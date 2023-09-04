"Как он служил в очистке?" Блогеры об антиимперской статье Валерия Гарбузова

29 августа лояльная Кремлю "Независимая Газета" опубликовала статью директора Института США и Канады Российской академии наук Валерия Гарбузова "об утраченных иллюзиях уходящей эпохи".

Талгат Азатов

Много лет В.Н. Гарбузов принимал участие в подготовке информационно-аналитических материалов для федеральных органов государственной власти: Администрации Президента РФ, Совета безопасности РФ, Государственной думы и Совета Федерации.

Но вот до чего дошел В. Гарбузов:

1. В России создана система тотальной государственной пропаганды.

2. Эта система формирует утопическое сознание общества.

3. В стране сложилась атмосфера псевдопатриотического безумства.

4. В России сейчас – ярко выраженный постимперский синдром.

5. У России – слишком маленькая доля в мировой экономике, чтобы претендовать на статус сверхдержавы.

6. Шансов конкурировать с США и Китаем у России нет.

Владимир Гельман

Примечательное высказывание видного представителя российского академического истэблишмента – директора Института США и Канады Валерия Гарбузова:

"…Россия претендует сегодня на роль лидера "глобального большинства". Однако составить реальную конкуренцию США и Китаю и превратиться в самостоятельный геополитический антизападный локомотив она пока так и не сумела. Да и при помощи вновь создаваемой государственной мифологии вряд ли уже сможет.

Цель всего этого вполне очевидна – погружающее собственное общество в мир иллюзий и сопровождаемое великодержавной и патриотической риторикой нескрываемое и намеренное бессрочное удержание власти любой ценой, сохранение собственности и политического режима нынешней правящей элитой и интегрированным с ней олигархатом.

В условиях информационного века, замещая реалии иллюзиями, Россия словно застыла в прошлом, все еще уповая на царя-батюшку или иную твердую руку верховной власти, пытаясь при этом безуспешно вернуть себе былое величие, утраченные владения и мировое влияние.

В связи с этим заметим, что многие сегодня склонны, по словам знатока самодержавно-бюрократической реальности М.Е. Салтыкова-Щедрина, путать два понятия: "Отечество" и "Ваше превосходительство". Слова, сказанные великим писателем в эпоху царизма, актуальны и сегодня. Нынешние отечественные клевреты авторитаризма (подобно сатрапам канувших в Лету древневосточных деспотий), видимо, начисто лишенные исторического сознания, без стеснения, с трогательным умилением, искренне отождествляют главу государства с самим государством, временного властителя страны – с великой национальной и исторической константой.

Стыдно, господа, и унизительно!"

Оговорюсь, что как ученый Гарбузов не внес значимого вклада в науку (его scopus h-index = 0). Но его гражданская позиция, безусловно, заслуживает того, чтобы обратить на нее внимание.

Статья поразила как антипутинскую оппозицию, так и z-патриотов. Правда, по-разному. У оппозиции она вызвала восторг.

Михаэль Фремдерман

Замечательный мой одноклассник Юра Ш. и уважаемый френд по ФБ Александр Б. почти одновременно указали на эту статью. Она на самом деле фантастическая. Напечатана в "Независимой газете", у коллаборанта Ремчукова. Автор проф.Гарбузов, директор вполне себе сервильного института изучения США и Канады, хотя там дураков не держат. Как кажется.

В статье вообще ни слова про войну с Украиной. В статье один (1!!!) раз упомянут Путин, и в совершенно негативном ключе. Самое главное – статья на 99% правдива и справедлива. Имеенно такие статьи появились в начале Перестройки. Я ниже помещаю две цитаты и портрет автора – для привлечения внимания. Читать всем!! И обязательно!! Не пожалеете.

Возможно, это флуктуация, и скоро автора проскрибируют, а статью сотрут. Но возможно... они там в Москве что-то знают или готовят. Возможно также, что у них накипело. Безумно интересно. Итак....

"Сегодня на волне антизападных настроений в атмосфере псевдопатриотического безумства, охватившего регулярно слушающее "старые песни о главном" население России, которое с поразительной легкостью, наивно и бездумно воспринимает тезисы тотальной государственной пропаганды, создаются новые мифы, а вместе с ними формируется и современное утопическое сознание. Эти мифы распространяются денно и нощно посредством нового поколения хорошо проплаченных профессиональных политических манипуляторов и участников многочисленных телевизионных ток-шоу.

В условиях ползучей реставрации сталинизма их усилиями внедряются новые догмы – о кризисе глобализации и всего "англо-саксонского" мира (что бы это значило в XXI веке?)"...

И еще:

"То, что у России сегодня наблюдается ярко выраженный постимперский синдром, – скорее трагическая закономерность, нежели историческая аномалия. Его особенность в том, что он не проявился сразу после распада СССР в 1991 году, а дал о себе знать гораздо позже, с приходом к власти Путина. Спустя более 30 лет отложенный синдром, возможному зарождению которого прежде не придавалось особого значения, приобрел угрожающий характер"...

Андрей Зубов

Я восхищен и статьей академика Гарбузова, и поступком Константина Ремчукова, статью Валерия Николаевича опубликовавшего в "Независимой Газете". Это не только позиция, но и демонстрация того, что в России надо быть мужественным.

Перестать бояться лживой и жестокой власти, это – как омыться от скверны. Многие чувствуют потребность в таком омытии, но не все на него решаются, думая о карьере, средствах существования семьи, возможном компромате, а то и о физической расправе. Человек слаб. Это старо как мир.

