Путин может объявить об участии в выборах в ноябре на ВДНХ

Кампания Владимира Путина по выборам на пятый президентский срок может пройти под лозунгами о "традиционных ценностях" и России как "отдельной цивилизации", о своём выдвижении Путин может объявить уже в начале ноября, а в регионах уже начали готовить списки его доверенных лиц. Об этом, ссылаясь на источники в администрации президента, пишут во вторник "Коммерсантъ" и РБК.

4 ноября в Москве на ВДНХ открывается выставка "Россия", на которой, по замыслу организаторов, будут представлены "достижения" всех регионов России, а также оккупированных территорий. Как пишет "Коммерсантъ", не исключено, что именно на этой выставке Путин объявит о своём выдвижении в президенты. Ранее о том же писало издание "Вёрстка". Источники подчёркивают, что окончательное решение пока не принято. Ранее Путин говорил, что выскажется о своих планах только после официального назначения выборов, а это произойдёт в середине декабря.

РБК пишет, что Кремль уже начал предварительное формирование списка доверенных лиц кандидата от власти, их составляют власти регионов по требованию администрации. Доверенные лица должны быть хорошо узнаваемыми и поддерживать войну против Украины.

Источники "Коммерсанта" также утверждают, что "идеологической рамкой" кампании станет тема России как "отдельной цивилизации", основанной на "традиционных ценностях", особенно семейных. Звучит даже термин "семья семей". Против России выступают "враги", но консолидация российского общества не даст им добиться успеха, - с такими тезисами, как утверждается, будет выступать Путин. При этом собственно тема войны в Украине не будет на первом плане.

Принятые в 2020 году поправки к Конституции позволяют Путину, правящему страной с 2000 года, баллотироваться ещё на два шестилетних срока. Пока он прямо не объявлял, что будет переизбираться, но практически никто из собеседников СМИ во властных кругах в этом не сомневается.

Представители российской оппозиции, многие из которых находятся в эмиграции, также обсуждают возможную стратегию на выборах. Гарри Каспаров и его сторонники из Форума свободной России призывают к бойкоту выборов, называя их нелегитимными. Максим Кац призвал сторонников Михаила Ходорковского и Алексея Навального выработать общую стратегию. В ФБК заявили, что сами разработают стратегию после того, как станет известно, кто баллотируется.