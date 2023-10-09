Кадыров: Путину "только что" вручили орден Кадырова

Президенту России Владимиру Путину вручена высшая награда Чечни – орден имени Ахмата Кадырова "за номером один". Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров (сын покойного Ахмата Кадырова). Как он написал в телеграме, награда вручена "буквально только что".

При этом указ о вручении Путину ордена имени Кадырова был подписан еще в 2007 году, написал глава Чечни. Что конкретно мешало вручить Путину награду раньше, Кадыров не уточняет. Он пишет лишь, что "не было либо подходящего случая, либо повода, чтобы передать высшую награду". При этом кавалером ордена ранее стали сам глава региона, а также его мать, дочь, зять, племянник, ряд других родственников и приближённых.

На официальном сайте Кремля на момент публикации новости нет информации об обстоятельствах вручения Путину ордена имени Ахмата Кадырова. Лично с Рамзаном Кадыровым Путин, по официальным данным, встречался совсем недавно - 28 сентября. В субботу 7 октября в день рождения Путина Кадыров призвал отменить в России президентские выборы или выдвинуть на них только одного кандидата – Владимира Путина.

Сообщение о передаче награды появилось на фоне судебного процесса над обвиняемым в сожжении Корана волгоградцем Никитой Журавелем. Путин разрешил передать его дело в Чечню. В СИЗО Грозного Журавеля жестоко избил 15-летний сын Кадырова Адам, за что позднее получил звание Героя республики.