Но человек может быть и сильным, и твердым как кремень. Человек может говорить правду, и тот кто говорит её, всегда счастлив, чего бы это ему ни стоило. Знаю это по себе. Тогда, в 2014 г. нелегко было решиться сказать "да" на опубликование в "Ведомостях" моей статьи "Это уже было" о готовившейся аннексии Крыма. Я тоже лишился работы после этого, получил запрет на профессию и, в конц концов, стал членом почетной корпорации иностранных агентов, в которой теперь и Нобелевские лауреаты и всемирно известные ученые.

Как историк, я далеко не во всем согласен с тезисами академика Гарбузова о сути большевицкой системы. Руководство большевиков эпохи Ленина, Троцкого и Сталина я считаю не фанатиками идеи, а расчетливыми бандитами и властолюбцами, задумавшими захватить весь мир. Но вывода Валерия Николаевича относительно сегодняшнего дня это никак не отменяет. Здесь мы вполне единодушны. Только директор академического института не мог по должности критиковать поименно правителей. Не такие нынче времена на русском дворе.

Скажу откровенно, мне стыдно жить в Европе, когда мужественные люди, жертвуя своим положением, говорят правду в сердце России. Именно это оружие – правда, сказанная в самóм путинском стане, наиболее разрушительна для режима.

И потому я от всего сердца благодарю академика Валерия Гарбузова и издателя "Независимой газеты" Константина Ремчукова. Своим поступком вы показали то, что вроде бы очевидно, но затерто массовой трусостью – жить с душой, не омытой Правдой, с душой, смердящей низкопоклонством и ложью, – губительно для родины, тлетворно, отвратительно и постыдно для самого себя.

Борис Львин

Под одним углом можно, наверно, обращать внимание на разные мелкие нелепости – типа того, что, дескать, "особый революционный радикализм исходил тогда от Троцкого, претендовавшего на роль главного организатора Октябрьского переворота", или что роспуск коминтерна в 1943 году произошел "под нажимом союзников", или что именно огромный золотой запас США "позволяет удерживать позиции американского доллара как мировой валюты".



Но это все не более чем ничтожные мелочи.



Гарбузов говорит о том, что, казалось бы, должно быть очевидным с самого начала. Например, что никаких БРИКСов и ШОСов нет, и чем больше они "расширяются", тем больше их нет, и так далее.



Главное же – что статья является полноценным, полнометражным разоблачением буквально всей нынешней официальной внешне-политиеской идеологии путинской власти. И приговор его беспощаден.



Происходящее Гарбузов определяет так: это погружение общества "в мир иллюзий и сопровождаемое великодержавной и патриотической риторикой нескрываемое и намеренное бессрочное удержание власти любой ценой, сохранение собственности и политического режима нынешней правящей элитой и интегрированным с ней олигархатом". И далее: "Нынешние отечественные клевреты авторитаризма (подобно сатрапам канувших в Лету древневосточных деспотий), видимо, начисто лишенные исторического сознания, без стеснения, с трогательным умилением, искренне отождествляют главу государства с самим государством, временного властителя страны – с великой национальной и исторической константой."



Трудно выразиться однозначнее.



Помимо прочего, исключительно показательно, что в статье вообще нет никаких отсылок к нынешней войне, к санкциям и т.д. В ней даже не упоминается слово "Украина" – что, казалось бы, просто невозможно в сегодняшней российской публикации, посвященной внешней политике. Ведь ничто же, по идее, не мешало вставить в статью буквально пару стандартных фраз максимально нейтрального характера, просто чтобы прикрыться фиговым листком, как в свое время делали ссылки на Маркса-Ленина. Мол, в наше нелегкое время, когда конфликт вокруг Украины привел к резкому обострению мировой напряженности etc.



Еще один оглушающе громкий мессадж – это формат упоминания Путина. В статье фамилия нашего старичка присутствует один раз:



"То, что у России сегодня наблюдается ярко выраженный постимперский синдром, – скорее трагическая закономерность, нежели историческая аномалия. Его особенность в том, что он не проявился сразу после распада СССР в 1991 году, а дал о себе знать гораздо позже, с приходом к власти Путина"



То есть имя Путина однозначно увязывается с тем, что автор считает трагедией. А именование Путина просто по фамилии, без должности и даже без инициалов – это такой же однозначный сигнал презрительного неуважения. И уж кто-кто, а представитель высшей академической элиты Москвы, то есть едва ли не самого сервильного сообщества страны, не может этого не ощущать буквально спинным мозгом.



Как я понимаю, публикация такой статьи предполагает договоренность как минимум двух людей – самого Гарбузова и Ремчукова, директора института и владельца газеты. Каждому из них есть что терять. Они кто угодно, но не наивные бессребренники-идеалисты, вдруг простигшие высший свет.

Константин Сонин

Мне всегда казалось, что Институт США и Канады говорит тем, кто у власти то, что они хотят услышать под видом экспертизы. Но сегодняшняя статья директора Института Гарбузова – определённо не то, что хочет слышать и на что опирается Путин. Здравый, осмысленный, информированный подход – полная противоположность миру кремлевских-пропагандистских-военкоррских фантазий...

Z-патриотов неприятно шокировало, что в самом сердце государства обнаружилось гнездо предателей.

