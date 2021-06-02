"Могут просто выкрасть". Как из России высылают белорусов

"Я знал о том, что меня ищут белоруские спецслужбы, но не скрывался, надеясь на поддержку российских властей. Больше всего я опасался, что меня могут просто выкрасть из страны. Когда узнал, что Россия по закону не может сразу взять и выдать меня, испытал некое облегчение​", – говорит администратор телеграм-чата "Лида для жизни" Николай Давидчик. Его задержали в Москве 17 марта по требованию прокуратуры Беларуси. На родине его обвинили в грубом нарушении общественного порядка (ст. 342 УК) и потребовали экстрадиции. В конце апреля Генпрокуратура отказалась выдавать Давидчика белорусским властям. Его отпустили из здания суда, назначив штраф пять тысяч рублей.

Николай Давидчик начал администрировать телеграм-чат незадолго до начала протестов в Беларуси. Основная его задача состояла в том, чтобы бороться с радикальными настроениями и писать новости о событиях, которые происходили в стране. "Мы просто писали, где будет проходить марш. В описаниях подписывали, что "мы выходим на законных основаниях, в рамках Конституции Республики Беларусь (ст. 35 "Свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан Республики Беларусь, гарантируется государством"), не отвечаем на провокации и не нарушаем правила дорожного движения. За это мне шьют в Беларуси организацию акций", – рассказывает Давидчик.

О том, что на родине его могут начать преследовать за модерирование чата, он догадывался, однако был уверен, что в России он находится в безопасности. Поэтому когда в начале сентября 2020 года к родителям, живущим в Беларуси, пришли с обыском, сильно не волновался.

Главное, чтобы задерживали меня не белорусские силовики

Уголовное дело в отношении Давидчика в Беларуси возбудили в январе 2021 года. Об этом сотрудники местных правоохранительных органов сообщили его родителям. "Всю информацию по делу передавали им, но все это было на словах. За все время ни одной бумаги по почте не пришло, ни одной бумаги родителям тоже не дали", – делится Давидчик. Тогда же в январе следователь сообщил, что его объявили в международный розыск.

17 марта утром Давидчика задержали, когда он выходил из подъезда. "Я шел на работу, отошел от подъезда метров 50 и услышал, как сзади ко мне обратились: "Николай". Я обернулся и увидел порядка пяти сотрудников. Это были люди из ФСБ и уголовного розыска России. Они мне быстро представились, показали документы. В тот момент для меня оказалось очень важным, что я общаюсь именно с сотрудниками российских спецслужб", – вспоминает Давидчик.

Его отправили в СИЗО, а 28 апреля внезапно решили отпустить. На выходе, правда, тут же задержали и отвезли в ОВД. Там на него составили протокол о нарушении условий пребывания иностранца в России (ч. 3 ст. 18.8 КоАП). "Ко мне подошел участковый по району и сказал, что мне нужно с ним проехать. Якобы я не подписал какие-то бумаги", – восстанавливает хронологию событий Давидчик.

Мы до последней минуты не знали, что будет

29 марта состоялся суд, где принималось решение о выдворении. "Это вопиющие совершенно вещи. У него жена и малолетний сын – граждане России. Выдворить его не могут в принципе, но мы боялись, поскольку политической контекст был такой, что могли и выдворить. Уже никто ни на что не дает гарантий", – говорит адвокат комитета "Гражданское содействие" (признан российскими властями иностранным агентом, с формулировкой не согласен) Мария Красова.

В итоге судья вынес решение в пользу Давидчика, отметив, что выдворить его невозможно. "Честно говоря, до последней минуты мы не знали, что будет", – признается адвокат.

Дело Давидчика – скорее счастливое исключение. Он далеко не единственный гражданин Беларуси, которого с помощью скрытой экстрадиции пытались вернуть на родину. В некоторых случаях уже приняты решения об экстрадиции, которые адвокаты "Гражданского содействия" будут обжаловать.

"Сейчас в моей стране творится полное беззаконие: в тюрьмах регулярно производятся пытки и уже даже убийства. Это не просто нарушения законов, это настоящий геноцид. Выдавая моих соотечественников белорусским властям, Россия практически подписывает им смертные приговоры. Находясь в СИЗО, мы не столько надеялись на освобождение, сколько старались сделать все, чтобы остаться в России, хоть даже и в местах заключения", – признается Давидчик.

Появился солдат и распылил в мою сторону струю газа из баллончика

В такой же, как и он, ситуации оказался многократный чемпион мира по тайскому боксу среди любителей и чемпион мира по кикбоксингу среди любителей и профессионалов Алексей Кудин. Его задержали в Москве 21 января.

В интервью Tribuna.com Кудин рассказывал, что 10 августа участвовал в протестной акции в городе Молодечно в Минской области. Неожиданно перед ним "оказалась шеренга солдат на расстоянии пары метров". "Люди рядом со мной подняли руки и сказали, что просто мирно стоят. Я сделал шаг навстречу солдатам и также поднял руки, показав, что у меня ничего нет. В ту же секунду позади шеренги появился солдат и распылил в мою сторону струю газа из баллончика", – говорит боец.

