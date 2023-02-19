Кадыров заявил о планах создать ЧВК и назвал Пригожина братом

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о намерении "составить конкуренцию" создателю "ЧВК Вагнера" Евгению Пригожину и после завершения работы на госслужбе открыть свою частную военную компанию. Ранее вместе с Пригожиным Кадыров открыто критиковал Минобороны России.

В посте в телеграм-канале, опубликованном в воскресенье - на фоне очередных критических высказываний Пригожина в адрес Минобороны - Кадыров заявил, что "ЧВК Вагнера", бойцы которой участвуют в войне в Украине, "доказала свою эффективность в военном плане" и назвал Пригожина "братом" (так он характеризует многих - но не всех - региональных и федеральных чиновников).

Кадыров, позиционирующий себя как "пехотинец Путина", во время войны России против Украины не раз демонстрировал поддержку Пригожину. Более того, как отмечает Кавказ.Реалии, сотрудничают их структуры: известно, что отправленные на войну через Чечню "добровольцы" попадают в том числе "ЧВК Вагнера".

В прошлом октябре Кадыров опубликовал пост, назвав главу "ЧВК Вагнера" "дорогим братом" и "прирожденным воином". Параллельно он резко раскритиковал сдавшего украинский Лиман на тот момент командующего группой армии "Центр" генерала Александра Лапина, назвав его "бездарью". Критику генерала тогда поддержал Пригожин.

Американский институт изучения войны (ISW) недавно предполагал, что Кадыров не поддержит Пригожина в его противостоянии с министерством обороны. Эти выводы основывались на заявлениях Кадырова о "прекрасных слаженных отношениях" с Минобороны и о том, что он никак не влияет на его кадровую политику.