Дарья Митина

Скажу крамольную вещь: никакой особой крамолы в том, что написал директор ИСКРАНа Гарбузов (экая, по иронии судьбы, сочная украинская фамилия!), нет. Я вам больше скажу – так же, как он, думает не то что каждый второй в нашей властной вертикали, а каждый первый (имеется в виду именно то, что люди думают, а не то, что они говорят публично). Это не означает, что Гарбузов прав – разумеется, текст состоит из примитивного набора штампов и заблуждений, – просто если увольнять всех, кто так думает, то у нас во властных структурах и академическом сообществе вообще никого не останется, а в административных и учебных зданиях будет гулять ветер.

Поражает другое. Как важнейший академический институт, тесно связанный с проблемами стратегической государственной безопасности, мог возглавлять такой примитивно мыслящий неуч, голова которого забита мифами перестроечного "Огонька" в сочетании с плохо переваренной и отрыгнутой пропагандистской блевотиной, имеющий представления об истории недоучившегося, но лоботомированного телевизором старшеклассника??? Как он вообще с таким-то счастьем служил в очистке – и ведь дослужился ведь??....

И вот что ещё интересно – если бы он вдруг не возжелал роковым для себя образом самовыразиться в популярном издании, то так и руководил бы дальше?...

Сергей Мардан

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов опубликовал манифест не уступающий самым ярким энцикликам И.И. Стрелкова. Но уважаемый Игорь Иванович Стрелковв настоящее время ввергнут в узилище как экстремист и изменник, а директор Института США и Канады возглавляет бюджетное учреждение и занимает уютный кабинет с кондиционером и секретаршей.



Пересказывать текст долго.

Если вкратце, то



1. Россия всегда была агрессивной экспансионистской страной и это приносило ей (и соседям конечно) столетьями неисчислимые беды.



2. Это не вылечил даже 1991 год



3. Амбиции на то, чтобы выпилиться из американоцентричного мира – смехотворны.



4. Вся антиколониальная риторика российского руководства это проверенный инструмент авторитарных и тоталитарных режимов направленных на удержание личной власти.



5. Америка – великая страна (империя)! Слава Америке!



6. В России – ползучая реставрация сталинизма



7. В России есть явный дефицит "цивилизованного и ответственного международного поведения".



Тезисы не сказать чтобы очень новые, но есть пара значимых нюансов.



Зачем в принципе существует Институт США и Канады, так много сделавший для развала СССР начиная с момента своего основания академиком Арбатовым в 1967 году?



По идее это богоугодное заведение должно существовать исключительно как некий think tank, целью которого уничтожение стратегического США как стратегического противника России. Но, кажется, господин Гарбузов с этой концепцией не вполне согласен.



Почему профильный научный центр, который по хорошему должен быть полностью в структуре ФСБ РФ, возглавляет степендиат программы Фулбрайт – "крупнейшей из финансируемых правительством США международных программ в области образования"?



Не знали, что такое "спящие"? Ну так вот же они. Даже не скрываются.

Дмитрий Евстафьев

"Казус Гарбузова" – это фальстарт "спящих", которых как бы нет, но которые регулярно просыпаются. Но, ведь есть люди и поумнее... Кто на публику произносит правильные слова, а на деле уже больше года саботирует решения Верховного Главнокомандующего о необходимости укрепления государственного суверенитета в науке и высшем образовании. Успешно саботируют.



И, поверьте, я таких вижу много. И они опаснее Гарбузова.

Андрей Медведев

То, что институт США и Канады всегда был гнездом снобской, упоротой русофобии, не есть секрет. Когда-то, задумка была в целом неплохая: создать свой советский think tank для изучения противника.



Но попавшие туда по специальному отбору дети большевиков, из правильных семей, и из семей попроще, не хотели изучать Америку, как противника. Им нравился Пресли, Джонни Кэш, каддилаки, Одноэтажная Америка, джинсы, и американская мечта. Они вообще все хотели в Америку поехать. Хотя бы в командировку. Впрочем, ничего удивительного. США были примером и для Ленина и для Сталина, и вообще была индустриализация у нас, без США не возможная.



И конечно, правильные большевики из хороших семей видели огромную разницу между США и СССР с точки зрения бытового комфорта для среднего гражданина, а академик Арбатов, вероятно, сравнивал судьбу своей семьи и свою войну с американскими примером. СССР не был идеальным. Как и США. Но недостатки СССР учёные видели (и опять же русские эти дурацкие тут, не то, что американцы), а недостатки Америки не замечали.



И в итоге, советский think tank превратился в унылую секту очарованных Америкой деятелей, без всякого анализа и тем более мысли. И Валерий Гарбузов ( это его стажировками в США в 90-е) есть продукт этой секты.



А его рассуждения о том, какая Америка великая, и как дикая Московия должна покаяться и припасть покаянно к стопам белого сахиба, это действительно то, во что верит товарищ Гарбузов. Ну так бывает. Киплинг же, певец британского колониализма, писал про мальчика, воспитанного волками. Который не смог вернуться к людям. Вот и Гарбузов, воспитанный академиками постарше и премией Фулбрайта, не может вернуться в русскую реальность. Англо-саксы даже в литературе умели чётко обозначить что к чему. Знают толк в колонизации мозга.

Алексей Чадаев

В связи с Гарбузовым. Про институт США и Канады РАН я вот что думаю. Это ведь некая иллюстрация к тому, как именно СССР проигрывал Холодную войну.