По словам Кудина, после этого его окружили сотрудники правоохранительных органов, удары дубинками сыпались с разных сторон. Когда один из милиционеров замахнулся в очередной раз, спортсмен "поднырнул под дубинку и ударил его". Несколько раз Кудин пытался еще отбиваться от сотрудников правоохранительных органов, когда убегал.

В тот же вечер спортсмена задержали возле больницы, куда он направлялся после того, как был избит. При задержании, по словам адвоката Марии Красовой, ему под машину бросили свето-шумовую гранату и несколько раз выстрелили из травматического оружия, хотя сопротивления никакого уже избитый Кудин не оказывал.

"После задержания ему долгое время не оказывалась медпомощь, в результате он несколько раз терял сознание. Врачи скорой, которых все-таки допустили к нему, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ранения груди и обширную кровопотерю", – добавляет Красова.

В этот момент Кудину предложили пойти на сделку со следствием.

Условие выхода – никаких интервью, на акциях не появляться

– На четвертый день нахождения в ИВС меня дергает подполковник ГУБОП и говорит, что я могу выйти под домашний арест, но надо снять видео в кабинете начальника и извиниться. Сказать, что не хотел причинять вред сотрудникам, и попросить спортсменов не бить их. Ну и сказать, что я не политический. Чтобы резонанса не было. И еще одно условие выхода – никаких интервью, на акциях не появляться. Тогда статью 364 [УК] (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. – РС) поменяют на 363 [УК] (сопротивление сотруднику органов внутренних дел. – РС), – вспоминает Кудин.

Предложение он принял, в тот же вечер его отпустили под домашний арест. В итоге против Кудина возбудили уголовное дело по статье 363 УК. 19 ноября должно было начаться рассмотрение дела, но боец на заседание не явился. Его тут же объявили в розыск.

"Каким-то образом он успел покинуть Беларусь и рассчитывал тут на некоторую поддержку российских властей, потому что понятно, что сопротивления с его стороны не было, была только самооборона. Видео его избиения есть в видео-материалах дела и в показаниях свидетелей, а шрамы я своими глазами видела", – говорит Красова.

На родственников оказывается давление

Несмотря на все эти доводы и на тот факт, что спортсмен обратился в России за предоставлением временного убежища, власти решили, что он подлежит экстрадиции. Это решение адвокаты "Гражданского содействия" планируют обжаловать.

В Беларуси у Кудина остались жена и пятеро детей. Общаться со СМИ они не хотят. "Они растеряны и очень волнуются. Полагаем, что на них оказывается или может начать оказываться давление со стороны белоруских силовиков",– отмечает защитница.

По данным Красовой, сейчас в России находится около десяти задержанных граждан Беларуси, которым грозит экстрадиция. Ранее в СМИ сообщалось о члене стачкома "Беларуськалия" Андрее Прилуцком, которому на родине вменяют насилие над милиционером.

Его адвокат Андрей Федорков в разговоре с "Медиазоной" отмечал, что Прилуцкого задержали 9 августа в Солигорске, когда он шел к своему брату забрать сына. Возле кафе "Рамонак" он встретил своего коллегу Александра Каратченю. Путь дальше им преграждали металлические барьеры, они присели на скамейку, чтобы дождаться, пока ограждение уберут. По словам защитника, Прилуцкий подумал, что перекрытие связано с Днем строителя, который празднуют в Беларуси 9 августа.

В это время на улицу вышла группа людей без опознавательных знаков с дубинками. Они начали массово задерживать гуляющих. В вежливой форме Прилуцкий поинтересовался, с чем связаны задержания. В этот момент его схватили.

Сначала против Прилуцкого возбудили административное дело за участие в несанкционированном митинге и назначили 15 суток ареста. В материалах говорилось, что он выкрикивал "Ганьба" и "Жыве Беларусь".

16 августа Прилуцкого неожиданно отпустили, а через три с половиной месяца, 24 ноября, вызвали на допрос уже как подозреваемого по уголовному делу о насилии над милиционером. По данным правозащитного центра "Мемориал" (признан российскими властями иностранным агентом, с формулировкой не согласен), теперь милиционер утверждал, что житель Солигорска вступился за знакомого, когда того задерживали. В этот момент он якобы и применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Прилуцкому удалось уехать в Россию на машине 7 декабря 2020 года, когда он узнал, что на родине ему предъявили обвинение. До конца декабря он перемещался между Санкт-Петербургом и Калининградом, пытаясь найти работу и жилье. Задержали его 29 декабря в аэропорту Пулково при регистрации на рейс в Москву, где он хотел подать ходатайство о признании беженцем. Сейчас Прилуцкий находится в петербургском СИЗО-1.