначили по 9 лет колонии. К 8 годам лишения свободы приговорили Бараха Чемурзиева, Исмаила Нальгиева и Багаудина Хаутиева. Зарифа Саутиева получила 7,5 лет колонии. Их признали виновными в организации насилия в отношении представителей власти и создании экстремистского сообщества. Свою вину обвиняемые не признали.

Лидеры ингушского протеста признаны правозащитным центром "Мемориал" (российские власти внесли "Мемориал" в список иностранных агентов, "Мемориал" с этим не согласился) политзаключенными.

В сентябре 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров и тогдашний руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заключили соглашение об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времён распада СССР. Документ позволил Чечне присоединить к себе часть Сунженского района Ингушетии в обмен на горные и лесистые территории в Надтеречном районе Чечни. По расчётам экспертов, Ингушетия отдавала Чечне в 26 раз больше территории, чем получала от неё. Это привело к массовым протестам в столице Ингушетии Магасе.

Один из митингов, 27 марта 2019 года, закончился столкновениями с ОМОНом и Росгвардией. После этого на участников протестов были заведены десятки уголовных дел. Многие из обвиняемых были приговорены к реальным срокам заключения.