Такт первый. Руководство страны понимает, что для того, чтобы всерьёз противостоять американцам, их надо изучать. Ясно представлять, что происходит у них в политике, экономике, обществе, науке, культуре. Создаётся профильное научное учреждение в структуре Академии Наук — эдакий советский think tank со специфическими задачами и при тесном взаимодействии с КГБ, а именно управлениями, отвечавшими за внешнюю разведку (то, что сейчас выделено в СВР). Вопросом занимается лично Андропов, только-только пришедший тогда, в 1967-м, на пост главы КГБ.



Такт второй. Как он комплектуется кадрами. И вот тут добро пожаловать в советскую действительность конца 60-х. Английский на нормальном уровне изучается только в столичных спецшколах, где учатся дети понятно чьи. Доступ к любой неотцензуренной информации из-за занавеса, даже прессе и книгам — привилегия; возможность загранкомандировок в страны-за-занавесом — привилегия втройне. Шанс привезти "оттуда" вещи, которые невозможно купить в СССР — от джинсов-жвачки-сигарет до музыкальных пластинок — нечто, что делает тебя едва ли не полубогом в кругу друзей-знакомых. Внимание, вопрос: кого больше окажется в таком институте — идейных разведчиков-исследователей, мотивированных на то, чтобы давать руководству страны наиболее точную информацию о "болевых точках" противника, или детей-племянников советской элиты, пристраиваемых (как и в случае с системой МИДа) к точке доступа к остродефицитным и сверхпрестижным "ништякам"? Ответ более чем очевиден.



"Ночь была черна, как душа советского журналиста-международника" — приводил когда-то Павловский шутку из диссидентской среды 70-х. То же полностью верно и про советского учёного-американиста. Это было по типажу существо насквозь лицемерное, циничное, от которого за версту пахло "мажором". Причём тот факт, что первую скрипку тут играла не партия, а "службы", вносило дополнительный колорит: нигде с таким брезгливым презрением не относились ко всепобеждающему марксистско-ленинскому учению, как на Лубянке. Тут ещё играло свою роль то, что партийная верхушка представляла из себя сообщество чудом выживших в сталинских чистках, и начиная с 1953-го она вела непримиримую борьбу со своими страхами по этому поводу, выразившуюся в нескольких подряд аппаратных кампаниях по ограничению роли этих самых служб в деятельности советского государственного организма. Собственно, приход Андопова был результатом последней из таких битв — разгрома группы Шелепина-Семичастного.



Собственно, для меня то, во что превратился ИСК — это подтверждение "рабочей гипотезы" по поводу основной причины нашего поражения в ХВ: с самого её начала и до конца СССР так и не смог сформулировать для себя никакой цели в ней. У Запада цель была — дезинтеграция "советского блока", самого СССР и коммунистической идеологии, это вчерне можно увидеть уже в Фултонской речи Черчилля в 1946-м, и куда более точно — в "Длинной телеграмме" Кеннана того же года. А у СССР? "Отстаньте от нас, дайте пожить спокойно?" Мой тезис состоит в том, что ХВ была проиграна "по Шмитту": лягушки считали мышей врагами, мыши лягушек — нет.



А вы говорите — Гарбузов.

Дмитрий Конаныхин

На самом деле, если серьёзно разобраться, в лице трубадура американского доминирования Валерия Николаевича Гарбузова, член-корреспондента Российской академии наук и директора ИСКРАН, мы видим образцовый образец действия мягкой силы, когда при селекции будущих трубадуров американского доминирования, заботливые американцы отбирают провинциала, обрабатывают порошком от блох, приучают к лотку, привозят на двухлетний пансион в США и потом, влюблённого в США провинциала продвигают по карьерной лестнице в своей колонии.



Потому что если почитать научные статьи тов. Гарбузова, то это такой беспомощный набор банальностей, заскорузлых пропагандистских штампов, такое желание понравиться и попасть в струю, что просто фу таким быть, так что давайте разберёмся, где же так глубоко закопаны таланты доктора исторических наук, члена-корреспондента РАН, директора ИСКРАН Валерия Николаевича Гарбузова, многоуважаемого.



Итак...



Обратите внимание, как великолепно стартовала карьера тов. Гарбузова одновременно с получением стипендии Фулбрайта — внезапно, вдруг, мистическим образом, культурные инициативы псковского провинциала и учителя получают поддержку сразу Австрии, и тов. Гарбузов начинает издавать в издательстве Псковского центра "Возрождение" альманах "Метаморфозы (б...дь! – Д.К.) истории".



То есть, здесь внимательно! Министерство образования и культуры Австрии из Вены видит и знает, как в далёком Пскове растёт талантливый парень. Да? Вы в такое поверите? А вот если знать, что с довоенных времён столица Австрии является нейтральной полосой и местом встреч разведок всех ведущих держав планеты, если понимать, что ЦРУ и Габсбурги отбирают лояльных туземцев, то...



То становится понятно, откуда молодой активист перестроечного движения и горбачёвец, уважаемый, становится заметным для профессионалов определённого рода деятельности, уважаемых.



А дальше дело техники: из Пскова молодой талант перебирается в Москву и сразу на должность заведующего отделом внутриполитических исследований. (Это как?! Это в Москве?! Где своих сыночков академиков на рупь пучок?)



А дальше и докторская и далее. Талант растёт на быстрых дрожжах.



Сам собой.



Псковская земля богата талантами, а американская селекционерами.

Виктор Шацких

Как же он служил в очистке, этот Гарбузов? Я ничего не скажу про его квалификацию. Возможно она высокая. Но разные историки с высокой квалификацией очень по-разному оценивают события – и прошлого, и настоящего. Например, относительно причин, характера и последствий Октябрьской революции у четырех докторов исторических наук могут быть категорически не совпадающие концепции. Но это не объясняет, для чего было надо держать в директорах института США и Канады человека с откровенно антироссийскими взглядами.

