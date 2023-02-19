Кадыров заявил о планах создать ЧВК и назвал Пригожина братом

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о намерении "составить конкуренцию" создателю "ЧВК Вагнера" Евгению Пригожину и после завершения работы на госслужбе открыть свою частную военную компанию. Ранее вместе с Пригожиным Кадыров открыто критиковал Минобороны России.
В посте в телеграм-канале, опубликованном в воскресенье - на фоне очередных критических высказываний Пригожина в адрес Минобороны - Кадыров заявил, что "ЧВК Вагнера", бойцы которой участвуют в войне в Украине, "доказала свою эффективность в военном плане" и назвал Пригожина "братом" (так он характеризует многих - но не всех - региональных и федеральных чиновников).
Кадыров, позиционирующий себя как "пехотинец Путина", во время войны России против Украины не раз демонстрировал поддержку Пригожину. Более того, как отмечает Кавказ.Реалии, сотрудничают их структуры: известно, что отправленные на войну через Чечню "добровольцы" попадают в том числе "ЧВК Вагнера".
В прошлом октябре Кадыров опубликовал пост, назвав главу "ЧВК Вагнера" "дорогим братом" и "прирожденным воином". Параллельно он резко раскритиковал сдавшего украинский Лиман на тот момент командующего группой армии "Центр" генерала Александра Лапина, назвав его "бездарью". Критику генерала тогда поддержал Пригожин.
Американский институт изучения войны (ISW) недавно предполагал, что Кадыров не поддержит Пригожина в его противостоянии с министерством обороны. Эти выводы основывались на заявлениях Кадырова о "прекрасных слаженных отношениях" с Минобороны и о том, что он никак не влияет на его кадровую политику.
- Если с начала войны против Украины Кадыров регулярно отчитывался о большом количестве чеченцев, готовых "встать на защиту родины", то в последние месяцы он констатирует обратное, но при этом только на чеченском языке. Власти республики начали агрессивную медиакампанию против тех жителей, которые не хотят идти на войну добровольцами, – их стали обвинять в недостаточной мужественности и религиозности.
- Известно, что из Чечни на войну в Украину посылают сотрудников силовых ведомств, мобилизованных в рамках указа жителей и так называемых добровольцев. При этом правозащитники неоднократно заявляли, что призыв имеет принудительных характер - солдатами становятся похищенные силовиками молодые люди, а также, например, родственники чеченских оппозиционеров.
- "ЧВК Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимали или принимают участие в боевых действиях в Сирии, странах Африки и в Украине. Законодательством России деятельность частных военных компаний запрещена. Пригожин признал, что такая организация существует, только после начала войны в Украине.
- На днях Пригожин заявил о кризисе в снабжении снарядами бойцов "ЧВК Вагнера", воюющих под Бахмутом, и непрямо обвинил в этом Минобороны.
- После этого Пригожин посетил в госпитале командира чеченского спецназа, приближённого Кадырова Апти Алаудинова. По словам Кадырова, Алаудинова ранее пытались отравить, передав отравленное письмо. По словам Пригожина, Алаудинов передал его бойцам некоторое количество снарядов.
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