Путин присвоил аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова

Президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова - первого президента Чечни и отца нынешнего главы региона Рамзана Кадырова. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ подписан в 70-летнюю годовщину со дня рождения Ахмата Кадырова.

О том, что аэропорт Грозного "Северный" хотят назвать в честь Ахмата Кадырова стало известно в мае по итогам голосования, организованного Общественной палатой республики. За имя Ахмата Кадырова было отдано почти 90 процентов голосов.

Имя бывшего президента Чечни в республике носят более 300 улиц, главная площадь в Грозном, парки, Чеченский государственный университет, школы, гимназии, детские сады, мечеть "Сердце Чечни" и полк Росгвардии, о массовых убийствах в подвале которого сообщила в феврале "Новая газета". В честь первого президента в Ахмат-Юрт было переименовано его родовое село. Кроме того, в республике действуют футбольный и бойцовский клубы, а также фонд имени Ахмата Кадырова, которые с декабря 2020 года находятся в санкционном списке Минфина США. Портреты Кадырова часто встречаются на улицах в Грозном.

Ахмад Кадыров с 1995 по 1999 год занимал должность муфтия непризнанной Чеченской республики Ичкерия, позже он ушёл в оппозицию и поддержал российские федеральные войска. Осенью 2003 года он был избран президентом республики, но через полгода погиб в результате покушения в Грозном.