В выходе статьи подобного содержания, написанной высокопоставленным чиновником и опубликованной в последовательно провластном СМИ, либералы поспешили увидеть долгожданный ветер перемен.

Евгений Рощин

В истории с колонкой Гарбузова мне кажется важным не столько факт публичного критического высказывания эксперта, сколько то, что высказывание прозвучало из уст человека, занимающего относительно значимую административную должность. Гарбузов, наверное, понимал, что последующее давление на него пойдет именно по этой линии. Так в России устроено. Понимал, но все равно высказался. И это в нынешних обстоятельствах весомый гражданский поступок. А еще это хорошее послание коллегам-лоялистам о том, в каком пространстве дискуссии они хотят находиться в дальнейшем.

Есть и удивительное в том, как повела себя цензура. Мне интересно, как Независимая вообще опубликовала эту колонку. В ней же все довольно прозрачно и прямолинейно. Неужели у них там сейчас нет внутренней цензуры?

Марина Птушкина

Факт публикации статьи Гарбузова в "Независимой газете", гл.ред. которой господин Ремчуков – классический образец человека, держащего нос строго по ветру, говорит о том, что в воздухе витает серьезное ослабление тоталитарной власти.

Сергей Стеблиненко

Институт США и Канады – научное учреждение в составе Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН, специализирующееся на комплексном изучении Соединённых Штатов Америки и Канады был основан в 1967 году известным учёным-американистом Г. А. Арбатовым и с первых дней своего существования стал играть важную роль в качестве центра анализа политики, экономики и идеологии США. Институт оказывал непосредственное влияние на выработку внешнеполитического курса СССР по отношению к США.

Более престижного научного учреждения, которое занимается подготовкой всех международных соглашений с США и НАТО в россии не существует. Его разработки всегда лежали в основе внешней политики СССР и россии.

Демарш академика Гарбузова и его увольнение свидетельствует о РЕАЛЬНОМ расколе во властных элитах страны-оккупанта. Если меня не подводит "чуйка", мы наблюдаем начало того самого распада россии, о котором мечтали с 24 февраля 2022 года. Правда, начался он не "снизу", а "сверху". Как быстро будет проходить процесс разложения никто не знает. Но то, что он уже стартовал – несомненно.

Первыми покинут "верхушку" самые умные. За ними уйдут самые богатые. Затем последуют самые хитрые руководители национальных регионов...

В итоге останутся самые преданные и глупые. Они и закроют глаза бункерному деду, а потом перебьют друг друга в борьбе за его наследство...

Понятно, что среди них всех нет никого, у кого бы сохранились совесть, человечность или чувство сострадания к другим. Действовать они будут лишь из страха под воздействием инстинкта самосохранения.

Тот же ветер перемен, но уже безо всякого восторга, почувствовал и Z-патриот Игорь Караулов

Статья Гарбузова – это сегодня то, чем была в своё время статья Нины Андреевой (счастливая молодёжь пусть погуглит).

То есть, либо в ближайшее время этот человек будет снят с должности в государственном учреждении (это как минимум), либо серьёзные силы наверху готовятся к отказу от курса на независимость, к сдаче всего и вся и в конечном счёте к ликвидации проекта "Российская Федерация".

Есть ещё вариант, что у нас такая нажористая свобода слова. Но тогда нужно как минимум выпустить Стрелкова. А заодно снять со всех иноагентов их иноагентский статус. Потому что будет непонятно, за что.

Оптимисты действительно поспешили. Уже через день появились сообщения о том, что Гарбузова уволили. Вскоре это подтвердил и он сам.

Ксения Черепанова

Директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова сняли с должности за статью в "Независимой газете", где он развенчал мифы, которые используют российские политики и пропагандисты о Западе, и обозначил место России в мире. Путинской России нужны шариковы, а не преображенские.

Лев Гершензон

Директор института США и Канады, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН Валерий Гарбузов написал статью про советские и современные геополитические мифы, ну и про роль российской пропаганды и ее настоящие цели. Опубликовал в Независимой газете (да, есть такая и еще выходит), уже уволен с поста директора института.

Красивая и актуальная история, может еще войдет в учебники по тому, как правильно уходить на пенсию.

Эйнулла Фатуллаев

Понадобилось всего 24 часа после публикации в "Независимой газете" статьи историка и политолога Валерия Гарбузова, чтобы уволить его с должности директора Института США и Канады Российской академии наук.

Интересно же то, что директор, уже бывший, академического Института США и Канады, основываясь на своих глубоких знаниях, пишет то, что всем, в общем, и так понятно, только не хватает смелости и соответствующих умений, чтобы сказать очевидной настолько связно и убедительно: Путин втащил Россию в свой иллюзорный мир и заставил воевать с собственными чертями. Воевать по-настоящему, с кровью и трупами.

Вообще-то, академические институты и умные люди в них для того и существуют, чтобы политики и чиновники перед принятием важных решений советовались со специалистами, глубокими знатоками в своих сферах. В России же с некоторых пор не так: все эти организации призваны поддержать гениальное и единственно верное решение, принятое национальным лидером. Несогласные – на выход. В результате возникает тот самый эффект эхокамеры, когда все вокруг вторят речам начальства, а альтернативному мнению неоткуда взяться. Реальность просто исчезает из виду. Но на самом деле она-то никуда не девается и лишь ждет момента, чтобы больно наказать за свое игнорирование.

