Кадыров призвал отменить выборы - или выдвинуть одного Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал отменить проведение выборов президента России, намеченное на март будущего года. Об этом он заявил на митинге в центре Грозного, посвящённом дню рождения президента России Владимира Путина.

Альтернативой отмене выборов Кадыров назвал выдвижение на них единственного кандидата - собственно, Путина, который занимает пост президента России с 2000 года (с перерывом на 2008-2012 годы).

Необходимость отмены выборов или их проведения на безальтернативной основе Кадыров связал с войной против Украины (российские власти называют её специальная военная операция - "СВО"). "В период проведения СВО ни о каких выборах Президента России не должно быть и речи. Совершенно очевидно, что таким масштабным событием воспользуются и будут использовать для провокаций многие недружественные страны, включая весь коллективный Запад. Наши недруги постараются раскачать ситуацию внутри государства", - написал Кадыров в телеграме.

Реакции Кремля на его предложение пока не было. Конституция России предусматривает возможность отмены выборов в случае объявления военного положения. При этом на оккупированных территориях Украины, где российские власти объявили военное положение, голосование в сентябре 2023 при выборе так называемых законодательных собраний всё равно проводилось.

Принятые в 2020 году поправки к Конституции позволяют Путину баллотироваться ещё на два шестилетних срока. Пока он прямо не объявлял, что будет переизбираться, но практически никто из собеседников СМИ во властных кругах в этом не сомневается.

Представители российской оппозиции, многие из которых находятся в эмиграции, также обсуждают возможную стратегию на выборах. Гарри Каспаров и его сторонники из Форума свободной России призывают к бойкоту выборов, называя их нелегитимными. Максим Кац призвал сторонников Михаила Ходорковского и Алексея Навального выработать общую стратегию. В ФБК заявили, что сами разработают стратегию после того, как станет известно, кто баллотируется. Выдвижение кандидатов и их регистрация фактически в руках Кремля.

В разных регионах России 7 октября прошли организованные так называемым "Народным фронтом" мероприятия, приуроченные к 71-летию Путина. В Кремле сообщили, что его поздравил ряд зарубежных лидеров. Лично поздравили российского президента приехавшие в Москву президенты Казахстана и Узбекистана. Все трое поучаствовали в церемонии запуска транзита российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан.