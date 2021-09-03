Кадыров заявил, что у Чечни никогда не было независимости

Чеченские народные герои, в частности шейх Мансур, Байсангур Беноевский, Таймин Биболат, Адин Сурхо, стремились создать Чечню в сегодняшнем её виде, заявил глава республики Рамзан Кадыров. Своим видением истории он поделился на последнем расширенном совещании в правительстве, сообщает сайт Кавказ.Реалии.

Кадыров заявил, что республика принадлежит чеченцам и больше никому. По его словам, народ Чечни со времён шейха Мансура боролся за возможность соблюдать ислам и за сохранение кодекса чеченца. "Если взять наших народных героев и посудить, что они делали и чего добивались, то ясно, что они боролись за свободу, которую мы сегодня имеем", – заявил глава региона. Также, по словам Кадырова, у чеченцев никогда не было независимости и своего государства. Видео с заседания было показано в эфире ЧГТРК "Грозный" 1 сентября.

Кадырова заявил, что сегодня Всевышний подарил чеченцам победу, а чтобы её сохранить, "надо просто идти по пути Ахмата Кадырова и ничего больше не придумывать".

В августе президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова. Указ был подписан в 70-летнюю годовщину со дня рождения первого президента Чечни.

Отец нынешнего главы Чечни Ахмат Кадыров с 1995 по 1999 год занимал должность муфтия непризнанной Чеченской республики Ичкерии, позже он ушёл в оппозицию и поддержал российские федеральные войска. Осенью 2003 года он был избран президентом республики, но в мае 2004 года погиб в результате покушения в Грозном.

Имя бывшего президента Чечни в республике носят более 300 улиц, главная площадь в Грозном, парки, Чеченский государственный университет, школы, гимназии, детские сады, мечеть "Сердце Чечни" и полк Росгвардии, о массовых убийствах в подвале которого сообщила в феврале "Новая газета". В честь первого президента в Ахмат-Юрт было переименовано его родовое село. Кроме того, в республике действуют футбольный и бойцовский клубы, а также фонд имени Ахмата Кадырова, которые с декабря 2020 года находятся в санкционном списке Минфина США. Портреты Кадырова часто встречаются на улицах в Грозном.