Валерий Гарбузов выполнил свой долг ученого: он предупредил. Но, конечно, поздно.

Сергей Шелин

Все читают два газетных материала – интервью олигарха Мельниченко и статью американиста Гарбузова. Из интервью Мельниченко можно вывести только то, что он ничем не отличается от остальных российских миллиардеров. Тоже глуп, труслив и болтлив. Не новость. И эти зайцы свергнут Путина? Не смешите. К сожалению, откровенная статья Гарбузова тоже совсем не признак того, что кто-то наверху так уж тяготится Путиным. Путиным тяготится эксперт Гарбузов, директор Института США и Канады РАН. А персонажи путинского круга вообще забыли, что есть где-то профессиональные эксперты, давно их к себе не зовут и даже, как видим, не знали, что некоторые эксперты недовольны их деяниями. Гарбузов нашел способ напомнить им о себе и сразу же уволен. Не называйте это кризисом режима. Эксперты, люди что-то понимающие, давно перестали быть частью этого режима.

"Патриоты" и не только они сразу же начали писать, что на самом деле Гарбузова могли уволить раньше, чем он написал статью.

Настасья Иванова

Гарбузов написал свою пустую агитку про славу Америке и сраную Рашку, потому что приказ на увольнение был уже готов, а не наоборот, и не факт, что инициатива тут была не самого Гарбузова. Решил под конец убедить будущих работодателей в своей лояльности и заодно подгадить.

Елена Токарева

Директор Института США и Канады Гарбузов написал и опубликовал а Независьке статью о российском имперском экспансионизме. Вполне травоядную статью. Но, говорят, его за нее выгнали из института. Понятно было, что он готовится к эмиграции. Написал очевидные вещи. Но они послужили ему пропускам в мир иной.

Салах Китоби

Эпохальное выступление нововыгнаного гарбузова ставит несколько вопросов.

Первый – экзистенциальный.

У нас что, вся аналитика по противнику делается гениями уровня гарбузова?

И несколько практических совершенно очевидных вопросов.

1: проходит ли сейчас финансовая проверка деятельности Института США и Канады и не является ли статья Гарбузова в НГ ответом на нее?

2: готовилась ли отставка Гарбузова по иным основаниям, узнав о чем Гарбузов и написал статью?

3: существуют ли иные опусы Гарбузова, перекликающиеся со статьей в НГ, или это внезапное прозрение?

4: когда ждать официальной реакции Госдепа на отстранение Гарбузова от должности и предложения контракта на работу в одном из американских университетов?

В ответ на эти обвинения Иван Курилла указывает, что Гарбузов говорил подобные вещи ещё с начала войны, но раньше это просто не замечали.

Направление "ответа" на статью Валерия Гарбузова задал Владимир Соловьев: "да он знал, что его уволить хотят, и написал этот текст, чтобы увольнение выглядело политическим, – а он под это дело найдет себе место в США". Это сейчас пишут 9 из 10 прокремлевских комментаторов (лишь бы не реагировать на содержание, – только на предполагаемый мотив).

К сожалению, и некоторые френды не из "кремлеботов" высказывают похожее мнение.

Однако (что не всегда в таких случаях бывает) это "объяснение" можно опровергнуть фактически. Не буду давать здесь ссылок (пытливые умы могут сами поискать), – но Гарбузов на протяжении всего времени (можно начать отсчет с февраля 2022) не скрывал своих мыслей, опубликовав несколько статей в той же "Независимой" и дав несколько интервью (если вам кажется, что статьи были "мягче", то поищите интервью, – там есть не менее резкие оценки). Так что никакого "хлопанья дверью" тут не было, – просто кто-то в Кремле впервые его прочитал (и обиделся).

О том же пишет и Аркадий Дубнов.

Итак, Валерий Гарбузов, член-корр. РАН, директор Ин-та США и Канады, опубликовавший 29 августа в "Независимой газете" статью о "ползучем сталинизме" в России и "псевдопатриотическом безумстве", охватившем население Россию на волне "антизападных настроений", уже не директор ИСКРАН. Всего три дня понадобилось, чтобы команда на увольнение влиятельного историка и политолога прошла от российского руководства до руководства академического.

Несомненно, этой скорости способствовал донос на Гарбузова от самого трусливого российского пропагандиста, ведущего телешоу "60 минут" на "Россия-1". Нет сомнения, что он узнал себя в словах Гарбузова о "тотальной государственной пропаганде, …денно и нощно распространяющейся посредством нового поколения хорошо проплаченных профессиональных политических манипуляторов и участников многочисленных телевизионных ток-шоу".

В Сети широко распространился сюжет, где этот шумный деятель гнобит ученого, впрочем, избегая называть его по имени. При этом среди его гостей молчаливо внимает соловьевскому доносу экс-главред "Независимой", бывшей 30 лет назад флагманом свободной прессы России, – Виталий Третьяков. Впрочем, чему тут удивляться, Виталий Товиевич уже много лет в первых рядах тех, кто способствовал возрождению, по словам Валерия Гарбузова, "ярко выраженного постимперского синдрома", ставшего реальностью в России "с приходом к власти Путина".

Замечу, что этот доносчик даже не подозревает, что основные положения своей статьи член-корр РАН изложил еще 23 апреля нынешнего года в большом интервью "Интерфаксу". Впрочем, оно тогда еще ничем ему не угрожало, поскольку там ничего не говорилось о "проплаченных политических манипуляторах".

