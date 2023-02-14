Евгений Пригожин в последние месяцы сделал кувалду одним из самых зловещих символов российской агрессии против Украины.

На этой неделе его пиарщики решили, что показательную казнь кувалдой надо повторить.

Сергей Марков:

население требует воевать с врагом всерьез

Конечно, такие расправы нарушают принципы правового государства. Но очень поддерживаются населением России. Потому что население требует воевать с врагом всерьез. И население России не видит, что правовое государство существует. Поэтому нарушать то нечего. А надо жестче и по сути.

И интересно, что Украина с легкостью передает по обмену России предателей для расправы над ними. Какой смысл тогда предавать Россию, если тебя все равно отдадут в Россию?

А как делает Вагнер и Пригожин, - именно так общество требует воевать от армии России. Всерьёз.

Олег Мороз:

У меня вопрос к украинцам: если они действительно передают сдавшихся в плен зэков-вагнеровцев по обмену российской стороне, понимая, каким зверским экзекуциям они будут подвергнуты в ЧВК, - допустимо ли это? Наверное, оба зэка умоляли украинцев не передавать их России? Но их передали. И вот - кувалда...

Владимир Шамрай:

Хорошие русские кокочут, что еще одного зека пленного обменяли. Плачуть, что он кувалдой получит по тыкве. Ну и умничают - кто ж будет сдаваться тогда из зеков.

Нам не надо, чтобы зеки сдавались

Нам надо, чтобы зеки не шли в Вагнер.

Анатолий Несмиян:

По законам жанра остывающий интерес нужно подогревать. «Вагнер» выложил очередное видео с казнью отступника. Естественно, с помощью кувалды.

работа над созданием культа смерти продолжается

Пока косплей на ИГИЛ выглядит слишком механистичным. Однако работа над созданием культа смерти продолжается. Опять же по законам жанра скоро должен будет начаться поиск новых форм. «Вагнеру» придется разработать кодификатор наказаний и расширить перечень казней за разные виды нарушений.

Ну, и конечно, российские правоохранительные органы снова сделают вид, что не в курсе происходящего, а Песков на все вопросы будет футболить в соответствующие ведомства. Кремль у нас в принципе ни за что не отвечает.

Александр Невзоров:

Сейчас по российским сми прокатится волна восторга.

Программа «Умелые ручки», конечно же, восхитится конструкцией из кирпичиков и скотча. (В школьные уроки труда быстро включат создание таких устройств для прогульщиков «разговоров о важном» и уроков патриотического воспитания.) Спортивные комментаторы воспоют силу и меткость удара. А возможно, и потребуют включение таких упражнений с молотом в программу Олимпийских игр.

Пропагандисты решат, что именно так следует поступать с иноагентами, мятежными журналистами и артистками.

Разумеется не «пикнет» ни прокуратура, ни ск, ни дума. Все понимают, что гражданин с кувалдой может заглянуть и к ним. А даже самая большая фуражка не защищает от удара кувалдой.

Физиономия россии станет еще уродливее, но это уже никого не смутит. Терять уже нечего. Зэки «чвк» были, есть и будут единственной «фронтовой надеждой»страны. Поэтому им позволено все.

Со временем, до чвк-шников дойдет, что точно так же, абсолютно безнаказанно, они могут поступить с любым гражданином страны.

Сергей Бабинец:

Уверен, что ЧВК имеют ресурсы на то, чтобы вербовать тех, кто действительно умеет и хочет воевать, зарабатывает и живет этим. ЧВК абсолютно не обязательно искать себе ресурсы только среди осужденных.

Последние нужны для массовки и боёв там, куда жалко бросать хорошо подготовленных дорогих бойцов. Сам Пригожин, курсируя между колониями, этого особо не скрывал. Лишний раз теорию подтверждают большие потери и истории о казнях.

Так для чего же нужно видео, если оно скорее всего уменьшит и без того упавшее количество желающих покидать застенки исправительных учреждений?

Запугать, не только тех, кто продолжает воевать, но и рядовых граждан. К тому же такие видео повышают уровень уважения/страха/отвращения перед ЧВК, популяризируют его, делают узнаваемым в стране и мире.

Максим Привезенцев:

В империи, переполненной никчемной эстетикой мужичества, кувалда заменяет право, а страх - мужество.

Рауль Чичилава:

Закат любой империи начинается в тот момент, когда кувалда начинает подменять Конституцию

Загнанный в бункер старик Кабаев все меньше контролирует процессы, которые происходят на границах Империи. Даже законы, тщательно прописанные под диктатуру кремлевских гномов, выглядят беззубыми перед угрозами, которые встали перед бункерной Родиной.

И как тут не вспомнить знаменитые строки: с чего начинается Родина? С домишек, горящих вдали. Со старой отцовской кувалды. Что где-то в шкафу мы нашли. А может она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности ты Путину Вове принес….

Я не зря вспомнил кувалду. Закат любой империи начинается в тот момент, когда кувалда начинает подменять Конституцию. В России этот закон давно сформировал Александр Сергеевич Толстоевский. Например: «умом Россию не понять – кувалдой общей не измерить» или «выхожу один я на дорогу, сквозь туман ночной Бахмут блестит. Ночь гремит. Пригожин мочит Чмоба. И кувалда в черепе блестит».

Как любит говорить господин Пригожин: стихотворение Лермонтова, подкрепленное кувалдой, всегда лучше, чем просто стихотворение Лермонтова.

Между тем, у некоторых зрителей сразу возникли предположения, что видео постановочное.

И они, кажется, подтвердились. Пресс-служба Пригожина выпустила опровержение.

Борис Рожин:

Сегодня до обеда выходили различные "обзоры", "разборы" и "анализы" этого видео.

Но как выяснилось, это была постановка.

Так сказать потроллили.

Ксения Собчак:

Ну то есть сейчас Евгений Пригожин буквально заставил всех гадать, какое видео было снято первым, и жив ли в итоге Якущенко. (А Нужин?)

Аббас Галлямов:

До хозяина "Вагнера" довели, что он перегнул палку

Пригожин выпустил новое видео, в котором утверждается, что казни Якущенко (та самая вторая казнь с кувалдой), оказывается, не было. Вот он, мол, живой и здоровый, мы его простили.

Это явная попытка ребрендинга. До хозяина "Вагнера" довели, что он перегнул палку.

Режим пытается восстановить видимость «законности». Как я и говорил, откровенный беспредел не одобряют ни массовый избиратель, не элиты. Ощущение ненормальности происходящего лишает Кремль остатков лояльности. Кто-то сумел объяснить это Путину.

Теперь бы ещё у Медведева доступ к соцсетям отобрали. Или к алкоголю.

Леонид Волков:

С октября по февраль мобилизованные проходили подготовку, а воевали в первую очередь "вагнеровцы"; в этом — неоценимая услуга, которую Пригожин оказал Путину, и за которую теперь громко требует награды (именно так надо интерпретировать публичную активность Пригожина).

При этом у Пригожина закончились з/к из его "первой волны", а вторая — не набирается. Не из кого, да и дураков не осталось. Дураки все под Бахмутом ворон кормят. Так что Пригожин напрасно думает, что его усердие будет вознаграждено. Он свою роль сыграл и больше не нужен; его ждет печальный конец, и скоро.