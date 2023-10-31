Как Кремль требует "покаяний" от артистов: расследование "Медузы"

Издания "Медуза" и "Важные истории" опубликовали расследование о том, как устроена система "покаяний" для российских артистов, которые ранее выступили против войны, но хотят продолжать выступать в России. В нём утверждается, что администрация президента ставит перед ними ряд условий - в частности, помогать фонду "Доктор Лиза", высказываться в поддержку так называемой специальной военной операции или выступать перед российскими военными.

Наиболее громкими случаями, когда выступавшие против войны в Украине артисты сделали публичные жесты в её поддержку, стало выступление лидера группы "Звери" Романа Билыка (Рома Зверь) в Донецкой области перед российскими военными летом нынешнего года, а также выступление Дианы Арбениной с женой военнослужащего. Как отмечается в расследовании, таких случаев становится всё больше: "актёры и музыканты, раньше выступавшие против войны, хотят сохранить заработки в России и идут на компромиссы и сотрудничество с государством".

В статье подробно рассказана история выступления солиста "Зверей" в Донбассе. Отмечается, что летом нынешнего года на Билыка из-за его антивоенной позиции в прокуратуру пожаловался декан факультета журналистики Московского государственного института культуры Юрий Кот. Под вопросом оказалось проведение его концертов в Москве и Петербурге. После поездки в Донбасс московский концерт "Зверей" состоялся. Один из источников "Медузы" утверждает, что музыкант встречался с представителями администрации президента. "Роме поставили ультиматум: „Хочешь концерт — поезжай в Донбасс“", — рассказывает он.

Один из собеседников "Медузы", музыкант, который в расследовании не назван по имени, ранее также осудил российское вторжение и, по его словам, столкнулся с давлением властей. Чтобы спасти его проекты, ему предложили "помочь детям Донбасса" — подопечным благотворительного фонда имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" с оккупированных Россией территорий. При этом главным условием была не сама помощь, а публичный рассказ о ней в соцсетях. Как утверждается, такие же условия поставили перед артистом Алексеем Серебряковым, которому пригрозили отменой спектакля "Эйнштейн и Маргарита" из-за антивоенной позиции играющей в нём Ксении Раппопорт. «Спектакль готовились запретить по всей стране, а Серебряков очень хотел его играть. Пошел договариваться в администрацию президента, ему сказали: пиши видео [о помощи детям Донбасса]», — утверждается в материале.

В нём также говорится о роли Сергея Новикова - начальника управления администрации президента по общественным делам. Собеседники "Медузы" называют Новикова "главным цензором кино, театра и музыки", а сам он, как утверждается, курирует переговоры с артистами, на которых перед ними ставятся те или иные условия продолжения работы в России.

Полтора года назад предложение поддержать "спецоперацию" поступало и музыканту ДДТ Юрию Шевчуку - как утверждает его знакомый. Такая поддержка была названа условием проведения концертов в Москве и Петербурге. Шевчук отказался, концерты не состоялись.

Утверждается также, что существуют "добровольные посредники" между деятелями культуры и представителями властей, которые могут ходатайствовать за тех или иных артистов перед управлением Сергея Новикова. Утверждается, в частности, что режиссёр Фёдор Бондарчук просил за актёра Данилу Козловского, спектакли с участием которого отменили из-за его антивоенной позиции. Миссия закончилаь неудачей. "Основная проблема Данилы заключается в том, что он начал сопротивляться", цитирует "Медуза" одного из знакомых актёра. В сентябре 2023-го сериалу "Бар „Один звонок“", который продюсировал Козловский и где он же играл главную роль, не выдали прокатное удостоверение, а фильм "Авиатор" вместо него будет снимать поддержавший войну Егор Кончаловский. Зато, как утверждается, Кремль удовлетворил просьбу Бондарчука помочь актёру Павлу Деревянко, ранее выступавшему в поддержку Алексея Навального. Для этого ему пришлось съездить в Донбасс.

Также в материале утверждается, что власти "очень хотят" вернуть уехавших за границу артистов в Россию, однако условием этого является "покаяние".