И последнее. Какими бы мотивами ни руководствовался нынешний главред и владелец "Независимой" Константин Ремчуков и кто бы ни был тот, на чью молчаливую поддержку где-то "наверху" мог он рассчитывать, принимая решение о публикации статьи теперь уже бывшего директора ИСКРАН, надо отдать Ремчукову должное, это был поступок.

Оказалось, что самом центре Москвы еще издается федеральная российская газета, где вдруг возможно было прочесть, что представляет собой нынешняя Россия и ее вожди.

Борис Львин приводит и другие примеры.

Взглянул на другие его статьи в НГ за последнее время (с начала 2022 года)



В статье от 30 января 2022 года он пишет о скандальной внешнеполитической акции Путина-Лаврова с публикацией идиотского проекта "договора". Конечно, он тогда не мог назвать вещи своими именами, но предпоследний абзац статьи совершенно прозрачен:



"И все-таки: на что же было рассчитано получившее неудовлетворительный ответ Запада последнее российское предупреждение? Его, включенное в пакет из сопутствующих, но второстепенных предложений, заведомо неприемлемое главное требование о нерасширении НАТО, вряд ли могло вызвать какую-либо иную реакцию, кроме отторжения. Или, может быть, подлинная миссия этого рождественского послания состояла совсем в ином?"



Далее, в статье от 27 февраля 2022 года он еще рассуждает, так сказать, в довоенных терминах (видимо, она писалась до войны):



"Главным содержанием отношений России в этом круге должны быть ее отношения с США. Осознавая свою глобальную ответственность, две ядерные супердержавы мира, несмотря на уже сформированную между ними конфронтационную ось, не могут не координировать свою политику, прежде всего в сфере безопасности и контроля над вооружениями."



Наконец, через три недели после начала войны он пишет статью о войне. Заголовок статьи выдержан в путинском духе (возможно, поставлен редакцией): "Запад добивается международной изоляции России"



Содержание же статьи совсем другое и содержит вполне ясную оценку происходящего:



"Мы являемся свидетелями наиболее драматических событий, полностью изменивших весь международный контекст и приведших к крупной гуманитарной катастрофе, событий, вызвавших разруху, потоки беженцев и отчаяние миллионов людей. Как бы ни назывались боевые действия, Запад воспринимает их как вызов всей системе европейской безопасности, как безрассудную авантюру, инициированную лично президентом РФ, и формирует собственный консолидированный ответ на нее.

<...>

Сегодня десятки стран мира делают все возможное, чтобы приведшая к значительным человеческим жертвам, миллионам беженцев, небывалой гуманитарной катастрофе и сопровождавшаяся мощным информационным противостоянием и взаимной враждебной пропагандой военная спецоперация Кремля в Украине не достигла поставленных целей. Чтобы она, став его самым крупным стратегическим провалом <...>"



Обращаю внимание на фразу, начинающуюся со слов "Сегодня десятки стран мира". Она сконструирована очень искусно, потому что главное содержание фразы вмонтировано в нее в форме причастного оборота, позволяющего несколько спрятать мысль самого автора за как бы объективным обсуждением мыслей "десятков стран мира". Вот этот причастный оборот: "приведшая к значительным человеческим жертвам, миллионам беженцев, небывалой гуманитарной катастрофе и сопровождавшаяся мощным информационным противостоянием и взаимной враждебной пропагандой военная спецоперация Кремля в Украине". Будучи вычлененным, он не оставляет сомнений в том, как видит автор причинно-следственные связи, что явилось причиной чего.



Была еще статья от 30 октября 2022 года, посвященная выборам в США. Статья вполне здравая и разумная (не то, чтобы я со всем был согласен, но это в данном случае мелочи), но в ней бросается в глаза пассаж, который легко прочитывается как адресованный внутренней аудитории (именно по той причине, что в контексте обсуждения американских выборов он тривиален и даже излишен, а вот в российском контексте далеко не так):



"Веря в пагубность чрезмерной концентрации власти в одних руках, неизбежно ведущей к произволу и тирании, прорицательные отцы-основатели американского государства в конце XVIII века создали такой механизм его функционирования, который, оказавшись универсальным, был воспринят остальными нациями, вставшими вслед за североамериканскими колониями Англии на путь освобождения от пут колониализма и феодального порядка.



Важным инструментом этого универсального механизма являются выборы, обеспечивающие как сменяемость обладателей властных полномочий, так и их ответственность перед избирателями"

После увольнения Гарбузова остаётся мало сомнений, что таких откровенных статей и интервью в российских изданиях появляться больше не будет.

Александр Дугин

Прямые агенты Запада, с которым ив сейчас воюем, убежденные русофобы, атлантисты и либералы до сих пор занимают ключевые позиции в науке, экспертном сообществе, научной среде и образовании. И они продолжают вести организованный саботаж в целях установления над Россией и ее руководством Рефлексивного Контроля. Гарбузов это лишь песчинка, и его устранение ничего не решит. Атлантистские сети парализовали всю интеллектуальную жизнь в стране. Поместили руководство государства в когнитивную среду, принципиально искажающую реальность в интересах враждебной цивилизации. Либералы за 32 года их полного доминирования в обществе установили настоящую интеллектуальную гегемонию. Русофобия и западничество, по сути, одно и то же. Под их влиянием с необходимостью оказались и технократы, люди иделогически нейтральные и лояльные Путину, но поневоле выходцы из той же либеральной среды и опирающиеся на такую же экспертизу. Это и сдерживает возрождение и оздоровление нашего общества и блокирует путь к Победе.

Константин Колачев

Наш политический плюрализм окончательно свёлся к дихотомии: свои и чужие.



Помни, что тогда кто будет не с нами, тот будет против; кто против — тот наш враг…

Петр Заичневский,

Революционер-народник,

Прокламация "Молодая Россия",

1862 год

Анатолий Несмиян

Вне зависимости от отношения к сказанному Гарбузовым, можно отметить сложившуюся уже тенденцию: теперь нельзя говорить ничего, что не вписывается в генеральную линию.



Сам по себе подход, в котором цензура играет определяющую роль, говорит лишь о том, что генеральная линия неспособна конкурировать с любыми иными идеями и смыслами, именно поэтому она нуждается в административной подпорке. Политика затыкания ртов ущербна постановкой задачи: борьба смыслов всегда определяется аргументами. Если их нет, то вы можете насадить ваш смысл только через насилие, что никогда не принесет результат.

Александр Невзоров

В россии продолжается тщательная прополка всего разумного и логичного. Путинизм, подозревающий свою картонность, и набитость чистой смысловой "соломой"-понимает, что может запылать от самого крохотного огонечка.



Сегодня путин уже не оставляет надежд "уцелеть" трусоватым и любителям Эзопова языка. "Чистки" начались на всех уровнях, включая академические. За абсолютно невинную статью о тщетности русских амбиций- снесён академик РАН, директор Института США и Канады -В.Гарбузов.

Любые противоречия с путинизмом воспринимаются, как измена и преступление.

Леонид Невзлин

Научная дискуссия в России под запретом. Начальство пугает возможность других размышлять, "Швондеров" оскорбляет сама возможность думать. Тем более никто из них не может и представить, что стоит остановиться и задуматься о проблемах, стоящих перед Россией в новом мире. Гарбузов – единственный госслужащий, кто открыто предложил подумать о сложностях страны. Единственный, кто открыто указал на проблемы.

Для шоу-политологов это шанс высказаться, выслужиться и получить повышение. Кто-то получит "кликабельный контент" и дополнительную монетизацию, а кому-то может и достаться собственно кресло директора.

Институт всегда поддерживал высокие академические стандарты и поэтому не хотел видеть в своих стенах таких сотрудников как Олег Карпович, протеже представителя МИД России Марии Захаровой. Благодаря своей благодетельнице, Карповича продвигали в заместители директора, чтобы с окончанием контракта Гарбузова – занять его место, но безуспешно. Не удалось замять скандал с масштабными заимствованиями в диссертации Карповича. Диссернет обнаружил, что Карпович списал чуть ли не половину своей докторской диссертации по политологии. Но степени его не лишили (еще бы – имея такую протекцию!). Он остается Проректором по научной работе Дипломатической Академии МИД. Профессор готовит достойные кадры.

Все же в научный "Калабуховский дом" еще не пускали "швондеров" даже со столь любимым ими документом с гербовой печатью, такое годилось только для Думы и МИДа. А теперь таким как Карпович представилась прекрасная возможность занять пост. Кажется, пропал дом. Что будет с паровым отоплением…

Вопрос сейчас стоит так: пропадет ли институт окончательно или же его можно спасти. Мои источники говорят, что и.о. назначат некоего Сергея Кислицина. Кандидат, на первый взгляд, не самый выдающийся, но довольно безобидный. Но, конечно, если "сверху" будет спущена задача тихо уничтожит коллектив – едва ли кто-то им помешает. Такое мы уже видели неоднократно – захват НТВ, захват частоты вещания "Эхо Москвы", не говоря об опыте других институтов – Институт социологии, Институт философии. Там кадры с Лубянки прекрасно справились с уничтожением ученого состава.

Институт США и Канады им. Арбатова могут и закрыть вовсе, расформировать в связи с утратой доверия. В этих условиях остается только надеяться, что не все "профессоры Преображенские" покинули РАН и министерство науки и высшего образования, и голос разума еще может быть найдет свой путь к вышестоящим, чтобы усмирить разбушевавшихся "швондеров". Но даже если так – дни этих одиноких голосов разума сочтены.

Андрей Никулин

Увольнение Гарбузова сразу же после публикации его "неприятной" статьи в Независимой газете исчерпывающе демонстрирует причину молчания или же лукавого одобрения всего происходящего отечественными экспертными кругами. Все хотят жить и кушать, тем более, что обычно ни к чему, кроме анализа данных и публикации статей не приучены. И свежий пример, причем далеко не первый только утвердит остальных в их демонстративном лоялизме.

Теперь все будет под аплодисменты и массовое одобрение экспертных кругов, даже явно чреватые крахом и катастрофой действия. Будут плакать, но рукоплескать и объяснять, прогнозировать, пророчить успехи...



Критика является нервной системой государственного организма, без нее невозможно получать обратную связь от всего большого общественно-экономического тела и строить выводы из своих предыдущих поступков, про прогнозирование будущего уж молчу. И вот эту нервную систему пытаются перепрограммировать так, чтобы она в ответ на любые действия посылала только приятные, позитивные сигналы. Лизнул горячую горелку – оргазм, с разбегу боднул стену – бодрящая эйфория.



Долго ли весь организм протянет при таком укладе – отдельный вопрос, но уход будет под бодрые, радостные речи и в состоянии вечного истерического кайфа...